మహాలింగాపురంలో కూలిన భారీ క్రేన్‌ - ఐదుకు చేరిన మృతుల సంఖ్య

ఎన్‌సీసీ సిమెంట్‌ బ్రిక్స్‌ కంపెనీలో ప్రమాదవశాత్తు కూలిన క్రేన్‌ - క్రేన్‌ కూలి ఐదుగురు మృతి, 12 మందికి గాయాలు - ప్రమాద సమయంలో 17 మంది పనిచేస్తున్నట్లు గుర్తింపు

Published : April 27, 2026 at 10:32 PM IST

Crane Collapsed Shankarpally : రంగారెడ్డి జిల్లాలోని శంకరపల్లి మండలం మహాలింగాపురంలో భారీ క్రేన్​ కూలింది. ఈ ఘటనలో మృతుల సంఖ్య ఐదుకు చేరింది. ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతూ మిథున్ అనే వ్యక్తి మృతి చెందారు. ఎన్‌సీసీ సిమెంట్‌ బ్రిక్స్‌ కంపెనీలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుంకుంది. క్రేన్‌ కూలి ఐదుగురు మృత్యువాత పడగా 12 మందికి గాయాలు అయ్యాయి. మృతుల్లో అలీ హుస్సేన్ (35), నాగేంద్ర (30), సాజిద్ (32), మిథున్, సోను అనే వారు ఉన్నారు. గాయపడినవారిని శంకరపల్లి ఆస్పత్రికి తరలించగా మృతదేహాలు చేవెళ్ల ప్రభుత్వాస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. ప్రమాద సమయంలో అక్కడ 17 మంది పనిచేస్తున్నట్లు గుర్తించారు.

