హ్యాక్‌ చేయటంలో రవి దిట్ట - పైరసీ కోసం 110 డొమైన్లు కొన్నాడు: సీపీ సజ్జనార్​

నిర్వాహకుడు రవితోనే ఐబొమ్మ, బెప్పం వెబ్​సైట్లు మూసివేయించిన పోలీసులు - విచారణలో వెలుగులోకి కీలకాంశాలు

CP Sajjanar On I Bomma Website Case In Telangana
CP Sajjanar On I Bomma Website Case In Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 3:33 PM IST

5 Min Read
CP Sajjanar On I Bomma Website Case In Telangana : సినిమా పైరసీ వల్ల చలనచిత్ర పరిశ్రమకు తీవ్ర నష్టం కలిగిందని, దీనిని కట్టడి చేయడంలో భాగంగానే ఐబొమ్మ వెబ్​సైట్ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవిని అరెస్టు చేసినట్లుగా హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు. పైరసీ ద్వారా ఐ బొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవి రూ.20 కోట్లు సంపాదించినట్లుగా సీపీ వెల్లడించారు. సినిమాలు, ఓటీటీ కంటెంట్​ పైరసీ వ్యవహారం కేసులో ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవిని పోలీసులు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను మీడియాకు సీపీ సజ్జనార్ వెల్లడించారు.

హ్యాక్‌ చేయటంలో దిట్ట: పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలిన వివరాల ప్రకారం విశాఖపట్నం నివాసి ఇమ్మడి రవి ఉన్నత విద్యావంతుడు. సాంకేతిక అంశాలపై మంచి పట్టు సంపాదించాడు. ప్రపంచంలో ఎలాంటి సర్వర్‌ అయినా, ఎంత భద్రత ఉన్నా హ్యాక్‌ చేయటంలో దిట్ట. పైరసీ వైపు మళ్లిన అతడు కొత్త సినిమాలు భద్రపరిచే క్లౌడ్‌ఫ్లేర్, ఓటీటీ వేదికల సర్వర్లను తేలికగా హ్యాక్‌ చేసి హెచ్‌డీ క్వాలిటీతో సినిమాలు, వెబ్‌సిరీస్‌లను డౌన్‌లోడ్‌ చేసేవాడు. వాటిని కరేబియన్‌ దీవులు కేంద్రంగా ఉన్న సర్వర్లలో నిక్షిప్తం చేసి వెబ్‌సైట్ల ద్వారా ఉచితంగా వీక్షించే అవకాశం కల్పించాడు. తెలుగు సినిమాలు, వెబ్‌సిరీస్‌లతోపాటు కన్నడ, తమిళం, హిందీ, మలయాళం తదితర భాషలకు సంబంధించి తెలుగు డబ్బింగ్‌తో విడుదలైన వాటిని ఐ బొమ్మ, బప్పంలో ఉంచాడు. తానెవరో తెలియకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు.

హ్యాక్‌ చేయటంలో రవి దిట్ట - పైరసీ కోసం 110 డొమైన్లు కొన్నాడు: సీపీ సజ్జనార్​ (ETV)

50 లక్షల సబ్​స్కైబర్ల వివరాలు : ఐబొమ్మ కేసులో కీలక నిందితుడు ఇమ్మడి రవిపై ఐటీ యాక్ట్‌, కాపీ రైట్ చట్టాల కింద అతడిపై కేసులు నమోదై ఉన్నాయని వెల్లడించారు. నిందితుడు సమాజానికి రెండు రకాలుగా నష్టం కలిగించాడని సీపీ వివరించారు. సినిమాల పైరసీతో చిత్రపరిశ్రమకు కోట్ల నష్టం చేశాడని, బెట్టింగ్‌ యాప్‌లకు ప్రచారం కల్పించి మరింత నష్టం చేశాడని ఆయన తెలిపారు. బెట్టింగ్‌ యాప్‌ల వల్ల ఎంతోమంది డబ్బు, ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిందితుడు పైరసీ ద్వారా రూ.20 కోట్లు సంపాదించాడని సీపీ తెలిపారు. సుమారు 50లక్షల మంది సబ్​ స్కైబర్ల వివరాలు నిందితుడి వద్ద ఉన్నాయన్న సీపీ వాటిని డార్క్​సైట్లకు అమ్మేశాడని తెలిపారు.

