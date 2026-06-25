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గేమింగ్​ యాప్​లతో గతి తప్పుతున్న బాల్యం! - ఫ్రీ ఫైర్, ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్​తో ప్రమాదంలో భవిష్యత్‌

ఆన్‌లైన్ గేమ్స్‌కు బానిసలవుతున్న కొందరు చిన్నారులు - వినోదంతో ప్రారంభమై వ్యసనంగా మార్చుకుంటున్న పిల్లలు - సోషల్ మీడియా పరిచయాలతో ఇంటి నుంచి పారిపోతున్న ఘటనలు - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న సీపీ సజ్జనార్

Online Games Impact on Children
Online Games Impact on Children (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 25, 2026 at 9:50 AM IST

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Updated : June 25, 2026 at 10:05 AM IST

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Online Games Impact on Children : ఆన్‌లైన్ గేమ్స్ వినోదం కోసం ప్రారంభమై వ్యసనంగా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్రీ ఫైర్, ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్ వంటి గేమ్స్‌కు బానిసవుతున్న చిన్నారులు కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితులనే కాదు, తమ భవిష్యత్తునూ ప్రమాదంలో పడేసుకుంటున్నారు. వేల రూపాయల లావాదేవీలు, సోషల్ మీడియా పరిచయాలు, ఇంటి నుంచి పారిపోయే ఘటనలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ తల్లిదండ్రులను అప్రమత్తం చేశారు.

కొంపముంచుతున్న ఆన్​లైన్ గేమ్​లు : బ్యాంక్ ఖాతా హ్యాక్ అయిందని భావించి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్న అనేక మంది తల్లిదండ్రులకు దర్యాప్తులో షాకింగ్ నిజాలు బయటపడుతున్నాయి. ఎలాంటి హ్యాకింగ్ జరగకపోయినా ఇంట్లో చిన్నారులే ఫ్రీ ఫైర్, ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్ వంటి ఆన్‌లైన్ గేమ్స్‌లో డైమండ్స్, వర్చువల్ కాయిన్స్ కొనుగోలు చేసేందుకు ఫోన్‌లో సేవ్ చేసి ఉన్న యూపీఐ, డెబిట్ కార్డ్ వివరాలను వినియోగిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తిస్తున్నారు. ఇంట్లో పెద్దలకు తెలియకుండానే వేల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్న సందర్భాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఫిర్యాదుల వెనుక అసలు కారణం ఇంట్లో పర్యవేక్షణ లోపమేనని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

గతి తప్పుతున్న బాల్యం : ఇటీవల జరిగిన మైనర్ బాలికల అదృశ్యం ఉదంతం ఆన్‌లైన్ ఆటలు, సోషల్ మీడియాతో పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలను మరోసారి కళ్లకు కట్టింది. 'ఫ్రీ ఫైర్' గేమ్ ద్వారా కొందరు అపరిచిత వ్యక్తులతో పరిచయం పెంచుకున్న ముగ్గురు అక్కాచెల్లెలు మాయగాళ్ల మాటలు నమ్మారు. ఇంకేముంది రైలెక్కేసి బిహార్‌కు వెళ్లారు. పోలీసులు సకాలంలో స్పందించి ఆ బాలికలను సురక్షితంగా కాపాడి తల్లిదండ్రుల చెంతకు చేర్చారు. గేమింగ్‌ యాప్‌ల వల్ల ఆటలపై నియంత్రణ కోల్పోవడం, చదువు, నిద్ర, కుటుంబ సభ్యులను పట్టించుకోకపోవడం వంటి అవలక్షణాలకు లోనవుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు పిల్లలను గమనిస్తూ వారికి తగినంత సమయం కేటాయించాలని సీపీ సజ్జనార్‌ సూచిస్తున్నారు. మానిటర్, మెంటార్, మోటివేట్" అనే త్రిసూత్రాన్ని పాటించాలని చెబుతున్నారు. చిన్నారుల భవిత, మానసిక ఆరోగ్యం, ఆర్థిక భద్రత కోసం తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడైనా అప్రమత్తం కావాల్సిన అవసరం ఉందని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

Last Updated : June 25, 2026 at 10:05 AM IST

TAGGED:

ONLINE GAMES IMPACT ON KIDS
పిల్లలపై ఆన్​లైన్ గేమ్​ల ప్రభావం
IMPACT OF GAMING ON CHILDREN
ONLINE GAMES IMPACT ON KIDS

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