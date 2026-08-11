పవన్ ఆదేశాలతో క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకులు - హస్తకళాకారులకు భరోసా
సంప్రదాయ హస్తకళాకారుల జీవనోపాధికి భద్రత కల్పించేలా అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకులు - ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ ఆదేశాలతో మొదటి విడతలో 6 క్లస్టర్ల పరిధిలో ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 9:19 AM IST
Craft Wood Banks AP : అడవుల సంరక్షణకు ప్రాధాన్యతనిస్తూనే సంప్రదాయ హస్తకళాకారుల జీవనోపాధికి భద్రత కల్పించేలా అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకులు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ ఆదేశాలతో మొదటి విడతలో 6 క్లస్టర్ల పరిధిలో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. చెక్కలపై శిల్పాలు చెక్కే కళాకారుల కోసం కలప సేకరణను ప్రారంభించిన అధికారులు రాజమహేంద్రవరంలోని ధవళేశ్వరం సమీపంలో సామిల్ వద్ద సెంట్రల్ వుడ్ బ్యాంకును సిద్ధం చేస్తున్నారు.
ప్రతి హస్తకళకు ప్రత్యేకమైన కలప : ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడటంలో భాగంగా హస్త కళలకు వినియోగించే కలపను విస్తృతంగా అందుబాటులోకి తెచ్చేలా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ప్రతి హస్తకళకు ప్రత్యేకమైన కలప అవసరం ఉంటుందని అందుకు తగ్గట్టుగా క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకుల ఏర్పాటు చేయాలని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ అటవీ శాఖను ఆదేశించారు. మంగళగిరి క్యాంపు కార్యాలయంలో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన పవన్ కలప నిల్వల ఏర్పాటుపై చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధంగా ఉన్న వుడ్ బ్యాంకులు, కలప నిల్వల వివరాలను అధికారులు పవన్కు వివరించారు.
కళాకారులకు తక్షణ సేవలు : ఎన్టీఆర్ జిల్లా కొండపల్లిలో ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్స్ క్వార్టర్స్ను వుడ్ బ్యాంకుగా మార్చినట్లు తెలిపారు. కొండపల్లి బొమ్మల తయారీదారులకు అవసరమైన తెల్లపొనికి సేకరణ ప్రక్రియను ప్రారంభించామన్నారు. ఏటికొప్పాక లక్క బొమ్మల కళాకారులకు తక్షణ సేవలు అందించేందుకు వీలుగా ఒక ప్రైవేట్ వాణిజ్య భవనాన్ని అద్దెకు తీసుకుని కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నామన్నారు. అన్నమయ్య జిల్లా శెట్టిగుంటలో లేపాక్షి హ్యాండ్క్రాఫ్ట్ సొసైటీకి చెందిన కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ను క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకుగా గుర్తించామని ఇక్కడ 50 ఘనపు మీటర్ల టేకు, 150 ఘనపు మీటర్ల నాన్-టేకు కలప సిద్ధం చేశామన్నారు.
ఉదయగిరి కళాకారుల కోసం : తిరుపతి జిల్లా మాధవమాల చెక్క బొమ్మల కోసం పాత ఎర్రచందనం డిపోను వుడ్ బ్యాంకుగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని వీరికి 14.158 ఘనపు మీటర్ల నారియేపి, 8.495 ఘనపు మీటర్ల ఆకేసియా కటేచు కలపను సేకరించామన్నారు. ఉదయగిరి కళాకారుల కోసం ప్రస్తుత ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ క్వార్టర్స్ను వుడ్ బ్యాంకుగా మార్చినట్లు చెప్పారు. బొబ్బిలి వీణల కళాకారులకు గొల్లపల్లి క్రాఫ్ట్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ను వుడ్ బ్యాంకుగా గుర్తించామన్నారు.
15.66 ఘనపు మీటర్ల పనస, రోజ్వుడ్ కలప సిద్ధం చేశామని చెప్పారు. ఎడ్ల బండ్ల తయారీకి ఖ్యాతిగాంచిన ఏలూరు జిల్లా కాపవరంలో టేకుతో పాటు ఇతర కలప వుడ్ బ్యాంకును ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ వుడ్ బ్యాంకులో వెదులు బొంగులు, రోజ్ వుడ్, టేకు అందుబాటులో ఉంచుతున్నట్లు చెప్పారు.
వుడ్ బ్యాంకులు : వారసత్వ కళలకు ప్రాణం పోసి కళాకారులకు అండగా నిలిచేలా వుడ్ బ్యాంకులు ఉపయోగపడతాయని ఈ సందర్భంగా పవన్ అన్నారు. క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకుల నిర్వహణ అత్యంత పారదర్శకంగా ఉండాలని క్లస్టర్ల వారీగా కళాకారుల కలప అవసరాలను అంచనా వేసి అందుబాటులో ఉన్న కలప వనరులను శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో మ్యాపింగ్ చేయాలని సూచించారు.
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