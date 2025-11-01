సీపీఎం నేత హత్యతో ఉలిక్కిపడ్డ పాతర్లపాడు - అనుమానితులపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు
ఖమ్మంలో దారుణం - సీపీఎం నాయకుడు సామినేని రామారావు హత్య - ఇంటి ఆవరణలో కత్తులతో పొడిచి చంపిన దుండగులు - కాంగ్రెస్ నేతలను అనుమానిస్తూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన రామారావు భార్య స్వరాజ్యం
Published : November 1, 2025 at 9:52 AM IST
CPM Leader Samineni Rama Rao Murdered : ఖమ్మం జిల్లా చింతకాని మండలం పాతర్లపాడు గ్రామానికి చెందిన సీపీఎం రాష్ట్ర నాయకుడు, ఉమ్మడి ఏపీ రైతు సంఘం రాష్ట్ర మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శ, మాజీ సర్పంచి సామినేని రామారావు (73) శుక్రవారం దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
కత్తులతో దాడి : శుక్రవారం తెల్లవారుజామున వాకింగ్ నుంచి తిరిగొచ్చిన ఆయన, తన ఇంటి ఆవరణలోని రేకుల షెడ్డులో ఉన్న కోళ్లను బయటకు వదిలేందుకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో అక్కడే మాటు వేసిన దుండగులు ఒక్కసారిగా ఆయనపై కత్తులతో దాడి చేసినట్లు ఘటనా స్థలంలో ఆనవాళ్లను బట్టి తెలుస్తోంది. దాడి సమయంలో రామారావు పెద్దగా కేకలు వేయడంతో స్థానికులు వెళ్లి చూడగా, అప్పటికే రక్తపు మడుగులో కనిపించారు.
ఘటనా స్థలాన్ని ఖమ్మం సీపీ సునీల్దత్ పరిశీలించగా డాగ్స్క్వాడ్ ఊరి చివర ఉన్న పల్లె ప్రకృతివనం వరకూ వెళ్లి ఆగింది. అయితే ఈ హత్య రాజకీయంగా జరిగిందా? ఇంకా ఏవైనా ఇతర కారణాలు ఉన్నాయా? అని పోలీసులు ముమ్మరంగా దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. తన భర్త రామారావు హత్యలో గ్రామానికి చెందిన ఐదుగురు కాంగ్రెస్ నాయకుల ప్రమేయం ఉందని అనుమానిస్తూ రామారావు భార్య స్వరాజ్యం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
హత్య స్థలంలో పెనుగులాట జరిగినట్లు ఆధారాలు : ఈ దాడికి పాల్పడ్డ ఓ దుండగుడు సమీప డాబాపై గురువారం రాత్రి మాటు వేసి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ డాబాపై నిందితుడి చెప్పుల జత కూడా ఉంది. హత్య జరిగిన స్థలంలో వారి మధ్య పెనుగులాట జరిగినట్లు ఆధారాలున్నాయి. హత్య అనంతరం నిందితుడు సమీపంలో ఉన్న పెరటిదొడ్డి నుంచి బీసీ కాలనీ మీదుగా పరారైనట్లు తెలుస్తోంది. ఆ ఘటనా స్థలంలో కత్తి పెట్టే సంచి లభించింది. ఆ పెనుగులాటలో నిందితుడి టీషర్ట్ ముక్క రామారావు చేతిలో ఉంది.
రెక్కీ నిర్వహించి మరీ? : నిందితులు సుపారీ గ్యాంగ్ అయి ఉండవచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఒక్కరు హత్య చేశారా? అంతకు మించి ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? అన్నది సంశయంగా మారింది. అయితే హత్యకు ముందు గ్రామ సమీపంలోని పల్లెప్రకృతి వనంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సామినేని మృతదేహాన్ని ఖమ్మం సర్వజనాసుపత్రిలో శవపరీక్ష అనంతరం పార్టీ కార్యాలయంలో కొద్దిసేపు ఉంచారు. ఆ పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు తమ్మినేని వీరభద్రం, రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్వెస్లీలు పార్టీ జెండాను భౌతికకాయంపై ఉంచి నివాళి అర్పించారు. మృతదేహాన్ని పాతర్లపాడు తీసుకొచ్చారు.
తెలంగాణ, ఏపీకి పలువురు సీనియర్ నాయకులు, స్థానికులు అనంతరం అంతిమయాత్రలో భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. సీపీఎం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే జూలకంటి రంగారెడ్డి, సీఐటీయూ ఆలిండియా ఉపాధ్యక్షుడు సాయిబాబు, రైతు సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శి సి.సాగర్, జడ్పీ మాజీ ఛైర్మన్ లింగాల కమల్రాజు తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామంలో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. సత్తుపల్లి, ఖమ్మం, వైరా డివిజన్ల పోలీస్ అధికారులు పాతర్లపాడు చేరుకున్నారు. వీరంతా బృందాలుగా ఏర్పడి విచారణ చేపట్టారు.
చట్ట ప్రకారం శిక్ష తప్పదు : సీనియర్ నాయకుడు రామారావు హత్యకు గురికావడంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. దోషులను చట్టప్రకారం కఠినంగా శిక్షిస్తామన్నారు. బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటామన్నారు. ఈ హత్య రాజకీయ హత్యేనని సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శ వర్గ సభ్యుడు పోతినేని సుదర్శన్ ఆరోపించారు.
