హైదరాబాద్లో ముగిసిన గణేశ్ నిమజ్జనాలు - సంతోషంతో సిబ్బందితో డ్యాన్స్ చేసిన సీపీ సజ్జనర్
హైదరాబాద్లో సామూహిక వినాయక నిమజ్జన ప్రక్రియ ముగిసింది. గణేశ్ నిమజ్జనాలు ముగియడంతో ఆనందంతో సీపీ సజ్జనర్ డ్యాన్స్ వేశారు. ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఎత్తి వేసినట్లు సజ్జనార్ తెలిపారు.
Published : September 26, 2026 at 3:16 PM IST
CP Sajjanar Dance in Ganesh Immersion in Hyderabad : హైదరాబాద్లో సామూహిక వినాయక నిమజ్జన ప్రక్రియ ముగిసింది. ఇన్నిరోజులు పూజలు అందుకున్న బొజ్జగణపయ్యలు గంగమ్మ ఒడికి చేరాయి. నిమజ్జనాలు ప్రశాంతంగా జరగడంతో తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్ కింద పోలీసులు సంబరాలు చేసుకున్నారు.
ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఎత్తేసిన అధికారులు
హైదరాబాద్ సామూహిక వినాయక నిమజ్జనాలు ముగిశాయి. హైదరాబాద్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు తావులేకుండా నిరంతరం నిఘా పెట్టినట్లు సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు. నిమజ్జనానికి ముందు రివ్యూ మీటింగ్, ఫీల్డ్ విజిటింగ్ చేశామన్నారు. ఖైరతాబాద్, బాలాపూర్ గణేషుడిని సమయానికి నిమజ్జనం చేయించామన్నారు. వినాయక నిమజ్జన వేడుకలు ప్రశాంతంగా ముగియడంతో పోలీసులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు నిమజ్జన కార్యక్రమాలు జరిగాయని సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు. వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ప్రజలు నిమజ్జనంలో పాల్గొన్నట్లు తెలిపారు. నిమజ్జనాలు ప్రశాంతంగా ముగియడంతో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఎత్తి వేసినట్లు సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు.
సిబ్బందితో కలిసి సీపీ సజ్జనర్ డ్యాన్స్
నిమజ్జన ప్రక్రియ ముగియడంతో సచివాలయం పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఎత్తివేశారు. ట్యాంక్బండ్, లిబర్టీ, అసెంబ్లీ వైపు రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసు సిబ్బందితో కలిసి సీపీ సజ్జనర్ డ్యాన్స్ చేశారు.
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