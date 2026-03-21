సీఆర్డీఏ కమిషనర్ కన్నబాబు ఆకస్మిక బదిలీ
ఏపీశాక్స్ ఎండీ నీలకంఠారెడ్డిపై బదిలీ వేటు -మాజీ సీఎస్ జవహర్రెడ్డితో రహస్య మంతనాలపై ప్రభుత్వం సీరియస్- భేటీలో పాల్గొన్న ఇతర అధికారులపైనా త్వరలో చర్యలు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 8:16 AM IST
CRDA Commissioner Kannababu Transferred: రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ కమిషనర్ కె.కన్నబాబును ప్రభుత్వం అకస్మికంగా బదిలీ చేసింది. ఆయన్ను పౌరసరఫరాలశాఖ కమిషనర్గా నియమించింది. ఆయన స్థానంలో పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్గా ఉన్న వి.విజయరామరాజును సీఆర్డీఏ కమిషనర్గా నియమించింది. ఏపీ శాక్స్ ఎండీ నీలకంఠారెడ్డిపై బదిలీ వేటు వేసింది. కొత్తగా ఏర్పాటైన మార్కాపురం, పోలవరం జిల్లాలకు పూర్తిస్థాయి కలెక్టర్లను నియమించింది. రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పాటైన మార్కాపురం, పోలవరం జిల్లాలకు పూర్తిస్థాయి కలెక్టర్లను ప్రభుత్వం నియమించింది. మార్కెటింగ్ విభాగం డైరెక్టర్గా ఉన్న ఎం. విజయసునీతను మార్కాపురం జిల్లాకు, ఆయుష్ విభాగం డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్న కొత్తమాసు దినేశ్కుమార్ను పోలవరం జిల్లాకు కలెక్టర్లుగా నియమించారు. ఏపీపీఎస్సీ కార్యదర్శి పట్టన్శెట్టి రవి సుభాష్కు మార్కెటింగ్ విభాగం డైరెక్టర్గా పూర్తి అదనపు బాధ్యత అప్పగించారు.
ప్రభుత్వం అసంతృప్తి: సీఆర్డీఏ కమిషనర్గా 2025 జనవరిలో బాధ్యతలు చేపట్టిన కన్నబాబును 14 నెలల్లోనే ప్రభుత్వం ఆకస్మికంగా బదిలీ చేసింది. కన్నబాబు కీలకమైన సమయంలో సీఆర్డీఏ కమిషనర్గా వ్యవహరించారు. రాజధానికి నిధుల సమీకరణ, నిర్మాణ పనుల్ని పూర్తిస్థాయిలో పట్టాలెక్కించడంలో క్రియాశీలంగా వ్యవహరించారు. ఏ రోజు ఎంత పని జరిగిందో మదింపు చేసేందుకు ప్రత్యేక ప్లాట్ఫామ్ రూపకల్పన, గుత్తేదారులకు బిల్లుల చెల్లింపునకు సంబంధించి పలు సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు. కన్నబాబు కమిషనర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలినాళ్లలో రాజధాని గ్రామాల రైతులు చాలా సమస్యల్ని సీఆర్డీఏ దృష్టికి తెచ్చారు. వాటిని సానుకూలంగా పరిష్కరించడంలో కన్నబాబు విఫలమయ్యారన్న అసంతృప్తి ప్రభుత్వంలో ఉంది. ఆ తర్వాత కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్లతో ప్రభుత్వం కమిటీని నియమించడం, సమస్యల పరిష్కారానికి ఆ కమిటీ చొరవ తీసుకోవడంతో రైతుల్లో అసంతృప్తి చాలా వరకు తగ్గింది.
కన్నబాబు తయారుచేయించిన సాఫ్ట్వేర్ వల్ల గుత్తేదారులకు బిల్లుల చెల్లింపులో జాప్యం జరుగుతోందన్న అభిప్రాయం ఉంది. ఈ విషయంలో గుత్తేదారులు సీఎంవోకు ఫిర్యాదు చేసినట్టు సమాచారం. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో అప్పటి మంత్రుల వద్ద, కీలక స్థానాల్లోనూ పనిచేసిన కొందరు అధికారులు, ఆ తర్వాత సీఆర్డీఏ చేరారు. వారిని మార్చాల్సిందిగా కన్నబాబుకు ప్రభుత్వం నుంచి సంకేతాలు వచ్చినా ఆయన చర్యలు తీసుకోలేదని తెలుస్తోంది. కన్నబాబును ఆకస్మికంగా బదిలీ చేయడానికి ఇవన్నీ కారణాలని అధికార వర్గాల సమాచారం. ఆయన స్థానంలో పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్గా ఉన్న వీ. విజయరామరాజును ప్రభుత్వం నియమించింది.
రహస్యంగా మంతనాలు: సీఎస్గా పని చేసిన మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి, మాజీ సీఎం జగన్కు అత్యంత సన్నిహితుడు కేఎస్ జవహర్ రెడ్డిని ఇటీవల కొందరు ఐఏఎస్ అధికారులు తాడేపల్లిలోని ఒక ఆపార్ట్మెంట్లో రహస్యంగా కలసి మంతనాలు జరపడాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. ఏపీ ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సొసైటీ ఎండీ కే.నీలకంఠారెడ్డిపై బదిలీ వేటు వేసింది. ఆయనకు పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా సాధారణ పరిపాలనశాఖలో రిపోర్టు చేయాల్సిందిగా ఆదేశించింది. జవహర్రెడ్డిని కలిసిన ఐఏఎస్ అధికారుల్లో కొందరిని సీఎం కార్యాలయానికి పిలిచి వివరణ కోరింది. ఆ ఐఏఎస్ల వ్యవహారంపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నట్టు తెలిసింది. వారిపై ఏదో ఒక రూపంలో ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోనున్నట్టు సమాచారం.
బదిలీ వేటు: తాడేపల్లిలోని ఆపార్ట్మెంట్లో జవహర్రెడ్డిని కలసిన వారిలో నీలకంఠారెడ్డి లేరు. 2 వారాల క్రితం నెల్లూరులో జరిగిన ఒక వివాహంలో జవహర్రెడ్డితో ప్రత్యేకంగా భేటీ అయినట్టు తెలుస్తోంది. జగన్ ప్రభుత్వంలో సీఎంకు కార్యదర్శిగా ఉంటూ, హవా చలాయించిన ఐఏఎస్ అధికారి ధనుంజయరెడ్డి వద్ద నీలకంఠారెడ్డి ఓఎస్డీగా పని చేశారు. అక్కడ ఉండగానే ఆయనకు ఐఏఎస్గా పదోన్నతి లభించింది. ఆయన ఐఏఎస్గా ఎంపికయ్యేలా చేయడంలో ధనుంజయరెడ్డి కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు చెబుతారు. అప్పట్లో నీలకంఠారెడ్డితోపాటు, తన దగ్గర ఓఎస్డీగా పని చేసిన మరో మహిళా అధికారికి తగిన అర్హత, అనుభవం లేకపోయినా ఐఏఎస్కు ఎంపిక చేయించేందుకు ధనుంజయరెడ్డి చాలా ప్రయత్నించారు. ఆ అధికారిణి కుమారుడి వివాహం ఇటీవల నెల్లూరులో జరిగింది. ఆ వివాహం సందర్భంగా నెల్లూరులో కలుసుకుని మంతనాలు జరిపినట్లు సమాచారం. ఆ నేపథ్యంలో నీలకంఠారెడ్డిపై ప్రభుత్వం బదిలీ వేటు వేసింది.
