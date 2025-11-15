Bihar Election Results 2025

ఒంటిపై బొబ్బలు, నోట్లో పొక్కులు - చిన్నారులపై 'కాక్సాసి వైరస్' పంజా!

ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో చిన్నారుల నోట్లో చిన్న బుడగల్లాంటి పొక్కులు - పిల్లలు దగ్గినా, తుమ్మినా ఇతరులకు వ్యాధి సోకే అవకాశం - 'కాక్సాకి వైరస్' గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదంటున్న వైద్యులు

Coxsackie Virus In Karimnagar
Coxsackie Virus In Karimnagar (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 8:50 AM IST

Choose ETV Bharat

Coxsackie Virus In Karimnagar : కరీంనగర్​లోని ఓ కాలనీకి చెందిన మూడేళ్ల బాలుడి నోట్లో చిన్న బుడగల్లాంటి పొక్కులు ఉండటాన్ని తల్లిదండ్రులు గమనించారు. చిన్నారిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి పిల్లల వైద్యుడికి చూపించారు. ఇది చికెన్​ పాక్స్ కాదని, కాక్సాకి వైరస్​ కారణంగా ఇలా అవుతుందని వైద్యులు తెలిపారు. అయితే దీనిలో భయపడాల్సిన అవసరం లేదని, మందులు రాసి పంపించారు. ఇంటికి తీసుకెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకోమని సూచించారు. కరీంనగర్​లోని ఓ పిల్లల ఆసుపత్రికి రోజూ 50 మంది వస్తే, వారిలో సుమారు ఆరుగురు మాత్రమే ఈ సమస్యతో బాధ పడుతున్నట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు.

కాక్సాకి వైరస్
మోకాలిపై ఏర్పడిన బొబ్బలు (Eenadu)

చిన్నపిల్లలపై 'కాక్సాకి వైరస్' ప్రభావం :

  • ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లా వ్యాప్తంగా కాక్సాకి అనే వైరస్​ కారణంగా చిన్న పిల్లల్లో చేతులు, కాళ్లు, నోరు భాగంలో బొబ్బల్లా ఏర్పడి జ్వరంతో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ వాతావరణంలో మార్పులతో పాటు చలికాలంలో వైరస్​ల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. పిల్లలు దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు ఇతరులకు వ్యాధి సోకే అవకాశముంది.
  • ఈ వ్యాధి సోకిన చిన్నారులకు నోట్లో చిన్న చిన్న బొబ్బల్లాగా ఏర్పడుతుంది. దీనితో పాటు చిన్నపాటి జ్వరం వస్తుంది. నోట్లో ఈ బుడిపెల కారణంగా వీరు నోటి ద్వారా ఏమీ తినలేకపోతారు. ఇలాంటి లక్షణాలు పిల్లల్లో కనిపిస్తే వెంటనే దగ్గరిలోని వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

వ్యాధి బారిన పడితే :

  • వ్యాధి బారిన పడిన పిల్లల్లో యాంటీ బయోటిక్స్ ఉండవు. వ్యాధి లక్షణాల ఆధారంగా వైద్యులు పరీక్షలు నిర్వహించి, అవసరమైన లోషన్​ ఇస్తారు.
  • పిల్లలు ఆహారం తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడితే చల్లటి ద్రవ పదార్థాలు పట్టించాలి.
  • పిల్లలకు ఉతికిన దుస్తులు వేసి, పరిశుభ్ర ప్రదేశంలో విశ్రాంతి తీసుకునేలా చూడాలి.
  • చేతులు ఎప్పటికప్పుడు హ్యాండ్​వాష్​తో శుభ్రం చేసుకోవాలి.
  • తగిన స్థాయిలో ద్రవ పదార్థాలు ఇస్తూ పర్యవేక్షణ చేయాలి.
  • అయిదు నుంచి వారం రోజులకు పైగా విశ్రాంతి ఇవ్వాలి.
  • మిగతా పిల్లలతో దూరంగా ఉంచాలి.
  • జ్వరం ఉంటే పారసిటమాల్ వాడవచ్చు. బి కాంప్లెక్స్ సిరప్ వంటివి తాగించవచ్చు.

నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు : నోటి లోపల, కాలు, చేతులపై వచ్చే బొబ్బలు లాంటివి కాక్సాకి వైరస్​తో వస్తున్నాయని సీనియర్ పిల్లల వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ పి.రాజేందర్ తెలిపారు. ఈ లక్షణాలు కనిపించిన వారు వెంటనే డాక్టర్​ను సంప్రదించాలని సూచించారు. చికెన్​ పాక్స్​ అనేది వ్యారిసెల్లా అనే వైరస్​తో వస్తుందని పేర్కొన్నారు. చికెన్​ పాక్స్ వచ్చిన వారికి బొబ్బలు మొత్తం శరీరంపై వస్తాయని అన్నారు. రెండు వ్యాధి లక్షణాలు కొద్దిగా వేరుగా ఉంటాయని వెల్లడించారు.

"నోటి లోపల, కాలు, చేతులపై వచ్చే బొబ్బలు లాంటివి కాక్సాకి వైరస్​తో వస్తున్నాయి. ఈ లక్షణాలు పిల్లల్లో కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్​ను సంప్రదించాలి. చికెన్​ పాక్స్​ అనేది వ్యారిసెల్లా అనే వైరస్​తో వస్తుంది. చికెన్​ పాక్స్ సోకిన వారికి బొబ్బలు మొత్తం శరీరంపై వస్తాయి. చికెన్ పాక్స్, కాక్సాసి వైరస్​ రెండు వ్యాధుల లక్షణాలు కొద్దిగా వేరుగా ఉంటాయి." - డాక్టర్ పి.రాజేందర్, సీనియర్ పిల్లల వైద్య నిపుణులు

