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అమరావతి పరిధిలో గ్రామకంఠం భూములపై సీఆర్డీఏ స్పష్టత - కటాఫ్ తేదీ ప్రకటన

అమరావతి పరిధిలో గ్రామకంఠం మినహాయింపులపై ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. 08-12-2014ను కటాఫ్ తేదీగా తీసుకుని ఆ తేదీకి ముందే నిర్మాణాలు ఉన్న భూములు, రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగిన ప్లాట్లను నిబంధనల ప్రకారం మినహాయింపుకు పరిగణించినట్లు తెలిపింది.

అమరావతి పరిధిలో గ్రామకంఠం మినహాయింపులపై సీఆర్డీఏ స్పష్టత
అమరావతి పరిధిలో గ్రామకంఠం మినహాయింపులపై సీఆర్డీఏ స్పష్టత (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 7:51 PM IST

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CRDA Clarifies Gramakantam Lands in Amaravati Region : రాజధాని అమరావతి పరిధిలో గ్రామకంఠం మినహాయింపులపై ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. 08-12-2014ను కటాఫ్ తేదీగా తీసుకుని ఆ తేదీకి ముందే నిర్మాణాలు ఉన్న భూములు, చదరపు గజాల ప్రాతిపదికన రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగిన ప్లాట్లను నిబంధనల ప్రకారం మినహాయింపునకు పరిగణించినట్లు తెలిపింది. గ్రామ నివాస ప్రాంతానికి దూరంగా ఉన్న ఖాళీ వ్యవసాయ భూములు, కటాఫ్ తేదీ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగిన భూములకు మినహాయింపు వర్తించదని స్పష్టం చేసింది.

ఇప్పటికే 6,473.72 ఎకరాలను ఎల్‌పీఎస్‌ నుంచి మినహాయించగా అపరిష్కృత దరఖాస్తుల పరిశీలనకు ప్రభుత్వం 2026 జనవరిలో జిల్లా స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. తాజా దరఖాస్తులు, అభ్యంతరాలు అన్నీ జేసీ ఆధ్వర్యంలోని కమిటీ పరిశీలించి ఖరారు చేస్తుందని సీఆర్డీఏ భరోసా ఇచ్చింది. కమిటీకి వచ్చిన 685 దరఖాస్తులను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి, రికార్డులు, శాటిలైట్ చిత్రాలు, రిజిస్ట్రేషన్ వివరాల ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. రైతుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని నిబంధనల ప్రకారం అర్హులకు అన్ని ప్రయోజనాలు అందిస్తామని సీఆర్డీఏ స్పష్టం చేసింది.

రిజిస్ట్రేషన్లకు తొలగిన చిక్కుముడులు : మరోవైపు గ్రామకంఠం భూముల రిజిస్ట్రేషన్లకు చిక్కుముడులు తొలగిపోయాయి. వెబ్‌లాండ్‌ రికార్డుల్లో ఒక సర్వేనంబరు గ్రామకంఠంగా నమోదైతే అది నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నా, లేకున్నా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అనుమతించింది. ఇంటిపన్ను, ఖాళీస్థల పన్ను రశీదుల ఆధారంగా వాటిని రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయాలని రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖకు ఆదేశాలిచ్చింది. వెబ్‌లాండ్‌ రికార్డుల్లో గ్రామకంఠం అని నమోదైన సర్వే నంబర్లకు మాత్రమే ఇవి వర్తిస్తాయని ఇప్పటికే వెల్లడించింది.

గ్రామకంఠం భూములంటే : పూర్వ కాలం నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ప్రజలు ఇళ్లు కట్టుకుని నివసించడానికి, నివాస అవసరాల కోసం కేటాయించిన భూములు.

  • ప్రభుత్వ, సామాజిక అవసరాలకు కేటాయించిన భూమి మినహా మిగిలిన గ్రామకంఠం భూముల్ని 22ఎ నిషేధిత ఆస్తుల జాబితా నుంచి తొలగిస్తూ 2015లోనే ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. అయితే గ్రామకంఠంగా నమోదైన సర్వే నంబర్లు కూడా 22ఎలో ప్రభుత్వ భూమిగా కనిపిస్తున్నాయి. సబ్‌ డివిజన్‌ జరగకపోవడంతో ఆ సర్వే నంబరు మొత్తాన్ని 22ఎలో పెట్టేశారు.
  • పాత నివాస ప్రాంతాల్లో గ్రామకంఠం భూములకు సంబంధించి ఆస్తుల వివరాలేవీ రెవెన్యూ రికార్డుల్లో స్పష్టంగా లేవు. వారసత్వంగా వచ్చిన పాత ఇళ్ల స్థలాలకు స్పష్టమైన లింక్‌ దస్తావేజులు లేవు. ఫలితంగా గ్రామకంఠం స్థలాల రిజిస్ట్రేషన్‌ జరగడం లేదు.

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