బీఆర్‌ఎస్‌ నేత ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్‌కుమార్‌కు సీపీ సజ్జనార్ నోటీసులు

తనపై చేసిన ఆరోపణలకు ఆధారాలు ఇవ్వాలని ప్రవీణ్‌కు సజ్జనార్ నోటీసులు - నోటీసులు అందిన రెండ్రోజుల్లోపు ఆధారాలు ఇవ్వాలని సజ్జనార్ ఆదేశం - 7 క్రిమినల్‌ కేసులున్నాయని ఆరోపణలు చేసిన ప్రవీణ్‌కుమార్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 10:04 PM IST

1 Min Read
CP Sajjanar Issued Notices To RS Praveen Kumar : బీఆర్‌ఎస్‌ నేత ఆర్.ఎస్.ప్రవీణ్‌కుమార్‌కు హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ నోటీసులు జారీ చేశారు. తనపై చేసిన ఆరోపణలకు నోటీసులు అందిన రెండ్రోజుల్లోపు ఆధారాలు ఇవ్వాలని ప్రవీణ్‌ కుమార్​ను సీపీ ఆదేశించారు. సీపీ సజ్జనార్‌పై 7 క్రిమినల్‌ కేసులున్నాయని ప్రవీణ్‌కుమార్ విలేకరుల సమావేశంలో ఆరోపణలు చేశారు.

