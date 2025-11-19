అరెస్టైన మావోయిస్టులకు రిమాండ్ - రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలుకు తరలింపు
ఏపీలో భారీ సంఖ్యలో మావోయిస్టులకు రిమాండ్ విధించిన న్యాయస్థానం - ఏలూరులో 15 మంది, విజయవాడలో 24 మందికి రిమాండ్ విధించిన న్యాయస్థానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 9:57 PM IST
Court Remands Maoists Arrested in AP: ఏలూరు గ్రీన్సిటీలో నిన్న పట్టుబడిన 15 మంది మావోయిస్టులకు ఏలూరు జిల్లా కోర్టు మొత్తం 15 మందికి 14 రోజులు రిమాండ్ విధించింది. అనంతరం మావోయిస్టులను రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలుకు తరలించాలని కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
24 మంది మావోయిస్టులకు రిమాండ్: విజయవాడలో పట్టుబడిన మొత్తం 24 మంది మావోయిస్టులకు రిమాండ్ విధించారు. అనంతరం ఈ 24 మంది మావోయిస్టులను రాజమహేంద్రవరంలోని కర్మాగారానికి తరలించాలని అధికారులు ఆదేశాలను జారీ చేశారు. అంతేకాకుండా మరో నలుగురు మావోయిస్టుల వయసు నిర్ధరించాలని కోర్టు ఆదేశించింది.
నిన్న పట్టుకున్న మావోయిస్టులను పోలీసులు పెనమలూరు స్టేషన్ నుంచి విజయవాడ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు తరలించారు. మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో దొరికిన హిడ్మా డైరీ ఆధారంగా పోలీసులు మొత్తం 5 జిల్లాల్లో జాయింట్ ఆపరేషన్ను చేపట్టి నక్సలిస్టులను పట్టుకున్నారు. అలానే కాకినాడ జిల్లాలో పట్టుబడిన ఇద్దరు మావోయిస్టులు అంకిత, అనూషకు 14 రోజుల కాకినాడ కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. అనంతరం రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలుకు తరలించాలని ఆదేశించింది.
Seven Maoist Encounter in AP : ఏపీ ఏజెన్సీలోని మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో మరోసారి ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. బుధవారం తెల్లవారుజామున భద్రతా బలగాలు, మావోయిస్టులకు మధ్య జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో ఏడుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. వీరంతా ఛత్తీస్గఢ్కు చెందినవారిగా తెలుస్తోంది. మృతుల్లో మావోయిస్టు అగ్రనేత దేవ్జీ ఉన్నట్లు సమాచారం. మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాల కూంబింగ్ కొనసాగుతోంది. మృతదేహాలను రంపచోడవరం ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు.
మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్ను ఏపీ ఇంటెలిజెన్స్ డీజీ మహేశ్చంద్ర లడ్డా ధ్రువీకరించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అందాల్సి ఉందని చెప్పారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. మిగిలిన మావోయిస్టులు లొంగిపోవడం మంచిదని అధికారులు ఈ సందర్భంగా సూచించారు.
ఎదురుకాల్పుల్లోనే హిడ్మా మృతి : జర్నలిస్టులకు హిడ్మా లేఖ రాయడం గురించి తెలియదని ఏపీ ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీ మహేశ్ అన్నారు. హిడ్మా ఎదురుకాల్పుల్లోనే చనిపోయారని ఆయన వివరించారు. ఆయన్ను పట్టుకున్నాక చంపారనే విషయంలో ఎటువంటి వాస్తవం లేదు. మావోయిస్టు రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం కృషి చేస్తున్నామని మహేశ్ స్పష్టం చేశారు. మావోయిస్టుల ప్లాన్ ఏంటో, కానూరులో ఎందుకున్నారో దర్యాప్తు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.
ఈ ప్రక్రియలో త్వరలోనే చాలా మంది లొంగిపోతారనే విశ్వాసాన్ని ఏడీజీ మహేశ్ వ్యక్తం చేశారు. అరెస్టుల వల్ల భయపడాల్సిన అవసరం లేదని వివరించారు. ఛత్తీస్గఢ్లో చాలా చోట్ల దాడులు జరుగుతున్నాయి. దీంతో అక్కడి నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు మావోయిస్టులు వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వారు పట్టుబడుతున్నారని ఏడీజీ తెలియజేశారు.
