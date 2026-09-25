ETV Bharat / state

ఉపాధ్యాయులపై దాడి కేసులో ఇద్దరు నిందితులకు రిమాండ్‌

ఉపాధ్యాయులపై దాడి చేయడంతోపాటు కులం పేరుతో దూషించారని విజయవాడలోని మాచవరం స్టేషన్‌లో శాప్‌ డైరెక్టర్‌ సుధాబత్తుల సంతోష్‌ కుమార్‌ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు నమోదైన కేసులో పోలీసులు మొత్తం 30 మందిని అరెస్టు చేశారు.

Court Remands 2 Accused in Teacher Attack Case
పాధ్యాయులపై దాడి కేసులో ఇద్దరు నిందితులకు రిమాండ్‌ విధించిన కోర్టు (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 9:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Court Remands 2 Accused in Teacher Attack Case: ఉపాధ్యాయులపై దాడి కేసులో ఇద్దరు నిందితులకు కోర్టు రిమాండ్‌ విధించింది. దాడి చేయడంతోపాటు కులం పేరుతో దూషించారని విజయవాడలోని మాచవరం స్టేషన్‌లో శాప్‌ డైరెక్టర్‌ సుధాబత్తుల సంతోష్‌ కుమార్‌ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు నమోదైన కేసులో పోలీసులు మొత్తం 30 మందిని అరెస్టు చేశారు. వైద్య పరీక్షలు చేయించిన అనంతరం బుధవారం రాత్రి నగరంలోని రెండో ఏసీజేఎం కోర్టులో నిందితులను ప్రవేశపెట్టారు.

శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలుగుతుందని పేర్కొంటూ అనుమతి నిరాకరించినా, ముందస్తు కుట్రలో భాగంగానే నిరసన పేరుతో వీరు అరాచకం సృష్టించారని ఏపీపీ శివప్రసాద్‌ వాదించారు. బాధితులను బెదిరించడంతోపాటు దాడి కూడా చేశారన్నారు. నిందితుల తరఫున న్యాయవాది పొన్నవోలు సుధాకర్‌రెడ్డి వాదిస్తూ ఎటువంటి ఆధారం లేకుండా ఇంత మందిని నిందితులుగా చేర్చారన్నారు.

అదనంగా రెండు సెక్షన్లు: ఇరుపక్షాల వాదనల అనంతరం బుధవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత న్యాయాధికారి ఉత్తర్వులిచ్చారు. నిందితుల గత నేరచరిత్ర ఆధారంగా ఇద్దరికి రిమాండ్‌ విధించగా మిగిలిన వారి రిమాండ్‌ను న్యాయాధికారి తిరస్కరించారు. బెజవాడ రాజశేఖర్‌ (ఏ16)పై నందిగామ స్టేషన్‌లో రౌడీషీట్‌ ఉంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో చంద్రబాబుపై జరిగిన రాళ్ల దాడి కేసులో నిందితుడు. కలసాని చెన్నారావు (ఏ35)పై ఏ.కొండూరు స్టేషన్‌లో రౌడీషీట్‌ ఉంది. వీరిద్దరికి కోర్టు రిమాండ్‌ విధించింది. ఈ కేసులో పోలీసులు అదనంగా రెండు సెక్షన్లను జోడించారు. ఈ మేరకు కోర్టులో మెమోను దాఖలు చేశారు. సెక్షన్‌ 118 (1), (ప్రమాదకర ఆయుధాలు, వస్తువులను ఉపయోగించి గాయపర్చడం, నష్టం కలిగించడం), సెక్షన్‌ 221 (ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల విధులకు ఆటంకం కలిగించడం, వారిని అడ్డుకోవడం)ను చేర్చారు.

అసభ్య సంజ్ఞలు: డీఎస్సీ క్రీడా కోటాలో అక్రమాలు జరిగాయని శాప్‌ కార్యాలయం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళనపై మరో కేసు నమోదైంది. గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఉపాధ్యాయులను ఉద్దేశించి అసభ్యంగా సంజ్ఞలు చేస్తూ కర్రతో దాడి చేసి భయభ్రాంతులకు గురిచేశాడని టీడీపీ కార్యకర్త దుర్గాసి రాము ఫిర్యాదు చేశారు. నల్లచొక్కా ధరించిన ఆ వ్యక్తి వాహనంపైకి ఎక్కి అభ్యంతరకరంగా వ్యవహరించాడని ఆ సమయంలో అక్కడ మహిళా ఉపాధ్యాయులు కూడా ఉన్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీని ఆధారంగా సైబర్‌ క్రైమ్‌ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదుచేశారు.

విజయవాడలో గురువులపై దాడి కేసు - తాడేపల్లి ప్యాలెస్ డైరెక్షన్‌లోనే ప్లాన్

విజయవాడలో టీచర్లపై దాడి కేసు అప్డేట్స్ - 260 మందిని గుర్తించిన పోలీసులు

TAGGED:

COURT REMANDS 2 ACCUSED
TEACHER ATTACK CASE UPDATES
YSRCP ATTACKS ON TEACHERS
TODAY AP NEWS UPDATES
2 ACCUSED IN TEACHER ATTACK CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.