అది ఎన్టీఆర్ అభిమానులు క్రియేట్ చేసింది - 'చుట్టమల్లే' మార్ఫింగ్ నిందితుల అరెస్ట్ ఫొటోపై సజ్జనర్ క్లారిటీ
ఇటీవల దేవర సినిమాలోని 'చుట్టమల్లే' పాటను అసభ్యకరంగా మార్ఫింగ్ చేశారు. సదరు నిందితులను సీపీ సజ్జనర్ అరెస్ట్ చేశారంటూ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. అయితే అది ఫేక్ ఫొటో అని సజ్జనర్ తెలిపారు.
Published : October 8, 2026 at 11:03 PM IST
CP Sajjanar Clarity On His Viral Post : నటుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానుల వైఖరిపై హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల 'దేవర' సినిమాలోని "చుట్టమల్లె" పాటకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ని ఉపయోగించి అసభ్యకరంగా మార్ఫింగ్ చేసిన నిందితులను సీపీ సజ్జనర్ అరెస్టు చేశారంటూ ఓ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై సజ్జనర్ స్పందించారు. ఆ ఫోటో నకిలీదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయాన్ని ఎన్టీఆర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తూ ఆయన 'ఎక్స్' ఖాతాలో ట్యాగ్ చేశారు. సదరు నటుడి అభిమానుల్లో కొందరు తన ఫొటోను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని సజ్జనర్ స్పష్టం చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే
ఎన్టీఆర్, జాన్వీకపూర్ నటించిన 'చుట్టమల్లె' పాటకు సంబంధించిన వివాదానికి సంబంధించి ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారని పేర్కొంటూ ఓ 'ఎక్స్' ఖాతాలో పోస్ట్ కనిపించింది. ఆ పోస్ట్లోని ఫొటోలో ముసుగు ధరించిన ఒక వ్యక్తి, అతనికి ఇరువైపులా పోలీసులు, నటుడు ఎన్టీఆర్ అభిమానులు కనిపించారు. అలాగే అందులో కమిషనర్ సజ్జనర్ చిత్రం కూడా ఉంది. ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో చాలా వేగంగా వైరల్ కావడంతో ఆయన దీనిపై స్పందించారు.
ప్రజలు వాస్తవాలను నిర్దారించుకోవాలి
సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏఐతో రూపొందించిన వాటి పట్ల నెటిజన్లను సజ్జనర్ మరోసారి అప్రమత్తం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యే డీప్ఫేక్లను నమ్మొద్దని, వాస్తవాలను నిర్ధారించుకోకుండా వాటిని షేర్ చేయొద్దని ఆయన సూచించారు. ఏఐ సహాయంతో సృష్టించిన ఫొటోలు, వీడియోలు రోజురోజుకూ మరింత వాస్తవికంగా కనిపిస్తున్నందున, ఆన్లైన్లో కనిపించే వాటి వెనుక ఉన్న వాస్తవాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఒక ఫొటో చూడటానికి నమ్మశక్యంగా అనిపించినంత మాత్రాన అది నిజమైంది కాదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. వాస్తవాలను సరిచూసుకోకుండా ప్రజలు కంటెంట్ను షేర్ చేయడం వల్ల తప్పుడు సమాచారం వేగంగా వ్యాపిస్తుందని సజ్జనర్ పేర్కొన్నారు.
This is an AI-generated image, not a genuine photograph. Please do not fall for such deepfakes or share them without verifying their authenticity. With AI-generated images becoming increasingly realistic, it is important to question what we see online. Just because a photograph looks convincing does not mean it is real. Misinformation spreads faster when people share content without checking the facts. I ask @tarak9999 garu take note of the misuse of my image by some of his fans. CC: @CyberCrimeshyd @hydcitypolice— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) October 8, 2026
ఇలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవు
తన ఏఐ ఫొటోను రూపొందించి, వైరల్గా ప్రచారం చేసింది ఎన్టీఆర్ అభిమానులేనని సజ్జనర్ గుర్తించారు. దీంతో అభిమానుల్లో కొందరు ఇలా తన ఫొటోను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని, దీన్ని గమనించాలంటూ ఎన్టీఆర్కు ట్యాగ్ చేశారు. అయితే నిరంతరం సైబర్ నేరాలు, డీప్ఫేక్ల పట్ల ప్రజలను అప్రమత్తం చేసే ఆయన స్వయంగా తానే ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారానికి గురికావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి ఏఐని ఆయుధంగా ఉపయోగించే వారిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు.
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