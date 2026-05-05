ETV Bharat / state

ప్రాణాలకు తెగించి మరీ రౌడీషీటర్​ను పట్టుకున్న ఆటోడ్రైవర్ - సన్మానించిన సజ్జనార్

ప్రాణాలకు తెగించి రౌడీషీటర్​ను అడ్డుకున్న ఆటో డ్రైవర్ - ఆటోతో ఢీకొట్టి నిలువరించిన వైనం, సీసీటీవీలో వెలుగుచూసిన సాహసం - ఆటోడ్రైవర్​ను నగదు, ప్రశాంసాపత్రంతో సన్మానించిన సీపీ సజ్జనార్

CP Sajjanar Appreciates Auto Driver
CP Sajjanar Appreciates Auto Driver (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 5, 2026 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CP Sajjanar Appreciates Auto Driver : ఓ ఆటో డ్రైవర్‌ తన ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా చూపిన ధైర్యసాహసాలను హైదరాబాద్‌ నగర సీపీ సజ్జనార్‌ ప్రశంసించారు. మహిళ మెడలో నుంచి గోల్డ్​ చైన్​ను లాక్కుని ఉడాయించేందుకు ప్రయత్నించిన రౌడీషీటర్‌ను ఆటో డ్రైవర్‌ పట్టుకుని సాహసం ప్రదర్శించాడు. హైదరాబాద్​లోని బేగంబజార్​ ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

ప్రాణాలకు తెగించి ఆటో డ్రైవర్ సాహసం : వివరాల్లోకి వెళితే బేగంబజార్ జిన్సీ చౌరాహా ప్రాంతంలో ఓ మహిళ తన కోడలితో కలిసి ఉదయపునడక(మార్నింగ్​ వాక్​కు) వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే డబీర్‌పురా ప్రాంతానికి చెందిన రౌడీషీటర్ మహ్మద్ సోహేల్ ఆమె మెడలోని గోల్డ్​ చైన్​ను లాక్కెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఆ క్రమంలోనే దొంగ స్కూటీ అదుపుతప్పి కిందపడబోయాడు. అప్పటికే అప్రమత్తమైన బాధితురాలు ఒక్కసారిగా గట్టిగా కేకలు వేయడంతో అదే సమయంలో అటుగా వెళ్తున్న ఆటో డ్రైవర్ మహమ్మద్ జాహెర్ గమనించారు.

వెంటనే ఆటోను వెనక్కి తిప్పి వాహనంపై నుంచి లేచి అక్కడి నుంచి ఉడాయించేందుకు ప్రయత్నించిన రౌడీషీటర్‌ను తన ఆటోతో ఢీకొట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే నిందితుడు ఆటో డ్రైవర్‌పై కర్రతో దాడికి దిగాడు. అయినప్పటికీ లెక్క చేయకుండా ఆటో డ్రైవర్‌ రౌడీషీటర్‌ను పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించాడు. కాగా సీసీటీవీ కెమేరాల్లో ఘటనా దృశ్యాలు నమోదయ్యాయి. సీపీ సజ్జనార్‌ ఆటో డ్రైవర్‌ జుహెర్‌ను సత్కరించి ప్రశంసాపత్రం అందజేశారు.

జాహెర్ సమాజానికి ఓ రోల్​ మోడల్ : ఈ సందర్భంగా సీపీ శ్రీ వీసీ సజ్జనర్ మాట్లాడుతూ ఆటో డ్రైవర్ మహమ్మద్ జాహెర్ చూపిన సాహసం సమాజానికి ఆదర్శమన్నారు. "చూస్తుండగానే నేరాలు జరుగుతున్నా పట్టించుకోని ఈ రోజుల్లో, ప్రాణాలకు తెగించి మరీ రౌడీ షీటర్ ను అడ్డుకున్న జాహెర్ సమాజానికి నిజమైన రోల్ మోడల్. ఆయనలో ఒక అద్భుతమైన ప్రజా పోలీస్ ఉన్నారు. ఎలాంటి ప్రతిఫలం కూడా ఆశించలేదు. ఇలాంటి బాధ్యతాయుతమైన పౌరులు ఉన్నప్పుడే నేరస్తులకు భయం పుడుతుంది" అని ప్రశంసించారు. జాహెర్‌కు ప్రశంసా పత్రంతో పాటు నగదు పురస్కారాన్ని అందజేశారు. నేరం జరుగుతున్నప్పుడు భయపడకుండా, మహమ్మద్ జాహెర్ వలె ధైర్యంతో స్పందించి వెంటనే డయల్ 100 లేదా స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని నగరవాసులకు ఈ సందర్భంగా సీపీ సజ్జనార్ పిలుపునిచ్చారు.

TAGGED:

AUTO DRIVER CAUGHT SNATCHER
SAJJANAR APPRECIATES AUTO DRIVER
SAJJANAR APPRECIATES AUTO DRIVER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.