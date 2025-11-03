నకిలీ మద్యం కేసు - మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్కు 13 వరకు రిమాండ్, జైలుకి తరలింపు
జోగి రమేష్తో పాటు సోదరుడు జోగి రాముకు రిమాండ్ విధించిన న్యాయమూర్తి - జోగి రమేష్, జోగి రాము విజయవాడ జైలుకు తరలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 7:25 AM IST
Court Remands Former Minister Jogi Ramesh Till October 13th : నకిలీ మద్యం కేసులో అరెస్టు అయిన మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్కు న్యాయస్థానం ఈ నెల 13 వరకు రిమాండ్ విధించింది. రమేశ్తో పాటు ఆయన సోదరుడు జోగి రాముకు కూడా న్యాయమూర్తి రిమాండ్ విధించారు. జోగి రమేశ్, రామును పోలీసులు విజయవాడ జైలుకు తరలించారు.
ఆదివారం ఉదయం ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో జోగి రమేశ్ను అరెస్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తూర్పు ఎక్సైజ్శాఖ కార్యాలయంలో జోగి రమేశ్ను సుమారు 12 గంటలపాటు సిట్ అధికారులు విచారించారు. ఆయనతోపాటు ఆయన సోదరుడు రాముని వేర్వేరుగా, కలిపి ప్రశ్నించారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు జనార్దనరావుతో సంబంధాలపై ఆరా తీశారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఎక్సైజ్శాఖ అధికారులు, పోలీసులు ఆయన్ను న్యాయమూర్తి ఎదుట ప్రవేశపెట్టారు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత వాదనలు ప్రారంభమయ్యాయి. న్యాయమూర్తి తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు రిమాండ్ విధిస్తూ తీర్పు ఇచ్చారు.
ప్రత్యర్థి పార్టీల ముఖ్యనేతలే లక్ష్యంగా దాడులు : ఐదేళ్ల పాటు అడ్డూ అదుపూ లేకుండా రెచ్చిపోయి అయినకాడకి దోచుకున్నారనే అభియోగాలు మూటగట్టుకున్న నేత జోగి రమేష్. ప్రత్యర్థి పార్టీల ముఖ్యనేతలే లక్ష్యంగా దాడులు చేయించటం సహా జగుప్సాకర పదజాలంతో తిట్ల దండకం అందుకున్న వ్యక్తిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. అదే ఆయనకు మంత్రిపదవిని తెచ్చిపెట్టిందనే వాదనలూ ఉన్నాయి. పేద, మధ్య తరగతి అనే తారతమ్యం లేకుండా ప్రతి పనికీ ధర నిర్ణయించి మరీ అక్రమాలు చేపట్టారనే ఆరోపణలు గుప్పుమంటున్నాయి.
ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మాజీమంత్రి జోగి రమేష్ అరాచకాలు, దౌర్జన్యాలకు లెక్కే లేకుండా పోయింది. బహిరంగ సభల్లోనూ జగుప్సాకర పదజాలంతో ప్రత్యర్థి పార్టీల అధినేతలు, ముఖ్యనేతలు, వారి కుటుంబాలపై నోరు పారేసుకోవటం ఆయన నైజంగా మారింది. జగన్కు తాను ఆప్తుడినని పార్టీలో ఎవరైనా తన తర్వాతేనంటూ ప్రచారం చేసుకునేవారు. తనకు ఎదురొచ్చినా అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించినా వారి అంతు చూస్తానంటూ బహిరంగంగానే బెదిరించేవారు. తాను ప్రాతినిధ్యం వహించిన పెడనతోనే జోగి అక్రమాలు ఆగలేదు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని మైలవరం, గత ఎన్నికల్లో పోటీచేసిన పెనమలూరులోనూ అరాచకాలతో చెలరేగిపోయారు.
చంద్రబాబు ఇంటిపైనే దాడి : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మంత్రిగా పనిచేసిన జోగి రమేష్ తన హయాంలో ఇసుక, మట్టి దందాలు, అగ్రిగోల్డ్ భూముల కబ్జా, నకిలీ మద్యం తయారీ వరకూ దేన్నీ వదల్లేదు. నాటి ప్రతిపక్ష నాయకుడైన చంద్రబాబు ఇంటిపైకే దాడికి వెళ్లారు. అక్కడ నోటికొచ్చినట్టు తిడుతూ సవాళ్లు చేస్తూ జోగి చేసిన హంగామాకు ప్రతిఫలంగానే మంత్రి పదవి దక్కిందని అంటారు. దాంతోపాటు కృష్ణా జిల్లాలో మడ అడవుల విధ్వంసానికి ప్రధాన కారకుడు జోగేనని ఆరోపణలున్నాయి.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కృత్తివెన్ను మండలంలో 15వందల ఎకరాలు చేపల చెరువులుగా మారిపోయాయి. ఎకరాకు 30 నుంచి 50 వేల చొప్పున వసూలుచేసి చెరువులకు అనుమతులిచ్చేశారని ఆరోపణలున్నాయి. పెడనలో జగనన్న లేఔట్ కోసం 40 ఎకరాలను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది. ఈ భూముల మార్కెట్ ధరను పెంచేసి అవినీతికి పాల్పడినట్టు ఆరోపణలున్నాయి. ఎకరాకు రూ. 5లక్షల చొప్పున మొత్తం రూ.2కోట్ల వరకూ తినేసినట్టు సమాచారం.
సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలనూ ఇబ్బంది : కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో ఇసుక, బుసక తవ్వకాలను జోగి తన అనుచరులతో కొనసాగించారనే ఆరోపణలున్నాయి. తాను పోటీ చేసిన పెడన, మైలవరం, పెనమలూరు మూడు నియోజకవర్గాల్లోనూ అవినీతి సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించారు. అక్కడ సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలనూ ఇబ్బంది పెట్టేవారు. ఇబ్రహీంపట్నం మూలపాడులోని బూడిద చెరువును కబ్జా చేసి కోట్ల రూపాయలు దండుకున్నట్టు ఆరోపణలున్నాయి. ఎన్నికలకు ఆరు నెలల ముందు మైలవరాన్ని గుప్పిట పట్టుకున్నారు. విద్యుత్తు సబ్స్టేషన్లోని పోస్టులనూ అమ్ముకున్నారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. గత ఎన్నికల్లో పెనమలూరు నుంచి జోగికి టికెట్ ఖరారవ్వగానే ఇసుక మీద అజమాయిషీ తమదేనంటూ ఆయన వర్గం ప్రకటించుకుంది. ఎమ్మెల్యే మాట కూడా వినక్కర్లేదని అధికారులకు హుకుం జారీచేశారు. పెనమలూరులోని ఇసుక రీచ్ల నుంచి రోజుకు రూ.50 లక్షలకు పైగా సంపాదించినట్లు ఆరోపణలున్నాయి.
అక్కడ ప్రత్యేక రాజ్యాంగం : పెనమలూరు పరిధిలోని పారిశ్రామికవేత్తలు, స్థిరాస్తి వ్యాపారులు, భవన నిర్మాణదారులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఎన్నికల ఫండ్ ఇవ్వాలంటూ బెదిరించి కోట్లలో వసూళ్లు చేసినట్టు విమర్శలొచ్చాయి. ఉయ్యూరు, తాడిగడప మున్సిపాలిటీ అధికారులకు సైతం 20 లక్షల చొప్పున ఎన్నికల ఫండ్ ఇవ్వాలంటూ ఆదేశించినట్లు విమర్శలొచ్చాయి. పెడన ఎమ్మెల్యేగా, తర్వాత మంత్రిగా చేసిన జోగి అక్కడ ప్రత్యేక రాజ్యాంగమే నడిపించారు.
రేటు చెల్లిస్తే పని అయిపోతుందని కాదంటే జిల్లాలోనే అడుగుపెట్టొద్దనేలా బెదిరించారనే ఆరోపణలున్నాయి. అక్రమ నిర్మాణాల నుంచి జోగి అనుచరులు వసూళ్లు చేశారు. పెడన పరిధిలో గతంలో రైతులకు షరతులతో ఇచ్చిన పట్టాలకు పూర్తి హక్కులు కల్పించేందుకు ఒక్కో రైతు నుంచి ఎకరాకు 20 వేల చొప్పున వసూలు చేసినట్టు ఆరోపణలున్నాయి. పెడనలో విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మంజూరు కావాలంటే 2 నుంచి నాలుగు లక్షల వరకు మంత్రి కార్యాలయానికి చెల్లించాలనే ప్రచారం చేశారు. చెల్లించిన వారికే అప్పట్లో అధికారులు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మంజూరు చేసేవారని సమాచారం.
ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి చెక్కుల జారీకి కూడా వచ్చినదానిలో 20శాతం తమకు చెల్లించాలని జోగి వసూలు చేసినట్టు తెలుస్తోంది. పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం కావాలంటే మంత్రి కార్యాలయంలో లంచం ఇవ్వాల్సిందేనని దీనికీ ఓ ధర పెట్టారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. భూమి విలువను బట్టి ధర చెల్లిస్తేనే పాస్పుస్తకం ఇచ్చేవాళ్లని వాపోతున్నారు.
నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి రమేష్ అరెస్టు - 12 గంటలపాటు ప్రశ్నించిన పోలీసులు
నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి రమేష్, అతని సోదరుడు - పోలీసుల చేతికి కీలక ఆధారాలు!