సీపీఐ శతాబ్ది ఉత్సవాలు - ఎర్రజెండాలతో అరుణమయంగా మారిన ఖమ్మం

భారీ బహిరంగ సభకు ఖమ్మంలో సర్వం సిద్ధం - వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి హాజరుకానున్న ముఖ్య నాయకులు - 40 వేల మంది కుర్చునేలా సభాస్థలిలో సీటింగ్‌ ఏర్పాటు

CPI 100 Years Celebrations In Khammam
CPI 100 Years Celebrations In Khammam (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 18, 2026 at 8:49 AM IST

CPI 100 Years Celebrations In Khammam : ఎర్రజెండా రెపరెపలతో ఖమ్మం అరుణమయంగా మారింది. సీపీఐ వందేళ్ల పండుగకు స్తంభాద్రి సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. సీపీఐ శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం నిర్వహించనున్న భారీ బహిరంగ సభకు సర్వం సిద్ధమైంది. దేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన అరుణ సైన్యం ఖమ్మం గుమ్మంలో ఎర్రజెండాలతో కవాతు చేయనుంది. సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి డి.రాజాతో పాటు దాదాపు 200 మంది జాతీయ స్థాయి నేతలు పాల్గొననున్నారు. బహిరంగ సభకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నారు.

ముందు ఎన్నడూ లేని విధంగా : భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ(సీపీఐ) శతాబ్ది ఉత్సవాల ముగింపు ఉత్సవాలకు ఖమ్మం వేదికైంది. ఎటుచూసినా ఎర్రజెండాలు, అరుణ తోరణాలతో నగర పురవీధులు ఎరుపుమయంగా మారాయి. ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఖమ్మం ఎస్​.ఆర్​ అండ్​ బి.జి.ఎన్​.ఆర్​ కళాశాల మైదానంలో జరిగే సభకు సీపీఐ శ్రేణులు కనివినీ ఎరుగని రీతిలో ఏర్పాట్లు చేశాయి. బహిరంగ సభను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న సీపీఐ రాష్ట్ర నాయకత్వం, రెండు నెలలుగా చేస్తున్న ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. రాష్ట్రం నుంచే కాక దేశవ్యాప్తంగా సీపీఐ నేతలు, శ్రేణులు కదిలిరానున్నారు.

CPI 100 Years Celebrations In Khammam (ETV)

"భారత కమ్యూనిస్ట్​ పార్టీ శతాబ్ది ఉత్సవాల సందర్బంగా ఖమ్మంలో జరిగే ప్రదర్శన, బహిరంగ సభలకు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రజలంతా పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్​ నుంచి కామ్రేడ్స్ కూడా ఈ సభకు హాజరుకానున్నారు. శ్రీశ్రీ విగ్రహం నుంచి ఒకటి, నయా బజార్​ కళాశాల నుంచి ఒక ప్రదర్శన, పెవిలియన్​ గ్రౌండ్​ నుంచి జన సేవదళ్​ వాలంటీర్ల మూడు ప్రదర్శనలుగా ఈ గ్రౌండ్​కు చేరుకుంటారు​. 100 ఏళ్ల సభను జయప్రదం చేయడం కోసం పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం నిర్వహించాం. " - బాగం హేమంతరావు, సీపీఐ సీనియర్ నేత

40 వేల మందికి సరిపోయేలా ఏర్పాట్లు : ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక రైళ్లలో మధ్యాహ్నం సీపీఐ కార్యకర్తలు సభాస్థలికి చేరుకోనున్నారు. భారీ సభా వేదికతో పాటు సువిశాల ప్రాంగణంలో ఏర్పాట్లు చేశారు. 60 అడుగుల డిజిటల్ వేదికను సిద్ధం చేశారు. కళాశాల మైదానంలో విద్యుత్ దీపాలు అమర్చారు. 40 వేల మంది కూర్చునే విధంగా కుర్చీలు ఏర్పాటు చేశారు. ముందు భాగంలో జనసేవాదళ్ మహిళలు, కేంద్ర నాయకత్వానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. సీపీఐ శతాబ్ది ముగింపు సభ సందర్భంగా ఖమ్మంలో మూడు వైపుల నుంచి ప్రదర్శనలతో సభాస్థలికి శ్రేణులు చేరుకోనున్నాయి. సీపీఐ ప్రధాన కార్యదర్శి డి.రాజా, కూనంనేని సాంబశివరావు ప్రదర్శనల్లో పాల్గొననున్నారు.

"ఈ కార్యక్రమంలో భారత దేశంలోని జాతీయ స్థాయి వామ పక్షాలు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను ఏ విధంగా అధిగమించాలనే అంశంపైన జాతీయ స్థాయిలో సెమినార్లు ఏర్పాటు చేశారు. ​దానికి సీపీఎం, సీపీఎంఐ లిబరేషన్​, ఆర్ఎస్​పీ ఫార్వడ్​ బ్లాక్​ వామపక్షాల ప్రధాన కార్యకర్తలు కూడా ఇందులో పాల్గొననున్నారు." - శ్రీనివాస్, సీపీఐ సీనియర్ నేత

ప్రత్యేక అతిథిగా రాష్ట్ర సీఎం : బహిరంగ సభకు కేంద్ర కౌన్సిల్ సభ్యులు, కార్యవర్గ, కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు హాజరుకానున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ బహిరంగ సభకు ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించనున్నారు. మూడు రోజుల పాటు ఉత్సవాలు జరగనుండగా, తొలిరోజు భారీ బహిరంగ సభ, రెండో రోజు జాతీయ కమిటీ భేటీ, ఆ తర్వాతి రోజు కమ్యూనిస్టు పార్టీల ఐక్య కూటమి సమావేశమై వామపక్ష పార్టీలు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లు, బలోపేతంపై కూలంకశంగా చర్చించనున్నారు.

