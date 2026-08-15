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కేటరింగ్​​కు కరోనా బ్రేక్​ - గంజాయి విక్రయాలతో భారీగా డబ్బు : రూ.కోట్లకు పడగలెత్తిన 'బొల్లా బ్రదర్స్​'

ఆర్థిక కష్టాల నుంచి బయటపడేందుకు అరకు నుంచి గంజాయి కొనుగోలు - ఏవోబీలో రూ.3 వేలకు కిలో చొప్పున గంజాయి కొనుగోలు చేసిన నిందితులు - 15 గ్రాముల పొట్లం రూ.500కు విక్రయం

EAGLE Force Raids In Hyderabad
EAGLE Force Raids In Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2026 at 10:28 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 1:17 PM IST

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Eagle Force Raids in Hyderabad : కరోనా సమయంలో లాక్‌డౌన్, ఉపాధి లేక ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకున్న అన్నదమ్ములు డబ్బు సంపాదించేందుకు మత్తు దందాకు తెరలేపారు. గంజాయి విక్రయాలతో భారీగా డబ్బు రావడంతో వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. పోలీసులు, ఆబ్కారీ అధికారులు అరెస్టు చేసినా తగ్గకుండా తమ స్వస్థలమైన ఆంధ్రా, ఒడిశా సరిహద్దుల నుంచి గంజాయి తెప్పించి రూ.కోట్లకు పడగలెత్తారు.

అవసరమైతే అరెస్టు చేసేందుకు వచ్చే పోలీసులను బెదిరించి హతమార్చేందుకు తుపాకీ సమకూర్చుకున్నారు. అరెస్టు చేసేందుకు వెళ్లిన ఈగల్‌ బృందంపై కుక్కను వదిలి దాడికి పాల్పడ్డ కేసులో నిందితులు బొల్లా బ్రదర్స్‌ నేపథ్యమిది. నిందితుల వివరాలపై ఆరా తీయగా దాదాపు ఆరేళ్లుగా గంజాయి విక్రయాలను సాగిస్తున్నారని, స్థానికంగా యువకుల్ని మచ్చిక చేసుకుని వ్యవస్థీకృతంగా నడిపిస్తూ భారీగా సంపాదిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.

కేటరింగ్​ వ్యాపారం చేస్తూ గంజాయి విక్రయాలు చేసిన అన్నదమ్ములు (ETV)

ఈగల్ ఫోర్స్ ఆరా తీయగా విస్తుపోయే వాస్తవాలు : హైదరాబాద్‌ బాలానగర్ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో కలకలం సృష్టించిన గంజాయి విక్రయ ముఠా కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. నిందితుల నేర చరిత్రపై ఈగల్ ఫోర్స్ ఆరా తీయగా విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెల్లడయ్యాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పాడేరుకు చెందిన దుర్గాప్రసాద్, కమలాకర్, కిరణ్‌ సోదరులు ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్‌ వచ్చారు. బాలానగర్‌ ప్రాంతంలో ఉంటూ కేటరింగ్‌ వ్యాపారం చేసేవారు. కరోనా సమయంలో తీవ్ర ఇబ్బంది పడిన వారు, తమ స్వస్థలానికి కొద్దిదూరంలోని ఏవోబీ సరిహద్దుల్లో జరిగే గంజాయి రవాణాపై దృష్టి సారించారు. అరకు నుంచి గంజాయి తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్‌లో విక్రయిస్తే ఆర్థికంగా కష్టాల నుంచి బయటపడొచ్చని పథకం వేశారు.

