20కోట్ల సంపాదన, 50 లక్షల మంది డేటా - 'ఐబొమ్మ' రవి గురించి సంచలన విషయాలు వెల్లడించిన సీపీ
ఐబొమ్మ కేసులో వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించిన సీపీ సజ్జనార్ - పైరసీ ద్వారా ఇమ్మడి రవి రూ.20 కోట్లు సంపాదించాడని వెల్లడించిన సీపీ
Published : November 17, 2025 at 12:16 PM IST
CP Sajjanar On I Bomma Website Case In Telangana : సినిమా పైరసీ వల్ల చలనచిత్ర పరిశ్రమకు తీవ్ర నష్టం కలిగిందని, దీనిని కట్టడి చేయడంలో భాగంగానే ఐ బొమ్మ వెబ్సైట్ నిర్వాహకుడు రవిని అరెస్టు చేసినట్లుగా హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు. పైరసీ ద్వారా ఐ బొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవి రూ.20 కోట్లు సంపాదించినట్లుగా సీపీ వెల్లడించారు. సినిమాలు, ఓటీటీ కంటెంట్ పైరసీ వ్యవహారం కేసులో ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవిని పోలీసులు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను మీడియాకు సీపీ సజ్జనార్ వెల్లడించారు.
పైరసీ ద్వారా రూ.20 కోట్లు సంపాదించాడు : ఐ బొమ్మ కేసులో కీలక నిందితుడు ఇమ్మడి రవిపై ఐటీ యాక్ట్, కాపీ రైట్ చట్టాల కింద అతడిపై కేసులు నమోదై ఉన్నాయని వెల్లడించారు. నిందితుడు సమాజానికి రెండు రకాలుగా నష్టం కలిగించాడని సీపీ వివరించారు. సినిమాల పైరసీతో చిత్రపరిశ్రమకు కోట్ల నష్టం చేశాడని, బెట్టింగ్ యాప్లకు ప్రచారం కల్పించి మరింత నష్టం చేశాడని ఆయన తెలిపారు. బెట్టింగ్ యాప్ల వల్ల ఎంతోమంది డబ్బు, ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిందితుడు పైరసీ ద్వారా రూ.20 కోట్లు సంపాదించాడని సీపీ తెలిపారు. సుమారు 50లక్షల మంది సబ్ స్కైబర్ల వివరాలు నిందితుడి వద్ద ఉన్నాయన్న సీపీ వాటిని డార్క్సైట్లకు అమ్మేశాడని తెలిపారు.
"విశాఖకు చెందిన ఇమ్మడి రవి బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ చదివాడు. కరేబియన్ దీవుల్లోని సెయింట్ నేవీ అనే దేశం పౌరసత్వం పొందాడు. ఇమ్మడి రవి 2019 నుంచి ఐబొమ్మ వెబ్సైట్ను నడుపుతున్నాడు. అమెరికా, స్విట్జర్లాండ్, నెదర్లాండ్ నుంచి సర్వర్లు నడుపుతున్నాడు. 110 డొమైన్లను ఇమ్మడి రవి ముఠా కొనుగోలు చేసింది. సీక్రెట్ కెమెరాలు, టెక్నాలజీ వాడుతూ సినిమాలు పైరసీ చేశారు. టెలిగ్రామ్ ఛానెళ్ల ద్వారా సినిమాల డేటా బదిలీ జరిగింది. 50 లక్షల మంది సబ్స్ర్కైబర్ల డేటా ఇమ్మడి రవి వద్ద ఉంది. ప్రజల డేటాను సైబర్ నేరాల ముఠాలకు అమ్ముకున్నారు"- సజ్జనార్, హైదరాబాద్ సీపీ