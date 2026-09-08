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గణేశ్‌ మండపాల ఏర్పాటుకు ఆన్‌లైన్‌ నమోదు తప్పనిసరి : సీపీ సజ్జనార్

హైదరాబాద్​లో గణేశ్‌ మండపాల ఏర్పాటుకు ఆన్‌లైన్‌ నమోదు - చివరి నిమిషం దాకా వేచి చూడకుండా వెబ్‌సైట్‌ను రిజిష్టర్ చేసుకోవాలన్న సీపీ సజ్జనార్ - పండుగ ప్రశాంతంగా జరిగేలా సహకరించాలని నిర్వాహకులను కోరిన సీపీ

Ganesh Mandapalu CP Sajjanar Instructions
సీపీ సజ్జనార్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2026 at 2:24 PM IST

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CP Sajjanar Instructions on Ganesh Festival : హైదరాబాద్‌ మహా నగరంలో గణేశ్‌ మండపాల ఏర్పాటుకు ఆన్‌లైన్‌ నమోదును పోలీసులు తప్పనిసరి చేశారు. ఉత్సవ నిర్వాహకులు చివరి నిమిషం దాకా వేచి చూడకుండా policeportal.tspolice.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలని సీపీ సజ్జనార్ ఎక్స్‌ వేదికగా విజ్ఞప్తి చేశారు.

మండపాల ఏర్పాటు, నిమజ్జన వివరాలు ముందుగానే అందిస్తే ఆయా ప్రాంతాల్లో పటిష్ట బందోబస్తు, భద్రతతో పాటు ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణ సమర్థంగా చేపట్టేందుకు వీలవుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్​లో పండుగ ప్రశాంతంగా జరిగేలా పోలీసులకు సహకరించాలని నిర్వాహకులను కోరారు.

ఆన్‌లైన్‌లో గణేశ్‌ మండపాల నమోదు తప్పనిసరి! గణేశ్‌ మండపాల వివరాలను ఉత్సవ నిర్వాహకులు తప్పనిసరిగా ముందస్తుగానే ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా నమోదు చేసుకోవాలి. తుది నిమిషం దాకా వేచిచూడకుండా అధికారిక పోర్టల్‌ ద్వారా సమాచారం అందించి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్​కు సహకరించాలి. మండపాల ఏర్పాటు, నిమజ్జన వివరాలు ముందుగానే తెలిస్తే ఆయా ప్రాంతాల్లో పటిష్టమైన బందోబస్తు, ట్రాఫిక్‌ క్రమబద్ధీకరణ, తగిన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసేందుకు యంత్రాంగానికి వీలవుతుంది. - సజ్జనార్​ ట్వీట్

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గణేశ్​ చతుర్థి వేడుకలు ప్రశాంతంగా జరిగేలా పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాలని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. సోమవారం నాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్, అంతకంటే పైస్థాయి అధికారులతో ఆయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.

"ఈ నెల 14న గణేశ్​ చతుర్థి ఉంది. అలాగే 25న విగ్రహ నిమజ్జన ఊరేగింపులు జరగనున్నాయి. ఇందుకోసం మేం ఒక ప్రత్యేక పోర్టల్‌ను ప్రారంభించాం. ఇందులో పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఏర్పాటు చేసిన మండపాలు, నిర్వాహకులు, నిమజ్జనానికి ఉపయోగించే వాహనాల వివరాలు ఉంటాయి. స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్లకు ప్రత్యేక లాగిన్ వివరాలు అందిస్తాం. దీనివల్ల వారు పండగల వద్ద ఉన్న పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించవచ్చు. - సీవీ ఆనంద్, డీజీపీ

జియో ట్యాగ్ చేసి అప్​లోడ్ చేయాలి : మండపాలలో నిర్వాహకులు సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసేలా, వాలంటీర్లను నియమించేలా ప్రోత్సహించాలని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ పేర్కొన్నారు. అలా చేస్తే మండపాలను జియో-ట్యాగ్ చేసి 'TG-COP' పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాలని సూచించారు. ఎస్పీలు, కమిషనర్లు, డీసీపీలు ఉత్సవ కమిటీలతో సమన్వయ సమావేశాలు నిర్వహించాలన్నారు. సోషల్ మీడియాలో ప్రచారమయ్యే సమాచారంపై కూడా అధికారులు నిశితంగా దృష్టి సారించాలని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో టెక్నికల్ సర్వీసెస్ డీజీ వీవీ శ్రీనివాసరావు, ఇంటెలిజెన్స్ ఐజీ కార్తికేయ, ఐజీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, టీ-స్పార్క్ ఎస్పీ రూపేశ్​ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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