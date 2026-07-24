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భూమన ఆక్రమణలపై ఉక్కుపాదం - తిరుచానూరులో రెండోరోజు కొనసాగిన కూల్చివేతలు

స్వర్ణముఖి నది పరీవాహక ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి 'భూమన' అక్రమ నిర్మాణాలు - శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా తొలగించేందుకు 100 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు

Bhuman Karunakar Reddy Encroachment Demolition
Bhuman Karunakar Reddy Encroachment Demolition (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 9:59 AM IST

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Bhuman Karunakar Reddy Encroachment Demolition : తిరుపతి జిల్లా తిరుచానూరు పరిధిలో వైఎస్సార్​సీపీ నేత టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకరరెడ్డి ఆక్రమణలపై రెండోరోజూ రెవెన్యూ అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపారు. స్వర్ణముఖి నది పరీవాహక ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి నిర్మించిన అక్రమ నిర్మాణాలను కూల్చివేశారు. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా ఉండేందుకు 100 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

తిరుచానూరులో భూమన ఆక్రమణాలపై ఉక్కుపాదం - రెండోరోజు కొనసాగిన కూల్చివేతలు (ETV Bharat)

స్వర్ణముఖి పరీవాహకాన్ని ఆక్రమించి: తిరుపతి రూరల్ మండలం తిరుచానూరు రెవెన్యూ పరిధిలో వైఎస్సార్​సీపీ నేత, టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకరరెడ్డి స్వర్ణముఖి పరీవాహకాన్ని ఆక్రమించి కట్టిన నిర్మాణాల కూల్చివేతను రెండో రోజు రెవెన్యూ అధికారులు కొనసాగించారు. బుధవారం తిరుచానూరు, మంగళం ప్రాంతాల్లో కూల్చివేత పనులను ప్రారంభించారు. బుధవారం రాత్రి కురిసిన వర్షం కారణంగా తిరుచానూరులో నిలిచిపోయిన కూల్చివేత పనులను అధికారులు గురువారం వేకువజామున 5 గంటలకే పునఃప్రారంభించారు.

కాంక్రీట్‌ వేసి పటిష్ఠంగా రివిట్‌మెంట్: నది లోపల దాదాపు 4 అడుగుల లోతు వరకు కాంక్రీట్‌ వేసి పటిష్ఠంగా రివిట్‌మెంట్ నిర్మించడంతో కూల్చివేత అధికారులకు సవాల్​గా మారింది. బుధవారం పొక్లెయిన్లతో పైగోడను నేలమట్టం చేయగా గురువారం రాత్రి వరకు ఆర్డీవో రామ్మోహన్ ఆధ్వర్యంలో హిటాచీల సాయంతో పునాదులను పెకిలించివేశారు. భూమన ఆక్రమించిన 3.33 ఎకరాల భూమి చుట్టూ కందకాలు తవ్వి, ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసేందుకు రెవెన్యూ, పోలీస్ యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది.

వంద మందికి పైగా కానిస్టేబుళ్లతో బందోబస్తు : కూల్చివేతల నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా తిరుచానూరు వద్ద ఇద్దరు డీఎస్పీలు, ఆరుగురు సీఐలు, వంద మందికి పైగా కానిస్టేబుళ్లతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం ఆ ప్రాంతానికి వచ్చిన భూమన అనుచరులను పోలీసులు వెనక్కి పంపేశారు. ఆక్రమణలను పరిశీలించేందుకు వచ్చిన ఏపీ సాధు పరిషత్ స్వామీజీలను, మీడియా ప్రతినిధులను సైతం పోలీసులు లోపలికి అనుమతించలేదు. రెండు దశాబ్దాల క్రితమే ఆ భూమిని కొన్నామని గతంలోనూ చంద్రబాబు సీఎంగా ఉన్నా ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని భూమన కరుణాకర రెడ్డి ప్రశ్నించారు.

రెండు దశాబ్దాల క్రితమే తిరుచానూరులో భూమి కొన్నాం. ఆ మధ్య కాలంలో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నామనే రాజకీయ కక్షతోనే తమ భూమిలోకి వచ్చి ప్రహరీని ధ్వంసం చేశారు. - భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి, వైఎస్సార్​సీపీ నేత

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