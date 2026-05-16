తండ్రిపై కోపం కుమారుడిని బలితీసుకుంది - హత్య చేసిన ట్రాన్స్జెండర్కు ఉరిశిక్ష
Sanathnagar Boy Murder Case update - హత్యలో పాలుపంచుకున్న ఆటోడ్రైవర్కు 7 ఏళ్ల కారాగార శిక్ష - చిట్టీ డబ్బులు తిరిగివ్వమని అడిగినందుకు హత్య
Published : May 16, 2026 at 1:41 PM IST
Court Relases Final Verdict On Sanathnagar Boy Murder Case : అది మూడేళ్ల క్రితం రంజాన్ మాసం. హైదరాబాద్లోని సనత్నగర్ ప్రాంతం. తండ్రితోపాటు మసీద్కు వచ్చిన ఓ 8ఏళ్ల కుర్రాడు కనిపించకుండా పోయాడు. కంగారుపడిపోయిన తండ్రి వీధివీధి వెతికాడు. తెలిసిన వారినల్లా అడిగాడు. కానీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. చివరికి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దర్యాప్తులో పిల్లాడు మసీద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న సీసీకెమెరాల్లో కనిపించాడు. ఓ ఇంట్లోకి వెళ్తున్నట్లు గుర్తించాడు. అలా వెళ్లిన బాబు మళ్లీ తిరిగి రాలేదు.
నిందితుడికి ఉరిశిక్ష : తండ్రితో ఉన్న ఆర్థిక లావాదేవీల వివాదం కారణంగా ఎనిమిదేళ్ల కుమారుడిని దారుణంగా హత్య చేశారు. బాలుడన్న కనికరం కూడా లేకుండా అంతం చేశారు. హైదరాబాద్ సనత్నగర్లో గతంలో జరిగిన ఈ హత్య కేసులో అప్పట్లో సంచలనం రేపింది. నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు కోర్టులో హాజరుపరచగా ప్రధాన నిందితుడికి ఉరి శిక్ష విధించడంతో పాటు అతనికి సహకరించిన ఆటో డ్రైవర్కు 7 ఏళ్ల కారాగార శిక్ష విధించింది.
2023 ఏప్రిల్ 20న మాయం : సనత్నగర్ ప్రాంతంలోని అల్లావుద్దీన్ కోఠికి చెందిన దుస్తుల వ్యాపారి వశీంఖాన్కు ఇద్దరు కుమార్తెలు, 8 ఏళ్ల అబ్దుల్ వహీద్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. 2023 ఏప్రిల్ 20న వశీంఖాన్ కుమారుడు వహీద్ కనిపించకుండా పోయాడు. అన్ని చోట్లా వెతికినా ఫలితం లేకపోవడంతో... తండ్రి పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.
"ఏప్రిల్ 20, 2023లో తండ్రీకొడుకులిద్దరూ సాయంత్రం పూట వారి దగ్గర్లోని మసీద్లోకి వెళ్లారు. నమాజ్ ముగించుకుని అబ్బాయి తండ్రి ఇంటికి రావటం జరిగింది. అరగంట అయినా బాబు రాకపోయేసరికి తండ్రి తనకోసం వెతికాడు. ఎక్కడ కనిపించకపోయే సరికి తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు వెంటనే అన్ని పోలీసు స్టేషన్లకు లుకౌట్ నోటిసులను అందజేశారు" - రామకృష్ణ, కూకట్పల్లి కోర్టు అదనపు పబ్లిక్ పాసిక్యూటర్
చిట్టీ డబ్బులు అడిగినందుకు హత్య : సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించిన పోలీసులు బాలుడు స్థానికంగా ఉండే ఇమ్రాన్ఖాన్ ఇంట్లోకి వెళ్లినట్టు గుర్తించారు. అనుమానంతో ఇమ్రాన్ఖాన్ను విచారించగా బాలుడి హత్యోదంతం బయటపడింది. అల్లావుద్దీన్ కోఠి ప్రాంతంలోనే చిట్టీల వ్యాపారం నిర్వహించే ట్రాన్స్జెండర్ ఇమ్రాన్ఖాన్ వద్ద వశీంఖాన్ చిట్టీలు వేశాడు. కోవిడ్ సమయంలో కొంత నగదును కూడా ఇమ్రాన్ ఖాన్కు ఇచ్చాడు. చిట్టీల డబ్బు, అప్పు రూపంలో ఇచ్చిన 7 లక్షలు తిరిగి ఇమ్మని వశీంఖాన్ అడగగా ఇద్దరి మధ్య వివాదం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో బాలుడ్ని అతికిరాతకంగా చంపేశాడు.
