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ఏపీలో కొవిడ్‌ కేసు నమోదు - ఆందోళన అవసరం లేదన్న వైద్యులు

వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలో కరోనా కేసు వెలుగులోకి - రోగి ఆరోగ్యపరిస్థితి స్థిరంగానే ఉందన్న రిమ్స్ వైద్యులు - ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్న వైద్యులు

Covid Case in YSR Kadapa
Covid Case in YSR Kadapa (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 1:14 PM IST

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Covid Case in YSR Kadapa : కరోనా మహమ్మారికి ప్రపంచమంతా అతలాకుతలమైన విషయం తెలిసిందే. మార్చి 11, 2020 కరోనా వైరస్‌ను మహమ్మారిగా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకటించింది. జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించింది. ఈ వైరస్​ చాప కింద నీరులా విస్తరించి మనుషుల ప్రాణాలు బలిగొంది. దీంతో బాధిత కుటుంబాల్లో పెను విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ప్రభుత్వాలు కొవిడ్​పై మహాయుద్ధమే కొనసాగించింది. లాక్ డౌన్‌లు, భౌతిక దూరాలు, టీకాల రాకతో కోట్లాది ప్రాణాలు నిలిచాయి.

అయినా కరోనా మళ్లీ కలవర పెడుతోంది. కొత్తవేరియంట్ రూపంలో ఎక్కడో చోట మళ్లీ కొవిడ్ కేసులు నమోదవుతుండడం ప్రజల్లో ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. తాజాగా ఏపీలో కరోనా కేసు నమోదు కావడం కలకలం రేపింది. బుధవారం నాడు వైఎస్సార్ కడప జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి జ్వరం, తీవ్రమైన దగ్గుతో బాధపడుతూ కడపలోని ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రికి వెళ్లగా వైద్యులు పరీక్షలు నిర్వహించారు. పరీక్షల్లో కొవిడ్ పాజిటివ్‌గా తేలింది.

బాధితుడికి వైరస్ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ కావడంతో రిమ్స్ వైద్యులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. అతడిని సాధారణ రోగుల నుంచి వేరు చేసి, ఆసుపత్రిలోని ప్రత్యేక కొవిడ్ వార్డుకు తరలించారు. ప్రత్యేక జాగ్రత్తలతో చికిత్స అందిస్తున్నారు. రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితి ప్రస్తుతానికి స్థిరంగానే ఉందని ఆసుపత్రి వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని వివరించాయి.

ముందస్తు జాగ్రత్తలు : మరోవైపు కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు పాటించాలని వైద్యులు సూచించారు. జ్వరం, దగ్గు, జలుబు, గొంతునొప్పి లక్షణాలు కనిపిస్తే ఇంట్లో విడిగా ఉండాలని, వైద్యుల సలహాలు, సూచనలు అనుసరించి మందులు వాడాలని పేర్కొన్నారు. ప్రయాణాల్లోనూ, జనసమూహాల్లో ఉన్నప్పుడు తప్పని సరిగా మాస్కులు వాడాలన్నారు. కొవిడ్‌ కేసుల ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినవారు అనుమానిత లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సూచించారు. రోగ నిరోధకశక్తి తక్కువగా ఉన్న వారు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పారు.అదేవిధంగా తరచూ చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలని వైద్యులు సూచనలు చేశారు.

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