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పెరుగుతున్న కొవిడ్​ కేసులు - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఉత్తమం!

థాయ్‌లాండ్, సింగపూర్‌లలో వ్యాప్తిలో ఉన్న కొవిడ్‌ వేరియంటే మన దేశంలోనూ ఉంది - గుంపులుగా ఉండే ప్రదేశాల్లో మాస్క్‌లు ధరించండి - ఫ్లూ ఉన్నవారు మిగతావారికి దూరంగా ఉండాలి - ప్రజలకు సూచిస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు

Covid Cases
Covid Cases (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 12:23 PM IST

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Covid Cases Rising in India : దేశవ్యాప్తంగా వివిధ నగరాల్లో కొవిడ్‌ కేసులు క్రమంగా పెరగడం కలవరపెడుతుంది. కొత్తది లేదా ప్రమాదకర వేరియంట్‌ వచ్చినట్లు ఏ మాత్రం ఆధారాల్లేవని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. థాయ్‌లాండ్, సింగపూర్‌ వంటి ఇతర దేశాల్లో వ్యాప్తి చెందుతున్న వేరియంటే మన దేశంలో కూడా ఉందని వివరిస్తున్నారు. ప్రజలు ఎటువంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచనలు చేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గత కొన్ని వారాల్లో కొవిడ్‌ కేసులతో నలుగురు మరణించారు. చనిపోయినవారు ఇతర తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారని అక్కడి వైద్యులు స్పష్టం చేశారు.

"వైరస్‌ జన్యుక్రమ విశ్లేషణ ద్వారానే సంబంధిత వేరియంట్‌ గురించి మరింత సమాచారం మనకు లభిస్తుంది. ప్రస్తుతానికి సీసీఎంబీలో ఎలాంటి టెస్టులు చేయడం లేదు. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు సుమారు 300 కేసులు నమోదుకావడం. ఇవి లక్షణాలు ఉన్నవారికి సంబంధించిన కేసులు మరోవైపు లక్షణాలు లేనివారు పరీక్షలు చేయించుకోకపోవచ్చు. కాబట్టి కేసుల సంఖ్యలో పెరుగుదల ఉందేమో తెలుసుకోవడానికి డాక్టర్లు నిరంతరం పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుంది" -డాక్టర్‌ నందికూరి వినయ్‌కుమార్, సీసీఎంబీ డైరెక్టర్

సాధారణ ఫ్లూ తరహా లక్షణాలే : ఈ కొవిడ్‌ కేసులకు, సింగపూర్‌లో ప్రస్తుతం నమోదవుతున్న కేసులకు ప్రధానంగా ఒమిక్రాన్‌ ఆర్‌ఎఫ్‌.5 వేరియంటే కారణం అని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. ఒమిక్రాన్‌ లక్షణాలైన గొంతునొప్పి, దగ్గు, జ్వరం, తలనొప్పి, ముక్కుకారడం, అలసట వంటి సాధారణ ఫ్లూ తరహా లక్షణాలే వీటిలోనూ కన్పిస్తున్నాయని వివరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి భయపడాల్సిన పని లేకపోయినా గుంపులుగా ఉండే ప్రదేశాల్లో మాస్క్‌లు ధరిస్తే చాలా మేలు జరుగుతుందన్నారు. ఫ్లూ ఉన్నవారు మిగతా వారికి దూరంగా ఉండటం వంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలని ప్రజలకు సూచనలు చేస్తున్నారు.

"దేశంలో ప్రస్తుతం కొవిడ్‌ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. వివిధ నగరాల్లో, థాయ్‌లాండ్, సింగపూర్‌ వంటి ప్రాంతాల్లో వ్యాపిస్తున్న వైరస్‌ రకమే ఏపీలో ఉండటాన్ని మనం గమనించవచ్చు. దీని వల్ల కొందరు మరణించడం బాధ కలిగించినప్పటికీ ఆ మరణాలకు ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు కారణమా? లేక కేవలం కొవిడ్‌ మాత్రమే కారణమా? అనే వివరాలను పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం. నిరంతరం పర్యవేక్షణ, అప్రమత్తంగా ఉండటం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని. గతంలో ప్రజలకు టీకాలతో ఏర్పడిన రక్షణ, కరోనాపై ఉన్న అవగాహన, అనుభవంతో రాబోయే కొద్ది వారాల్లోనే కేసుల సంఖ్య తగ్గుతుందని అంచనా కూడా ఉంది" -డాక్టర్‌ రాకేశ్‌మిశ్రా, టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ జనెటిక్స్‌ అండ్‌ సొసైటీ డైరెక్టర్

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దేశంలో కొవిడ్ కేసులు
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