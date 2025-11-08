ETV Bharat / state

సోషల్​ మీడియాలో అనుచిత వ్యాఖ్యలు - భాస్కర్​రెడ్డిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

అరెస్టు చేసేందుకు వెళ్లిన కానిస్టేబుల్​పై భాస్కర్​రెడ్డి సోదరుడి దాడి - సోదరులిద్దరికి రిమాండ్​ విధించిన కోర్టు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Court Remands YSRCP Activist Malapati Bhaskar Reddy : విదేశాల్లో ఉంటూ సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం సహా వారి కుటుంబసభ్యులు, మహిళలు, కూటమి ప్రభుత్వంపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన నిందితుడు భాస్కర్‌రెడ్డికి కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. విజయవాడలోని రెండో ఏసీఎంఎం (ACMM) కోర్టు ఈ నెల 21 వరకు రిమాండ్ విధిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. నిందితుడు, వైఎస్సార్సీపీ సోషల్ మీడియా కార్యకర్త మాలపాటి భాస్కర్‌రెడ్డి విదేశాల్లో ఉండి సామాజిక మాధ్యమాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన నేతలు, మహిళలపై అసభ్యకరంగా, నీచంగా పోస్టులు పెడుతున్నాడు. అతడ్ని పెనమలూరు పోలీసులు గురువారం అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్ట్ సమయంలో పోలీసులపై దాడి చేసిన అతని సోదరుడు ఓబుల్‌రెడ్డిని కూడా అరెస్ట్ చేశారు. ఇద్దరినీ శుక్రవారం వేర్వేరుగా కోర్టుల్లో హాజరుపర్చగా న్యాయాధికారులు వారికి రిమాండ్ విధించారు.

జస్టిస్‌ ఎన్‌.వి.రమణపైనా అనుచిత వ్యాఖ్యలు : పోలీసుల కథనం ప్రకారం కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు మండలం చోడవరం గ్రామానికి చెందిన భాస్కరరెడ్డి లండన్‌లో ఉంటూ మూడేళ్లుగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో అత్యంత నీచమైన పోస్టులు పెడుతున్నాడు. సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్, సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్‌.వి.రమణ, వారి కుటుంబసభ్యులపై సోషల్​ మీడియాలో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నాడు. వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయం ఆదేశాల మేరకే తాను సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఈ పోస్టులు పెడుతున్నట్టు పోలీసుల విచారణలో భాస్కరరెడ్డి వెల్లడించినట్టు సమాచారం. తండ్రి మరణంతో సొంతూరికి వచ్చిన భాస్కర్‌రెడ్డిని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

అరెస్ట్ - కోర్టులో హాజరు : అనారోగ్యంతో విజయవాడ పోరంకిలోని కామినేని ఆసుపత్రిలో చికిత్స కోసం వచ్చిన అతన్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచారు. పోలీసు విచారణలో తనను కొట్టారని నిందితుడు కోర్టులో చెప్పడంతో సీఐ, ఎస్సైలు వివరణ ఇవ్వాలని న్యాయాధికారి ఆదేశించారు. రిమాండ్‌కు తరలించేటప్పుడు ప్రభుత్వాసుపత్రిలో వైద్యపరీక్షలు చేయించి నివేదిక సమర్పించాలని స్పష్టం చేశారు. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు భాస్కర్‌రెడ్డిని నెల్లూరు జైలుకు, అతని అన్న ఓబుల్‌రెడ్డిని అవనిగడ్డ జైలుకు తరలించారు.

తండ్రి మరణించడంతో ఇండియా వచ్చాడు - పోలీసులకు చిక్కాడు : నిందితుడి కుటుంబం 30 ఏళ్ల కిందట నెల్లూరు జిల్లా అనాసాగరం మండలం వెంగంపల్లి నుంచి చోడవరానికి వలస వచ్చింది. పదేళ్ల కిందట భాస్కరరెడ్డి చదువు కోసం లండన్‌కు వెళ్లి అక్కడే స్థిరపడ్డాడు. తండ్రి మరణించడంతో లండన్‌ నుంచి సొంతూరికి వచ్చాడు. అతణ్ని గుర్తించిన టీడీపీ కార్యకర్తలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. భాస్కరరెడ్డి అనారోగ్యంతో విజయవాడ పోరంకిలోని కామినేని ఆసుపత్రిలో చికిత్స కోసం గురువారం వచ్చాడు. పోలీసులు అతణ్ని అరెస్టు చేసి, రెండో ఏసీఎంఎం కోర్టు న్యాయాధికారి రాధిక ఎదుట హాజరుపరిచారు.

వైఎస్సార్సీపీ నేత అనుచిత వ్యాఖ్యలు - హోరెత్తిన నిరసనలు

'అనుచిత పోస్టులు చేసింది వాలంటీర్లు!' - విచారణలో సజ్జల భార్గవ్​రెడ్డి సమాధానాలు

