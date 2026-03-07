ETV Bharat / state

పోలవరంలో ఆవుదూడను చంపేసిన పెద్దపులి - భయాందోళనలో ప్రజలు

పోలవరం జిల్లా కృష్ణవరంలో ఆవుదూడను చంపేసిన పెద్దపులి - అమర్చిన రేడియో కాలర్ ద్వారా గుర్తించిన అటవీ అధికారులు - ప్రస్తుతం పులిని పట్టుకునే పనిలో నిమగ్నమైన టైగర్ ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక బృందం

Cow Calf Killed By Tiger in Polavaram
Cow Calf Killed By Tiger in Polavaram (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Cow Calf Killed By Tiger in Polavaram District: పోలవరం జిల్లా మన్యంలోని అడ్డతీగల అటవీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి పంట పొలాల్లో ఆవు దూడని దాడి చేసి మరీ చంపేసింది. ఏలేరు జలాశయం వెనక జలాల వైపు సంచరిస్తున్న పెద్దపులి శుక్రవారం గంగవరం మండలం ట్యాంకుబీడు నుంచి పయనించి అడ్డతీగల మండలం తిమ్మాపురం పంచాయతీ పరిధిలోని డి. కృష్ణవరం పొలాల్లో దాడి చేసి పులి ఆవూదూడను చంపేసింది.

కాకినాడ జిల్లా ఏలేశ్వరం మండలం కంబాలపాలెం మర్రివీడు అటవీ ప్రాంతంలో పులి మాటు వేసింది. పులికి అమర్చిన రేడియో కాలర్ ద్వారా కంబాలపాలెం, మర్రివీడ ప్రాంతంలో ఉన్నట్టు అటవీ అధికారులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం పులిని పట్టుకునేందుకు బోన్లను సిద్దం చేశారు. అయితే ఏలేరు జలాశయం వెనుక జలాలు, ఎత్తైన కొండలు, దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం భౌగోళికంగా ప్రతికూల ప్రాంతం కావడంతో అటవీ అధికారులు, సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకోవడం కష్టంగా మారింది.

పోలవరంలో ఆవుదూడను చంపేసిన పెద్దపులి - భయాందోళనలో ప్రజలు (ETV)

అప్రమత్తమైన అటవీ అధికారులు: రాజమహేంద్రవరం సీసీఎఫ్ శ్రీ కంఠనాథరెడ్డి, పోలవరం, కాకినాడ జిల్లాల డీఎఫ్​వో లు, శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ టైగర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రత్యేక బృందం పులిని పట్టుకునే పనిలో ప్రస్తుతం నిమగ్నమైంది. పులి సంచారంతో ఏలేశ్వరం, అడ్డతీగల మండలాల ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలో ఉన్నారు. పెద్దపులి రాజవొమ్మంగి వైపు పయనించే అవకాశం ఉందని అటవీ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అందుకుగాను రాత్రులు స్థానిక ప్రజలు ఎవరూ బయటకు రావొద్దని, జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఏలేశ్వరం మండలం తహసీల్దార్ కుశరాజు గ్రామాల్లో పర్యటిస్తూ అప్రమత్తతకు విస్తృతంగా దండోరాలను వేయిస్తున్నారు.

పులి సంచారంతో గోకవరం, గంగవరం, అడ్డతీగల, జగ్గంపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో భయాందోళన నెలకొంది. ఏలేరు జలాశయం, గట్టుబాట, జగ్గంపేట మండలం గోవిందాపురం, బామవరం పరిసర ప్రాంతాల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. రాజమహేంద్రవరం సీసీఎఫ్ శ్రీకంఠనాథరెడ్డి పర్యవేక్షణలో అటవీ సిబ్బంది పాద ముద్రల కోసం గాలిస్తున్నారు. రాజమహేంద్రవరం పోస్ట్ రిలీజ్ మానిటరింగ్ కమిటీ నిపుణుల బృందం ఆధ్వర్యంలో పెద్దపులి కదలికలపై ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు.

బంధించేందుకు మూడు బోనులు: అంతేకాకుండా పెద్దపులిని బంధించేందుకు మూడు బోనులు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. నిన్న పెద్దపులి రంపచోడవరం మన్యంలోనే మకాం వేసింది. గంగవరం, అడ్డతీగల, గోకవరం, జగ్గంపేట, ఏలేశ్వర మండలాల పరిధిలో సంచరిస్తూ ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేసిన వేళ ఇప్పుడు పులి ఆవుదూడను దాడి చేసి చంపేయడం బాధాకరం.

రెండు రోజుల క్రితం: ఏలేరు రిజర్వాయర్‌ పులికొండ ప్రాంతంతో సంచరించినట్లు సబ్‌ డీఎఫ్‌వో సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు. అటవీశాఖ అధికారులు ఆయాగ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. అడ్డతీగల సబ్‌ డీఏఫ్‌వో సుబ్బారెడ్డి, రేంజ్‌ ఆఫీసర్‌ శ్రీనివాస్‌ ఆధ్వర్యంలో పులి కదలికలను ప్రత్యేక బృందాలతో ట్రాక్‌ చేస్తున్నారు. ఏలేరు రిజర్వాయర్‌ పరిసరాల్లో కదలికలను గుర్తించారు.

సీసీపీఎఫ్‌ కంచునాథరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో డీఏఫ్‌వోలు, రేంజి అధికారులు ఏలేరు రిజర్వాయర్‌ పరిసరాల్లో పెద్దపులి కదలికలను పరిశీలించారు. పులి మెడలో ఉన్న రేడియో కాలర్‌ ద్వారా ఎక్కడ ఉందనేది తెలుసుకునేందుకు యత్నిస్తున్నారు. అదే విధంగా గోకవరం, జగ్గంపేట, ఏలేశ్వర మండలాల పరిధి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

