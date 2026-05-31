గ్లోబల్ సిటీగా "అమరావతి" - 61వ సీఆర్డీఏ సమావేశంలో 18 కీలక అంశాలకు ఆమోదం

భవిష్యత్ నగరంగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం - 9 జిల్లాల పరిధిలో 'అమరావతి ఎకనామిక్ రీజియన్' అభివృద్ధికి ఆర్ఎఫ్​పీ జారీ

CRDA Authority 61st Meeting (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 7:40 AM IST

CRDA on Amaravati Economic Region plan : అమరావతిని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన భవిష్యత్ నగరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు వీలుగా 'అర్బన్ మొబిలిటీ ప్లానింగ్' చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. హైకోర్టు భవనాల వద్ద రూ.547 కోట్ల వ్యయంతో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనతో పాటు, భవన నిర్మాణ వివాదాల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక బిల్డింగ్ ట్రైబ్యునల్‌ ఏర్పాటుకు గ్రీన్​సిగ్నల్ ఇచ్చారు. పర్యాటకాన్ని పెంచే జెయింట్ అబ్జర్వేషన్ వీల్, సొంత అగ్నిమాపక విభాగం, సెంట్రల్ కూలింగ్ సిస్టమ్‌తో పాటు ఏలూరు నుంచి ప్రకాశం వరకు 9 జిల్లాల్లో ‘అమరావతి ఎకనామిక్ రీజియన్’ అభివృద్ధికి సంబంధించిన ఆర్ఎఫ్​పీ జారీకి సీఆర్డీఏ అథారిటీ ఆమోదం తెలిపింది.

సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన 61వ సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశంలో రాజధాని ప్రణాళికలకు సంబంధించి కీలకమైన 18 ప్రధాన అంశాలకు ఆమోదం లభించింది. అమరావతిలో భవిష్యత్ నగర నిర్మాణానికి అనుగుణంగా అర్బన్ మొబిలిటీ ప్లానింగ్ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. పీపీపీ ప్రాతిపదికన డిజైన్ బిల్డ్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్​ఫర్ విధానంలో రాజధానిలో పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించేలా జెయింట్ అబ్జర్వేషన్ వీల్​ను నిర్మించేందుకు సీఆర్డీఏ అంగీకారం తెలిపింది. ఎల్పీఎస్ లేఔట్లలో వీధిపోట్లు ఉంటే ఆ ప్లాట్లలో ఏటీఎంలు, కియోస్క్​లు లాంటి వివిధ మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటుకు ఆమోదం ముద్ర వేసింది.

సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్​వర్క్​ను పీపీపీ లేదా జాయింట్ వెంచర్ విధానంలో కల్పించేందుకు సీఆర్డీఏ అథారిటీ గ్రీన్​సిగ్నల్ ఇచ్చింది. నెగోషియబుల్ సెటిల్​మెంట్​ పాలసీలో భాగంగా అనువుగాలేని ప్లాట్లకు గ్రామకంఠంలో 5 సెంట్ల వరకూ కేటాయించేందుకు అంగీకరించింది. ప్రపంచ బ్యాంకు, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా రాజధాని పరిధిలో దిగువ, మధ్యతరగతి ప్రజల నివాసానికి అనుగుణంగా గృహ సముదాయాలను ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు.

Chandrababu on Amaravati Development : అమరావతి ప్రాంతంలో భవనాలు, అక్రమ నిర్మాణాల వివాదాల పరిష్కారం కోసం ప్రత్యేక ట్రైబ్యునల్ ఏర్పాటుకు కూడా అథారిటీ ఆమోదం తెలిపింది. వివాదాలను పరిష్కరించుకునేలా రాజధానిలో ఓ మీడియేషన్ సెంటర్​ను ఏర్పాటు చేయాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. అదేవిధంగా అమరావతిలో ఫైర్ వింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఎన్ఓసీలను జారీ చేసేందుకు సొంత అగ్నిమాపక నియంత్రణా వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు ఆమోద ముద్ర వేసింది.

రాజధాని ప్రాంతంలో డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి టాబ్రీడ్ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసి కొత్తగా టెండర్లు పిలవాలని నిర్ణయించింది. ఎల్పీఎస్ లేఔట్లలోని 495 మంది రైతులకు కొత్త అలాట్​మెంట్​ కోడ్​లు మారటంతో వారికి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు మినహాయింపునకు అంగీకారం తెలిపింది. 9 జిల్లాలకు విస్తరించిన 'అమరావతి ఎకనామిక్ రీజియన్ అభివృద్ధికి' సంబంధించిన ప్రణాళిక రూపకల్పన కోసం ఆర్ఎఫ్​పీ తయారు చేసేందుకు అథారిటీ ఆమోదం తెలిపింది.

ప్రణాళికలు రూపొదించాలి : ఏలూరు నుంచి ప్రకాశం వరకూ 9 జిల్లాల్లో అభివృద్ధి ప్రణాళికల్ని రూపొదించేలా అథారిటీ సమావేశంలో చంద్రబాబు ఆదేశాలిచ్చారు. రాజధానిలోని అన్ని భవనాలు, కార్యాలయాలకు సెంట్రల్ కూలింగ్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్దేశించారు. డక్ట్​ల ద్వారా పైపుల నుంచి ఇళ్లు, కార్యాలయాలకు ఇది చేరేలా వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలని స్పష్టంచేశారు. బల్క్ చిల్లింగ్ యంత్రాల తయారీ సంస్థలు ఏపీలో ఉన్నాయని వీటిని సమర్ధంగా వినియోగించుకోవాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

బ్లూ, గ్రీన్ సిటీగా నిర్మితమవుతున్న అమరావతిలో కొత్త సాంకేతిక వ్యవస్థలపై విస్తృతమైన అవగాహన కల్పించాలని చంద్రబాబు స్పష్టంచేశారు. రాజధాని ప్రాంతంలో నిర్మితమయ్యే ప్రతి టౌన్​షిప్ లోనూ వర్క్​ఫ్రమ్ హోమ్ సహా లివబుల్, కమర్షియల్ కార్యకలాపాల కేంద్రాలు ఉండాలని సూచించారు. అమరావతిలో ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ ఉండేలా ప్రణాళికలు చేపట్టాలని సీఎం అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇక్కడ నిర్మించే ఆసుపత్రుల్లో రోగుల అటెండెంట్లకు కూడా వసతి ఉండేలా చూడాలన్నారు. ఈ ప్రాంతంలో హోటళ్లు, కన్వెన్షన్ కేంద్రాలను వేగంగా అందుబాటులోకి తేవాలని ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ, సీఎస్ జి.సాయి ప్రసాద్, పురపాలక శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి సురేశ్​కుమార్, ఏడీసీ, సీఆర్డీఏ అధికారులు పాల్గొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

