మళ్లీ 'కరోనా' కలకలం - పెరుగుతోన్న కేసులు - దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్థులు జాగ్రత్త పడాల్సిందే!
ఏపీ, కర్ణాటక, కేరళ రాష్ట్రాల్లో పెరుగుతున్న కేసులు - దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్య నిపుణుల సూచనలు - రోజూ కనీసం 45 నిమిషాల వ్యాయామం అవసరమని స్పష్టం
Published : July 19, 2026 at 8:37 AM IST
COVID-19 Cases Raising in India : కరోనా మహమ్మారి మరోసారి విజృంభిస్తోంది. ఏపీ, కర్ణాటక, కేరళ రాష్ట్రాల్లో కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కరోనా లక్షణాలతో ఏపీలో నలుగురు మృతి చెందినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. వారంతా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధ పడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో మధుమేహం, దీర్ఘకాలంగా స్టెరాయిడ్లు తీసుకుంటున్న వారు, క్యాన్సర్కు చికిత్స తీసుకుంటున్న రోగులు, ఆస్తమా, సీవోపీడీ వంటి వాటితో బాధపడుతున్న వారు మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, పిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణుల విషయంలో కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న వైరస్ వేరియంట్ను గుర్తించేందుకు శాంపిళ్లను పుణె ల్యాబ్కు పంపారు. అయితే దీని గురించి పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కరోనా ఎండెమిక్ స్థాయిలో ఉండటం వల్ల వ్యాప్తి కూడా తక్కువగా ఉంటుందన్నారు.
అప్రమత్తత అవసరం : 'తాజాగా రాష్ట్రాల్లో కరోనా కేసులు నెమ్మదిగా పెరుగుతున్నాయి. కానీ తెలంగాణలో మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి కేసు నమోదు కాలేదు. గాంధీలో భారీ సంఖ్యలో రోగులకు చికిత్స చేసిన అపార అనుభవం ఉంది. ఒకవేళ కేసులు పెరిగితే ఉస్మానియా, గాంధీ ఆసుపత్రుల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారిపై కరోనా ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. ఇలాంటి వారు గుంపుల్లోకి వెళితే మాస్క్ ధరించడం తప్పనిసరి' అని ఉస్మానియా మెడికల్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రాజారావు తెలిపారు.
'చేతి శుభ్రత పాటించాలి. ఎక్కువ మంది గుమిగూడే చోటుకు వెళ్లకూడదు. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. ఏడాదికి ఒకసారి ఫ్లూ, న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్లు తీసుకోవాలి. ఇక చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు తప్పకుండా ఈ టీకాలు తీసుకోవడం ద్వారా కరోనా నుంచి రక్షణ ఉంటుంద'ని జాగ్రత్తలు సూచించారు.
మరిన్ని జాగ్రత్తలు :
- రోజూ కనీసం 45 నిమిషాల పాటు వ్యాయామం చేయాలి.
- సరైన నిద్ర, నీళ్లు తాగడం, ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడం, సమతుల ఆహారంతో వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గకుండా చూసుకోవాలి.
- తీవ్రమైన జ్వరం, నొప్పులు, కడుపులో నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, శరీరంలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గడం లాంటి లక్షణాలు ఉంటే మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఆసుపత్రిలో చేర్పించాలి.
ఆర్ఎఫ్.5 వేరియంట్తో కొత్త కేసులు : ఏపీలో జూన్ 26 నుంచి జులై 16 వరకు నాలుగు జిల్లాల్లో 12 కొవిడ్ కేసులు నమోదైనట్లు ఆ రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో కొవిడ్ కేసులు వెలుగు చూశాయని, ఒకే చోట గుంపుగా బయటపడలేదని స్పష్టం చేసింది. జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ కోసం పుణె ల్యాబ్కు నమూనాలు పంపించగా, వాటిలో నాలుగింటి ఫలితాలు శనివారం వెల్లడయ్యాయి. దానిలో ఒమిక్రాన్ ఆర్ఎఫ్.5 వేరియంట్ను గుర్తించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. సింగపూర్, ఆగ్నేయాసియా దేశాల్లో ఈ ఆర్ఎఫ్.5 కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచించారు.
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