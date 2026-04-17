ETV Bharat / state

బాలికను లైంగిక వేధింపుల నుంచి కాపాడిన యువత - వారికి సన్మానం చేసిన సీపీ సజ్జనార్

జూబ్లీహిల్స్​లో బాలికను లైంగిక వేధింపులకు గురిచేసిన వ్యక్తి - అటుగా వెళ్తూ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న హైదరాబాద్​ వాసులు - వెంటనే బాలికను కాపాడి పోలీసులకు అప్పగింత - వారికి సన్మానం చేసిన సజ్జనార్

CP Sajjanar
సజ్జనార్​తో సెజల్, గణపతి, కాశీనాథ్ పోలీసులు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 17, 2026 at 10:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CP Sajjanar Honors To Young People : తొమ్మిదేళ్ల బాలికపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్న నిందితుడిని అడ్డుకొని, పోలీసులకు అప్పగించిన సెజల్‌, గణపతి, కాశీనాథ్‌ అనే యువతి, యువకులను హైదరాబాద్‌ నగర పోలీసు కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్‌ అభినందించారు. బషీర్‌బాగ్‌లోని పాత కమిషనరేట్‌ కార్యాలయంలో శుక్రవారం వారిని మనస్ఫూర్తిగా సన్మానించారు. ప్రశంసా పత్రాలతోపాటు కొంత నగదు రివార్డును కూడా అందజేశారు.

అసలు ఏం జరిగిందంటే : ఈ నెల 14న సెజల్ తన స్నేహితుడు గణపతితో కలిసి యూసుఫ్‌గూడ నుంచి మాదాపూర్ వైపు ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తుండగా, జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 10 సమీపంలో ఒక వ్యక్తి చిన్నారితో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించడం వీరి కంటపడింది. కొంతసేపు అలా గమనించారు. అనంతరం ఆ చిన్నారి కళ్లలో భయాన్ని చూసి చలించిపోయిన వారు, తక్షణమే స్పందించి అటుగా వెళ్తున్న కాశీనాథ్, శ్రీనారాయణల సాయంతో నిందితుడు చిన్నారిపై ఎలాంటి ఆఘాయిత్యం చేయకుండా అడ్డుకున్నారు.

పోక్సో చట్టం కింద కేసు : బాలికను సురక్షితంగా రక్షించడమే కాకుండా, డయల్ 100 ఫోన్​ చేసి సమాచారం అందించి నిందితుడిని పోలీసులకు అప్పగించారు. పోలీసుల విచారణలో నిందితుడు యూసఫ్ గూడకు చెందిన జావీద్ అనే వ్యక్తిగా తెలిసింది. బాలిక తల్లిదండ్రులు కూలీ పనులకు వెళ్లిన సమయంలో, ఆ చిన్నారికి ఐస్‌క్రీమ్ కొనిస్తానని మభ్యపెట్టి తన ద్విచక్రవాహనంపై తీసుకెళ్లి లైంగిక వేధింపులకు గురిచేసినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. నిందితుడిపై జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు పొక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి, రిమాండ్‌కు తరలించారు.

యువతను కొనియాడిన సీపీ : ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ సజ్జనార్‌ మాట్లాడుతూ సమయస్ఫూర్తితో, సామాజిక బాధ్యతతో వ్యవహరించిన ఈ ముగ్గురు యంగ్​ పీపుల్​ను కొనియాడారు. వీరి సాహసం సమాజానికి ఒక గొప్ప సందేశమని, మహిళలు, చిన్నారుల రక్షణలో పౌరులు తప్పకుండా ఇలాగే అప్రమత్తంగా ఉంటే ప్రమాదాలను అరికట్టవచ్చని తెలిపారు. ఒక చిన్నారి జీవితాన్ని, ప్రాణాన్ని కాపాడి గొప్ప మనసు చాటుకున్నారని ప్రశంసించారు. నేరాల నియంత్రణలో పోలీసులు ఎంత కృషి చేసినా, సమాజంలోని పౌర చైతన్యం తోడైనప్పుడే వ్యవస్థ మరింత పటిష్టంగా బలోపేతమవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రజా పోలీస్‌గా కచ్చితంగా మారాలని పిలుపునిచ్చారు.

అనుమానస్పదంగా ఉంటే కాల్​ చేయండి : ఇటీవల గోల్కొండ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో ఫిరోజ్ అనే వ్యక్తి ఇలాగే ఎనిమిదేళ్ల బాలికను రక్షించిన ఘటనను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. ఏదైనా అనుమానాస్పద ఘటనలు జరిగినప్పుడు భయపడకుండా వెంటనే డయల్ 100కి ఫోన్ చేయాలని సూచించారు. హైదరాబాద్ పోలీస్ వాట్సాప్ నెంబర్ 94906 16555కి సమాచారం అందించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐటీ సెల్ ఇన్స్​పెక్టర్ రమేష్, జూబ్లీహిల్స్ ఎస్సై సోమశేఖర్, తదితర పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ ఆన్‌లైన్ మోసాలు, సైబర్ నేరాల పట్ల నిత్యం సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూనే ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్‌లు, వాట్సాప్ మోసాలు, లోన్​ యాప్‌ల వంటి విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండలంటూ అలర్ట్ చేస్తుంటారు. ఏపీకే ఫైల్స్, ఆహార కల్తీ, మహిళు, పిల్లల రక్షణ, డ్రగ్స్, గంజాయి వంటి వాటి పట్ల సోషల్ మీడియా వేదికగా పలు వివరాలు చెబుతూ ప్రజలను అప్రమత్తత చేస్తుంటారు.

TAGGED:

CP SAJJANAR HONORS
HARASSMENT OF A GIRL IN HYD
YOUNG GIRL TO THE POLICE
THE GIRL WAS RESCUED
HARASSMENT OF A GIRL IN HYD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.