"పోలీసు వాళ్లు మసీద్కు దగ్గర్లోని సీసీకెమెరా ఫుటేజ్ చూస్తే ఆ అబ్బాయి మొదటి నిందితుడి ఇంటికి వెళ్లినట్టుగా కనిపించింది. వెంటనే అతన్ని విచారిస్తే నేరం చేసినట్టుగా ఒప్పుకున్నాడు. ఏ1 చిట్టీల వ్యాపారం చేస్తాడు. అతని దగ్గర అబ్బాయి తండ్రి చిట్టీ వేయగా ఆ డబ్బులను తిరిగివ్వమని అడిగాడు. దానిని మనసులో పెట్టుకుని ఆ ఎనిమిదేళ్ల అబ్బాయిని దారుణంగా చంపేశాడు" - రామకృష్ణ, కూకట్పల్లి కోర్టు అదనపు పబ్లిక్ పాసిక్యూటర్
కాళ్లు చేతులు విరగొట్టి బకెట్లో కుక్కి : అప్పట్లో రంజాన్ మాసం కావడంతో ఉపవాస దీక్షలో ఉన్న బాలుడు సమీపంలో మసీద్కు వెళ్లాడు. అదే మసీద్కు ఇమ్రాన్ఖాన్కు కూడా వచ్చాడు. తనకు నీరసంగా ఉందని ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్ తీసుకురమ్మని బాలుడిని ఇమ్రాన్ పంపాడు. మెడికల్ షాపులో ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్ కొనుగోలు చేసి ఇమ్రాన్ఖాన్ ఇంటికి తీసుకువెళ్లగా ఇదే అదునుగా బాలుడి గొంతు నులిమి చంపేశాడు. ఆ తర్వాత కాళ్లూ, చేతుల ఎముకలు విరిచి బాలుడి మృతదేహాన్ని బకెట్లో కుక్కాడు. ఎర్రగడ్డకు చెందిన తనకు పరిచయస్తుడైన మహ్మద్ రఫీక్ను ఇమ్రాన్ పిలిచాడు. పాలథీన్ కవర్లో సనత్నగర్ రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలోని జింకలవాడ నాలాలో పడేయాలని చెప్పాడు. దీంతో సదరు ఆటో డ్రైవర్ అదే విధంగా కవర్ను నాలాలో పడేశాడు.
"దీంట్లో ఏ2 రోల్ ఏంటంటే మెడకు ఉరి బిగించి గుడ్డతో చంపిన తర్వాత ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ను తీసుకుని వచ్చి దాంట్లో బాలుడిని పెట్టి ఆటోలో తీసుకెళ్లి జింకలవాడ నాలాలో పడేశారు" - రామకృష్ణ, కూకట్పల్లి కోర్టు అదనపు పబ్లిక్ పాసిక్యూటర్
ఉరిశిక్ష అమలులోకి : సీసీ కెమెరాల దృశ్యాలు, కాల్ డేటా రికార్డులు, ఇతర సాంకేతిక ఆధారాలతో సనత్నగర్ పోలీసులు చార్జ్షీట్ దాఖలు చేశారు. పోలీసులు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరిచారు. అదనపు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ రామకృష్ణ వాదనలు వినిపించారు. కేసు విచారించిన న్యాయమూర్తి ఇమ్రాన్ఖాన్కు ఉరిశిక్ష విధించడంతో పాటు 10 వేల రూపాయల జరిమానా, ఆటో డ్రైవర్ రఫీక్కు ఏడేళ్ల జైలుశిక్ష, వెయ్యి రూపాయల జరిమానా విధిస్తూ తీర్పు వెలువరించారు.