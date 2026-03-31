కృష్ణా జిల్లా చల్లపల్లి పోలీసుస్టేషన్‌లో పేలుడు- నలుగురు పోలీసులకు తీవ్రగాయాలు

నిల్వ ఉంచిన బాణసంచా పేలి ప్రమాదం పేలుడు ధాటికి దెబ్బతిన్న కారు, ధ్వంసమైన స్టేషన్‌ భవనం- ఘటనాస్థలిని పరిశీలించిన సీఐ కె.ఎస్‌.రావు

Cracker Blast At Challapalli Police Station 4 Injured
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 11:02 AM IST

Cracker Blast At Challapalli Police Station 4 Injured: కృష్ణాజిల్లా చల్లపల్లి పోలీస్ స్టేషన్​లో పేలుడు సంభవించింది. పేలుడు ధాటికి స్టేషన్‌ భవనం ధ్వంసమైంది. ఈ ఘటనలో నలుగురు పోలీసులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి, ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. పోలీసులు బయట నుంచి టపాసులు, మందు గుండి సామాగ్రిని తీసుకొచ్చారు. వీటిని స్టేషన్లో పరిశీలిస్తుండగా పేలుడు సంభవించిందని చెబుతున్నారు. దంపనబోయిన దుర్గాంజనేయులు, డ్రైవర్, మరో ఇరువురు కానిస్టేబుల్స్ పరిశీలించేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నారు. డ్రైవర్​కి తీవ్ర గాయాలు కాగా ఇరువురు కానిస్టేబుల్స్​ గాయాలపాలైనట్లు తెలుస్తుంది.

ఈ ఘటనలో చల్లపల్లి ఎస్సైకి కూడా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వీరిని వెంటనే స్థానికంగా ఉన్న కీర్తి హాస్పిటల్​కి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రమాదంలో ఒక కారు కూడా దగ్ధమైంది. చల్లపల్లి సీఐ కేఎస్​. రావు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి, ఆస్పత్రిలో సిబ్బందిని పరామర్శించారు. పేలుడుకు గల కారణాలను తెలుసుకున్నారు.

