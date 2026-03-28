'క్రికెట్​ను ఆస్వాదించండి - బెట్టింగ్​లు వద్దు' : ఐపీఎల్​ ప్రారంభం వేళ యువతకు సజ్జనార్‌ హెచ్చరిక

ఐపీఎల్‌ సీజన్‌ ప్రారంభం అవుతున్న వేళ సీపీ సజ్జనార్‌ కీలక సూచనలు - యువత బెట్టింగ్‌ యాప్స్‌కు బానిసలు కావొద్దని విజ్ఞప్తి - క్రికెట్‌ బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడి జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దని సూచన

Published : March 28, 2026 at 4:41 PM IST

CP Sajjanar On Betting Apps : ఐపీఎల్​ సీజన్‌ ప్రారంభం అవుతున్న వేళ యువత బెట్టింగ్‌ ఊబిలో చిక్కుకోవద్దని సీపీ సజ్జనార్‌ సూచించారు. క్రికెట్‌ను కేవలం క్రీడగా ఆస్వాదించాలని, బెట్టింగ్‌లు వేసి జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. "సే నో టు బెట్టింగ్‌ యాప్స్‌" పేరిట వందలాది యాప్‌లపై ప్రభుత్వం నిషేధం విధించినప్పటికీ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా దందా కొనసాగిస్తున్నారని వెల్లడించారు. డబ్బు కోసం ప్రమాదకరమైన యాప్‌లను ప్రమోట్‌ చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. కేవలం ఆన్‌లైన్‌ మాత్రమే కాకుండా ఆఫ్‌లైన్ ద్వారా బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడుతున్న వారిపైనా ప్రత్యేక నిఘా ఉంచామన్నారు. ఎవరైనా బెట్టింగ్‌లు చేస్తున్నట్లైతే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సీపీ సజ్జనార్‌ కోరారు.

"ఐపీఎల్​ సీజన్​ ప్రారంభం కానుంది. దీనితో పాటే బెట్టింగ్​ యాప్​లు తమ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించనున్నాయి. గత సంవత్సరం 'సే నో టు బెట్టింగ్​ యాప్స్​' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం. ఆ ప్రజా ఉద్యమం విజయవంతంగా సాగింది. బెట్టింగ్​ యాప్స్ నిషేధానికి బిల్​ కూడా వచ్చింది. ఎన్ని వచ్చినా టెలీగ్రాం, సోషల్​ మీడియా ద్వారా నేరగాళ్లు వలలు విసిరే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. కొంతమంది ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్లు వారికి సహకరిస్తున్నారు. బెట్టింగ్​ అనేది వ్యసనం. దీనివల్ల అనేక మంది బలైపోయారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ బెట్టింగ్​ యాప్స్​కు దూరంగా ఉండాలి." - సజ్జనార్‌, హైదరాబాద్‌ సీపీ

నేటి నుంచే ఐపీఎల్ ప్రారంభం : క్రికెట్​ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఎదురుచూస్తున్న ఐపీఎల్​ 2026 నేడే ప్రారంభం కానుంది. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్​ను బీసీసీఐ అధికారికంగా వెల్లడించింది. గతంలో కేవలం మొదటి 20 మ్యాచ్​ల వివరాలను మాత్రమే తెలిపిన బోర్డు, ఇటీవల లీగ్​ దశలోని మొత్తం 70 మ్యాచ్​ల తేదీలు, వేదికలను ఖరారు చేస్తూ షెడ్యూల్​ విడుదల చేసింది. దేశంలో ఓ వైపు పలు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో తేదీలపై తొలుత స్పష్టత రాలేదు. ఇటీవల అన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని భద్రతాపరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేలా షెడ్యూల్​ను తయారు చేశారు. నేడు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్​ రాయల్​ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్​రైజర్స్​ హైదరాబాద్​ మధ్య జరిగే పోరుతో ఈ పరుగుల పండుగ ప్రారంభం కానుంది. మే 24 వరకు నిరంతరాయంగా కొనసాగనుంది.

ఐపీఎల్​ సమయంలోనే అలవాటు : ఇదిలా ఉండగా మరో వైపు దేశీయంగా రోజుకు 14 కోట్ల మంది ఆన్​లైన్​ బెట్టింగ్​ కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమవుతున్నారు. నేటి నుంచే ఐపీఎల్ మ్యాచ్​లు ప్రారంభం కానుండటంతో ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. మరో విధంగా చెప్పాలంటే ఐపీఎల్​ సమయంలోనే బెట్టింగ్​లకు యువత అలవాటు పడుతున్నట్టు పలు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇలాంటి ప్రమాదకర యాప్స్​ బారిన పడుకుండా అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి.

ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలు : జూదం ద్వారా దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం రూ. 8.50 లక్షల కోట్లకు పైగా చేతులు మారుతున్నట్లు పలు నివేదికలు అంచనా వేస్తున్నాయి. బెట్టింగ్​, ఆన్​లైన్​ జూదం కారణంగా యువత తప్పుదోవ పట్టడం, ఆర్థికంగా చితికిపోతున్నట్లు గ్రహించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలకు సన్నద్ధమైంది. గత సంవత్సరం అక్టోబర్​ నెలలో ఆన్​లైన్​ గేమింగ్​ యాక్ట్​, 2025ను తీసుకువచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే నగదుతో ముడిపడిన ఆన్​లైన్​ గేమింగ్స్​ను నిషేధించింది.

ఆకర్షితులవుతున్న యువత : అలాగే వీటితో సంబంధం ఉన్న 242 వెబ్​సైట్లను సైతం బ్లాక్ చేసింది. జూదాన్ని, బెట్టింగ్​ను ప్రమోట్​ చేస్తున్న సుమారు 8 వేల వెబ్​సైట్లపై చర్యలు తీసుకుంది. ఇటీవల రియల్​మనీ గేమింగ్​ యాప్స్​ను నిషేధించింది. అయితే కాసులకు ఆశపడి కొంతమంది సినీతారలు, సోషల్ మీడియా ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్లు ఈ తరహా బెట్టింగ్​ యాప్స్​, గేమింగ్​ యాప్స్​కు ప్రచారం కల్పిస్తున్నారు. వీటితో ప్రభావితమైన యువత పెద్ద సంఖ్యలో బెట్టింగ్​ పైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈడీ సదరు వ్యక్తులపై కేసులు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టింది.

