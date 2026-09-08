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అమరావతి అభివృద్ధికి సీఆర్డీఏ కీలక అడుగులు - ఆ ప్రాంతాల్లో డెవలప్‌మెంట్ కారిడార్లు

బాహ్య, అంతర వలయ రహదారుల మధ్య అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు - తాడికొండ, తుళ్లూరు, అమరావతి మండలాల్లో వేగవంతమైన భూసమీకరణ - ఐఆర్‌ఆర్‌కు 26 రాజధాని గ్రిడ్ రోడ్ల అనుసంధానం

Land Pooling for IRR Development Corridors
అమరావతి ప్రాంతంలో డెవలప్‌మెంట్ కారిడార్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 2:01 PM IST

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Land Pooling for IRR Development Corridors : ప్రజా రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టించే దిశగా సీఆర్డీఏ కీలక అడుగులు వేస్తోంది. బాహ్య వలయ రహదారి, అంతర వలయ రహదారి, రైల్వే లైన్ మధ్య ఉన్న ప్రాంతాన్ని 'అభివృద్ధి కారిడార్లు'గా తీర్చిదిద్దేందుకు బృహత్తర ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. ఐఆర్‌ఆర్, రైల్వే లైన్ లోపల ఉన్న రాజధాని సరిహద్దు ప్రాంతం వరకు భూసమీకరణ ద్వారా భూములను సేకరిస్తోంది. ఐఆర్‌ఆర్‌కు రాజధాని గ్రిడ్ రోడ్లను అనుసంధానించడం ద్వారా రవాణా వ్యవస్థను మరింత సులభతరం చేయనుంది.

వేగవంతమైన భూసమీకరణ : సీఆర్డీఏ రెండో విడతలో భాగంగా భూసమీకరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. తాడికొండ, తుళ్లూరు, అమరావతి మండలాల్లో గ్రామసభలు పూర్తి చేసి, చురుగ్గా భూములను సమీకరిస్తోంది. రాజధాని ప్రాంతంలో తూర్పు, పడమర, ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాంతాలను కలుపుతూ మొత్తం 26 గ్రిడ్ రోడ్లను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రోడ్లను నేరుగా ఐఆర్‌ఆర్‌తో అనుసంధానం చేయనున్నారు. ఫలితంగా ఐఆర్‌ఆర్‌ నుంచి రాజధానిలో ఎక్కడికైనా సులభంగా రాకపోకలు సాగించే వీలు కలుగుతుంది.

పర్యావరణ పరిరక్షణ : ఐఆర్‌ఆర్, ఓఆర్‌ఆర్ మధ్యలో టౌన్‌షిప్‌లు, అభివృద్ధి కారిడార్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అదే సమయంలో పర్యావరణ పరిరక్షణకు సైతం సీఆర్డీఏ పెద్దపీట వేస్తోంది. ఈ మేరకు పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.

  • ఐఆర్‌ఆర్, ఓఆర్‌ఆర్ మధ్య ఉన్న సారవంతమైన వ్యవసాయ భూములను రక్షిత ప్రాంతాలుగా గుర్తిస్తారు. చట్టబద్ధంగా వాటిని పట్టణీకరణ నుంచి కాపాడతారు.
  • తెనాలి, గుడివాడ ప్రాంతాల్లో భారీ లాజిస్టిక్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తారు.
  • మురుగు నీటి శుద్ధి, మంచినీటి శుద్ధి ప్లాంట్ల కోసం ప్రత్యేకంగా స్థలాలు కేటాయిస్తారు.
  • నదులు, ఉప నదులు, కొండలను రక్షిత ప్రాంతాలుగా గుర్తించి ప్రత్యేక జోన్‌లుగా ప్రకటిస్తారు.
  • రాజధాని పరిధిలోని సాంస్కృతిక, వారసత్వ ప్రదేశాలను స్మారక చిహ్నాలుగా పరిరక్షిస్తారు.
  • ప్రభుత్వం ఈ ప్రణాళికలను ఆమోదించిన వెంటనే తదుపరి ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.

13 రంగాలతో ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లు : ఐఆర్‌ఆర్‌కు భూసమీకరణ కొలిక్కి వస్తుండటంతో, ఆ మార్గం వెంట చేపట్టాల్సిన అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై సీఆర్డీఏ ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది. మాస్టర్ ప్లాన్ ఆధారంగా, స్థానిక వనరులను వినియోగించుకుంటూ కారిడార్లను డిజైన్ చేస్తోంది. జాతీయ రహదారులతో ఐఆర్‌ఆర్ అనుసంధానమయ్యే ప్రాంతాలు ఇందులో కీలకం కానున్నాయి. మొత్తం 13 రంగాలకు చెందిన పరిశ్రమలతో అభివృద్ధి కారిడార్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఆహార శుద్ధి (ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్), టెక్స్‌టైల్స్, నాన్ మెటాలిక్ మినరల్స్, ఆటోమొబైల్, రబ్బర్ అండ్ ప్లాస్టిక్, ఫార్మా, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫ్యాబ్రికేటెడ్ మెటల్స్, పర్యాటకం, ఏరోస్పేస్, లాజిస్టిక్స్, ఐటీ, ఆక్వాకల్చర్ రంగాల పరిశ్రమలను ఇక్కడ భారీగా ప్రోత్సహించనున్నారు.

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