ఆర్థిక కష్టాల నుంచి బయటపడేందుకు ప్లాన్​ : రూ.3,000కు కిలో చొప్పున గంజాయి కొనుగోలు చేసి హైదరాబాద్‌కు తీసుకొచ్చిన తర్వాత 15 గ్రాముల పొట్లాన్ని రూ.500 చొప్పున మూసాపేట, భరత్‌నగర్, సనత్‌నగర్, బోయిన్‌పల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో విక్రయించే వారు. ఈ క్రమంలోనే 2020లో బాలానగర్‌ ఆబ్కారీ పోలీసులు దుర్గాప్రసాద్‌ను అరెస్టు చేశారు. కిరణ్‌ దగ్గర కిలో గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులు జైలు నుంచి బయటకొచ్చినా గంజాయి దందా మానలేదు. కేటరింగ్‌ వ్యాపారం చేస్తున్నట్లు స్థానికంగా ప్రచారం చేస్తూ అన్నదమ్ములు మత్తు దందా చేసేవారు. కొందరు యువతకు గంజాయి అలవాటు చేసి వారితోనే సరఫరా చేయించగా, రాచకొండ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నెంబర్ ప్లేటు లేని వాహనాలపై గంజాయి విక్రయాలు సాగించే వారు. ఏడాది వ్యవధిలో రూ.20 లక్షల విలువైన గంజాయి లావాదేవీలు చేశారు.

సంజీవ్‌ కుమార్‌ అనే వ్యక్తితో రూ.3.6 లక్షల విక్రయాలు : నిందితుల ఫోన్లను విశ్లేషించగా ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణకు చెందిన పలువురు వినియోగదారులు గంజాయి కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు తేలింది. వారంతా నిందితుల వద్ద స్థానికంగా గంజాయి కొంటున్నారా? ఆయా రాష్ట్రాలకు తెప్పించుకుంటున్నారా అనే కోణంలోనూ పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 203 మంది నిందితులు గంజాయి కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తేల్చారు. ఆ 203 మంది దుర్గాప్రసాద్, కమలాకర్, కిరణ్‌తో రూ.20.54 లక్షల నగదు లావాదేవీలు జరిపారు. కర్ణాటకు చెందిన పిచ్చుకల సంజీవ్‌ కుమార్‌ పేరిట ఉన్న వ్యక్తితో రూ.3.6 లక్షల విలువైన 239 లావాదేవీలు జరిగాయి.

ఒడిశా నుంచి గంజాయి కొనుగోలు : పాజిటివ్‌ వచ్చిన వారిలో పలువురు మహిళలు ఉన్నారు. నిందితులైన దుర్గాప్రసాద్, కమలాకర్, కిరణ్‌ తమ ఉనికి బయటపడకుండా కృష్ణవేణి, హారిక పేరిట బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నారని గుర్తించారు. గంజాయి వినియోగదారులు పంపే డబ్బంతా ఆ రెండు ఖాతాల్లో జమవుతున్నట్లు గుర్తించారు. హారిక కిరణ్‌ భార్య కాగా, కృష్ణవేణి ఎవరనేది పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. నిందితులు అద్దెకు ఉండే ఇంటి దగ్గర తరచూ గొడవలు జరిగేవి. అదేమిటని ప్రశ్నించిన యజమానినే తిరిగి బెదిరించినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. నిందితులు ఒడిశాకు చెందిన వారి దగ్గర గంజాయి కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు విచారణలో తేలింది. సరఫరాదారుల వివరాలు సేకరించిన పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాన్ని అక్కడికి పంపించారు.

గంజాయి విక్రేతలతో పోలీసుల దోస్తీ వ్యవహారం : మరోవైపు గంజాయి విక్రేతలతో పోలీసుల దోస్తీ వ్యవహారం సంచలనంగా మారింది. బాలానగర్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఎస్సై, ఐదుగురు కానిస్టేబుళ్లకు నిందితులతో మంచి సంబంధాలున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ వ్యవహారాన్ని ఉన్నతాధికారులు తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నారు. సన్నిహితంగా మెలిగిన వారి గురించి విచారణ చేసి పూర్తి సమాచారమివ్వాలని ఆదేశించారు. ఈగల్‌ బృందం బాలానగర్‌ స్టేషన్‌కు వెళ్లి కొన్ని వివరాలు సేకరించింది. కానిస్టేబుల్‌ శ్రీనివాస్‌ను పోలీసులు విచారించారు.

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Last Updated : August 15, 2026 at 1:17 PM IST

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EAGLE FORCE IN HYDERABAD
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GANJA RAID IN HYDERABAD
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EAGLE FORCE RAIDS IN HYDERABAD

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