'పైరసీపై పోలీసులు, నిర్మాతలు తీవ్రంగా దృష్టి పెట్టడంతో ఇమ్మడి రవి అప్రమత్తమయ్యాడు. కరేబియన్‌ దీవుల్లోని సెయింట్‌ నేవీ అనే దేశం పౌరసత్వం పొందాడు. సినిమాల పైరసీ కోసం 110 డొమైన్లను రవి కొనుగోలు చేశాడు. 2019లో ఐబొమ్మ ప్రారంభించి 21 వేల సినిమాలు అప్‌లోడ్‌ చేశాడు. ఇండొనేషియా, స్విట్జర్లాండ్‌, నెదర్లాండ్స్‌లో సర్వర్లు ఏర్పాటు చేశాడు. పైరసీ వల్ల ఫిల్మ్‌ ఇండస్ట్రీకి చాలా నష్టం జరిగింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదొక తీవ్రమైన సమస్య. చిత్ర పరిశ్రమకు మేలు జరిగే ఒక కేసును ఛేదించాం.' - సజ్జనార్, హైదరాబాద్ సీపీ

5 కోట్ల మంది ప్రజల డేటా : ఎవరో ఇచ్చిన సమాచారంతో నిందితుడు ఇమ్మడి రవిని పట్టుకున్నామనేది అబద్ధమని తాము సొంతగానే పట్టుకున్నట్లు సజ్జనార్ స్పష్టం చేశారు. నిందితులు ఎక్కడ ఉన్నా పోలీసులు పట్టుకుంటారని వివరించారు. సహకరించిన సినీప్రముఖులకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. తమ దగ్గర 5 కోట్ల మంది ప్రజల డేటా ఉందని బెదిరించిన వారు కూడా ఉన్నారన్నారు. దమ్ముంటే పట్టుకోండని సవాలు చేసిన వారిని కూడా పట్టుకున్నామన్నారు. ప్రజలు పైరసీ వెబ్​సైట్లను ప్రోత్సహించవద్దని సజ్జనార్​ హితవు పలికారు. సైబర్ నేరగాళ్లు ఏపీకే ఫైల్స్‌ క్రియేట్‌ చేసి ప్రజల డేటా చోరీ చేస్తున్నారన్నారు. ఉచితంగా సినిమా చూసేందుకు పైరసీ వెబ్‌సైట్లను సందర్శించవద్దని సజ్జనార్​ కోరారు.

సీపీ సజ్జనార్​తో సినీ ప్రముఖుల భేటీ : హైదరాబాద్‌ నగర సీపీ సజ్జనార్‌తో సినీ రంగ పెద్దలు భేటీ అయ్యారు. అగ్ర కథానాయకులు చిరంజీవి, నాగార్జునలతో పాటు దర్శకుడు రాజమౌళి, నిర్మాత దిల్‌రాజు ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు. ఇటీవల పైరసీ వెబ్​సైట్​ ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవిని పోలీసులు అరెస్టు చేసిన నేపథ్యంలో సినీ పెద్దలు సజ్జనార్​తో భేటీ అయ్యి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. సీపీ బృందాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నామని వారు తెలిపారు.

పవన్​ అబినందనలు : తెలంగాణ పోలీసులకు నటులు చిరంజీవి, పవన్​ కల్యాణ్​, నాగార్జున, దర్శకులు, నిర్మాతలు అభినందనలు తెలిపారు.పైరసీ ముఠాను అరెస్టు చేసిన హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్‌, పోలీసులకు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్ అభినందనలు తెలిపారు.పైరసీ ముఠాల వల్ల సినీ పరిశ్రమ తీవ్రంగా నష్టపోతోందని, ఐబొమ్మ, బెప్పం వెబ్‌సైట్లు మూసివేయించడం స్వాగతించదగ్గ పరిణామమని ఆయవ పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ సైబర్‌క్రైమ్ పోలీసుల ఆపరేషన్ విజయవంతమైందని, సజ్జనార్‌ చర్యలు యావత్‌ భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమకు మేలుచేస్తాయని పవన్‌ అన్నారు.

