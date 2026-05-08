రూ.5 కోట్లతో అందుబాటులోకి ఏటీసీఎస్ - ప్రభుత్వానికి విజయవాడ సీపీ ప్రతిపాదనలు
మూడున్నరేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన ఇంకా పూర్తికి నోచుకోని ప్రాజెక్టు - అనంతరం నగరంలో కీలకమైన వాహనాల నెంబరు ప్లేట్లను గుర్తించే ఏఎన్పీఆర్ ఏర్పాట్లు - ప్రతి కూడలికి 8 కెమెరాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 3:02 PM IST
ATCS Project In Vijayawada : గత సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిన నిధులను వినియోగించుకుంటూ, నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కారం కోసం చేపట్టిన ఏటీసీఎస్ (అడాప్టివ్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్) ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసేందుకు నిధుల కోసం సీపీ రాజశేఖరబాబు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. ఇంకా సుమారు రూ. 5 కోట్లు అవసరమని, ఆ నిధులు ఇస్తే ఏటీసీఎస్ అందుబాటులోకి వస్తుందని సీపీ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురానున్నారు.
కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్లో భాగంగా రెండో రోజైన శుక్రవారం శాంతి, భద్రతలపై సమీక్ష జరగనుంది. ఈ ప్రతిపాదనలను సీఎం చంద్రబాబుకు అందజేయనున్నారు. మూడున్నరేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన ఈ ప్రాజెక్టు నిధుల సమస్యతో పూర్తవ్వలేదు. విజయవాడ నగరంలో దాదాపు 54 కూడళ్లు ఉన్నాయి. వీటిలో ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లను ఏర్పాటు చేసే ప్రక్రియ అత్యంత చురుగ్గా సాగుతోంది.
ఆటోమేటిక్ నెంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ : ఇది పూర్తైన తర్వాత కీలకమైన వాహనాల నెంబరు ప్లేట్లను గుర్తించే ఏఎన్పీఆర్ (ఆటోమేటిక్ నెంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్) కెమెరాలను నగరంలో బిగించాల్సి ఉంది. ఏఎన్పీఆర్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే దీని వల్ల ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలను వేగంగా గుర్తించవచ్చు. చలాన్ల జారీ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా ఉంటుంది. దొంగిలించిన వాహనాలను ట్రాక్ చేయడం కూడా సులభమవుతుంది. టోల్ ప్లాజాల్లో వేచిచూసే సమయం తగ్గుతుంది. భద్రతా పర్యవేక్షణ మరింత బలోపేతం అవుతుంది. అలా వీటి నుంచి వచ్చే ఇన్పుట్స్ను కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రానికి పంపించే వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు ఈ నిధులు వెచ్చించాల్సి ఉంది. ఇదివరకే పోలీసులు వీఎంసీ(విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్)ని సంప్రదించగా నగరపాలిక మాత్రం చేతులెత్తేసింది. ప్రతి కూడలికి 8 కెమెరాలు కచ్చితంగా అవసరం. ఈ విధంగా చూస్తే నగరం మొత్తం 432 ఏఎన్పీఆర్ కెమెరాలు అవసరమవుతాయని ప్రతిపాదించారు.
అసలు ఏటీసీఎస్ అంటే ఏంటి? : ఇది ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ను నిర్వహించే ఒక అత్యాధునిక సాంకేతిక వ్యవస్థ. ఈ వ్యవస్థ రోడ్లపై ఉన్న వాహనాల రద్దీని బట్టి సిగ్నల్ సమయాన్ని (గ్రీన్ లైట్ ఎంత సేపు ఉండాలి అనేది) ఆటోమేటిక్గా మార్చుకుంటుంది. సిగ్నల్ జంక్షన్ల వద్ద అమర్చిన సెన్సార్లు లేదా కెమెరాల ద్వారా ఏ వైపు వాహనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయో గమనించి, ఆ దిశలో ఎక్కువ సమయం గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చేలా చేస్తుంది. దీనివల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ తగ్గి, వాహనదారులు సిగ్నల్స్ వద్ద ఎక్కువ సేపు ఆగాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఉదాహరణకు మహాత్మా గాంధీ రోడ్డులోని ఒక మార్గంలో వాహనాల రద్దీ తీవ్రస్థాయికి చేరితే, కెమెరాలు ఆ రద్దీ ప్రదేశాన్ని గుర్తించి ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లను ఆకుపచ్చ రంగులోకి మారుస్తాయి. రద్దీ తొలగిపోయే వరకు ఆ రంగు మారకుండా చూసుకుంటాయి.
ఈ సిస్టమ్ అమలుతో :
- ట్రాఫిక్ జామ్లు తగ్గుతాయి
- ఇంధన వినియోగం తగ్గుతుంది
- కాలుష్య నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది
- అత్యవసర వాహనాలకు వేగంగా మార్గం కల్పించవచ్చు
అదనంగా ఈ వ్యవస్థలో సేకరించే డేటా ఆధారంగా భవిష్యత్తులో ట్రాఫిక్ ప్రణాళికలు రూపొందించవచ్చు. మార్పులు కూడా తీసుకొని రావచ్చు. రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ వల్ల ట్రాఫిక్ పోలీసులకు కూడా నిర్వహణ సులభమవుతోంది. అంతేకాకుండా ఈ అడాప్టివ్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ భవిష్యత్ నగర రవాణాకు కీలక పరిష్కారంగా మారనుంది.
