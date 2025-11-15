ఒంటిపై బొబ్బలు, నోట్లో పొక్కులు - చిన్నారులపై 'కాక్సాసి వైరస్' పంజా!
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో చిన్నారుల నోట్లో చిన్న బుడగల్లాంటి పొక్కులు - పిల్లలు దగ్గినా, తుమ్మినా ఇతరులకు వ్యాధి సోకే అవకాశం - 'కాక్సాకి వైరస్' గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదంటున్న వైద్యులు
Published : November 15, 2025 at 8:50 AM IST
Coxsackie Virus In Karimnagar : కరీంనగర్లోని ఓ కాలనీకి చెందిన మూడేళ్ల బాలుడి నోట్లో చిన్న బుడగల్లాంటి పొక్కులు ఉండటాన్ని తల్లిదండ్రులు గమనించారు. చిన్నారిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి పిల్లల వైద్యుడికి చూపించారు. ఇది చికెన్ పాక్స్ కాదని, కాక్సాకి వైరస్ కారణంగా ఇలా అవుతుందని వైద్యులు తెలిపారు. అయితే దీనిలో భయపడాల్సిన అవసరం లేదని, మందులు రాసి పంపించారు. ఇంటికి తీసుకెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకోమని సూచించారు. కరీంనగర్లోని ఓ పిల్లల ఆసుపత్రికి రోజూ 50 మంది వస్తే, వారిలో సుమారు ఆరుగురు మాత్రమే ఈ సమస్యతో బాధ పడుతున్నట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు.
చిన్నపిల్లలపై 'కాక్సాకి వైరస్' ప్రభావం :
- ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కాక్సాకి అనే వైరస్ కారణంగా చిన్న పిల్లల్లో చేతులు, కాళ్లు, నోరు భాగంలో బొబ్బల్లా ఏర్పడి జ్వరంతో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ వాతావరణంలో మార్పులతో పాటు చలికాలంలో వైరస్ల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. పిల్లలు దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు ఇతరులకు వ్యాధి సోకే అవకాశముంది.
- ఈ వ్యాధి సోకిన చిన్నారులకు నోట్లో చిన్న చిన్న బొబ్బల్లాగా ఏర్పడుతుంది. దీనితో పాటు చిన్నపాటి జ్వరం వస్తుంది. నోట్లో ఈ బుడిపెల కారణంగా వీరు నోటి ద్వారా ఏమీ తినలేకపోతారు. ఇలాంటి లక్షణాలు పిల్లల్లో కనిపిస్తే వెంటనే దగ్గరిలోని వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
వ్యాధి బారిన పడితే :
- వ్యాధి బారిన పడిన పిల్లల్లో యాంటీ బయోటిక్స్ ఉండవు. వ్యాధి లక్షణాల ఆధారంగా వైద్యులు పరీక్షలు నిర్వహించి, అవసరమైన లోషన్ ఇస్తారు.
- పిల్లలు ఆహారం తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడితే చల్లటి ద్రవ పదార్థాలు పట్టించాలి.
- పిల్లలకు ఉతికిన దుస్తులు వేసి, పరిశుభ్ర ప్రదేశంలో విశ్రాంతి తీసుకునేలా చూడాలి.
- చేతులు ఎప్పటికప్పుడు హ్యాండ్వాష్తో శుభ్రం చేసుకోవాలి.
- తగిన స్థాయిలో ద్రవ పదార్థాలు ఇస్తూ పర్యవేక్షణ చేయాలి.
- అయిదు నుంచి వారం రోజులకు పైగా విశ్రాంతి ఇవ్వాలి.
- మిగతా పిల్లలతో దూరంగా ఉంచాలి.
- జ్వరం ఉంటే పారసిటమాల్ వాడవచ్చు. బి కాంప్లెక్స్ సిరప్ వంటివి తాగించవచ్చు.
నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు : నోటి లోపల, కాలు, చేతులపై వచ్చే బొబ్బలు లాంటివి కాక్సాకి వైరస్తో వస్తున్నాయని సీనియర్ పిల్లల వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ పి.రాజేందర్ తెలిపారు. ఈ లక్షణాలు కనిపించిన వారు వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించాలని సూచించారు. చికెన్ పాక్స్ అనేది వ్యారిసెల్లా అనే వైరస్తో వస్తుందని పేర్కొన్నారు. చికెన్ పాక్స్ వచ్చిన వారికి బొబ్బలు మొత్తం శరీరంపై వస్తాయని అన్నారు. రెండు వ్యాధి లక్షణాలు కొద్దిగా వేరుగా ఉంటాయని వెల్లడించారు.
"నోటి లోపల, కాలు, చేతులపై వచ్చే బొబ్బలు లాంటివి కాక్సాకి వైరస్తో వస్తున్నాయి. ఈ లక్షణాలు పిల్లల్లో కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి. చికెన్ పాక్స్ అనేది వ్యారిసెల్లా అనే వైరస్తో వస్తుంది. చికెన్ పాక్స్ సోకిన వారికి బొబ్బలు మొత్తం శరీరంపై వస్తాయి. చికెన్ పాక్స్, కాక్సాసి వైరస్ రెండు వ్యాధుల లక్షణాలు కొద్దిగా వేరుగా ఉంటాయి." - డాక్టర్ పి.రాజేందర్, సీనియర్ పిల్లల వైద్య నిపుణులు
ముఖంపై మొటిమలు రావడానికి కారణాలు తెలుసా? - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!
సొరియాసిస్ రావడానికి కారణం తెలిసిపోయింది! ఇక భయపడాల్సిన అవసరం లేదు!!