పైరసీపై పోరాటంలో ఇది గొప్ప విజయమం : పైరసీ భూతం చాలా ఏళ్లుగా సినీ పరిశ్రమను వేధిస్తోందని చిరంజీవి అన్నారు. సినీ పరిశ్రమపై ఆధారపడి లక్షల కుటుంబాలు జీవిస్తున్నాయని, సినిమాల పైరసీ వల్ల ఆ కుటుంబాలు నష్టపోతాయని ఆయన వివరించారు. సీపీ సజ్జనార్‌ ఎంతో చొరవ తీసుకుని పైరసీ ముఠాను పట్టుకున్నారని, వారి బృందాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నానని చిరంజీవి చెలిపారు. పైరసీపై పోరాటంలో చిత్రపరిశ్రమ అంతా ఒక్కటిగా నిలబడిందని, పైరసీపై పోరాటంలో ఇది గొప్ప విజయమని ఆయన అన్నారు.

ఉచితంగా సినిమాలు చూస్తున్నామని అనుకోవద్దు: పైరసీకి వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ పోలీసులు కృషి చేశారని నాగార్జున అన్నారు. పైరసీ వల్ల సినీ ఇండస్ట్రీ నష్టపోతుందని, హైదరాబాద్‌ పోలీసులను ఇతర సినిమా ఇండస్ట్రీస్ కూడా అభినందిస్తున్నాయన్నారు. ప్రజలకు ఉచితంగా సినిమా చూపించడం అనేది పెద్ద ట్రాప్​ అని, ఉచితంగా వచ్చేది ఏదైనా ప్రమాదకరమని ప్రజలు గుర్తించాలన్నారు. పైరసీ సైట్ల వల్ల డేటా అంతా సైబర్‌ నేరగాళ్ల చేతుల్లోకి వెళ్తోందన్నారు నాగార్జున. ఉచితంగా సినిమాలు చూస్తున్నామని అనుకోవద్దని దానివెనుక పెద్ద ప్రణాళిక ఉంటుందని సూచించారు. పైరసీ ముఠాలను పట్టుకోవటం అంత సులభమేమీ కాదని వివరించారు.

రాజమౌళి: సీపీ సజ్జనార్‌ బృందాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నట్లు దర్శకుడు రాజమౌళి అన్నారు. పైరసీ వల్ల చిత్రపరిశ్రమ వేల కోట్లు నష్టపోయిందని, ఐబొమ్మ రవి పోలీసులను సవాలు చేసి తన నెత్తిపై తానే చేయిపెట్టుకున్నాడన్నారు. పైరసీని చాలామంది చిన్న విషయంగా భావిస్తారని, పైరసీ ముఠా వెనుక చాలా పెద్ద నేర ముఠాలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. పైరసీ చూస్తే డేటాను సైబర్‌క్రైమ్‌ ముఠాలు చోరీ చేస్తాయన్నారు. పైరసీ వల్ల చిత్రపరిశ్రమ కంటే ప్రజలకే ఎక్కువ నష్టపోతారని పైరసీ చూసి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటారా? అని రాజమౌళి ప్రశ్నించారు.

దిల్‌రాజు : తెలంగాణ పోలీసులకు నిర్మాత దిల్‌రాజు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. పోలీసులు తలచుకుంటే నేరగాళ్లు ఎక్కడున్నా పట్టుకుంటారని నిరూపించారని అన్నారు. పైరసీపై మూడు నెలల క్రితం ఇండస్ట్రీ ఫిర్యాదు చేసిందని, కానీ వారంతా ఎప్పటి నుంచో పోరాటం చేస్తున్నామని దిల్‌రాజు వెల్లడించారు. పైరసీని ప్రోత్సహిస్తే మీ కుటుంబాలు చాలా నష్టపోతాయన్నారు.

దేశంలోనే అతిపెద్ద పైరసీ ముఠా అరెస్ట్ - సినిమా ఇండస్ట్రీకి రూ.3,700 కోట్లు నష్టం

ఏపీ కుర్రాడు అదరగొట్టాడు - సినిమా పైరసీకి అడ్డుకట్ట వేశాడు

