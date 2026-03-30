ETV Bharat / state

పాస్‌పోర్టులు సరెండర్ చేయాలి - అనంతబాబు, లక్ష్మీదుర్గకు జిల్లా కోర్టు ఆదేశం

దళిత యువకుడు సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు భార్య లక్ష్మీదుర్గపై నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ రద్దు చేసిన జిల్లా కోర్టు - నిందితుల పాస్ పోర్ట్​లు కోర్టుకి సరెండర్ చేయాలని ఆదేశం

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Court Quashes Non Bailable Warrant Against Lakshmi Durga: దళిత యువకుడు, డ్రైవర్ వీధి సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో వైఎఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు భార్య లక్ష్మీ దుర్గకి రాజమహేంద్రవరం జిల్లా కోర్టులో ఉరట కలిగింది. ఈ కేసులో లక్ష్మీ దుర్గపై ఉన్న నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్​ను రద్దు చేస్తు జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గంధం సునీత తీర్పు వెల్లడించారు. అలానే నిందితులు ఎమ్మెల్సీ అనంత బాబు, ఆయన భార్య లక్ష్మీ దుర్గ పాస్ పోర్ట్​లు కోర్టుకి సరెండర్ చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది.

అదే విధంగా 15 రోజులకు ఒకసారి పోలీస్ స్టేషన్లో హాజరై సంతకం చేయాలని 50 వేల రూపాయల పూచికత్తు పెట్టాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఇంక సాక్షుల్ని ఎలాంటి ప్రభావితం చేయకూడదని బాధితులకు సాక్షులకు పూర్తి భద్రత కల్పించాలని కాకినాడ జిల్లా ఎస్పీకి ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ కేసులో ఈ నెల 16 నుంచి 29వ తేదీ వరకు కాకినాడలో సిట్ విచారణను లక్ష్మీదుర్గ ఎదుర్కొన్న విషయం తెలిసిందే. 12 రోజుల్లో 84 గంటల పాటు పోలీసులు ప్రశ్నించారు. అన్ని ప్రశ్నలకూ తెలియదు, గుర్తులేదు, మరచిపోయా అంటూ తప్పించుకునేలా జవాబులు ఇచ్చారు.

అజ్ఞాతంలో ఉన్న లక్ష్మీదుర్గ సిట్ ముందుకు: తమ దగ్గర డ్రైవర్‌గా పనిచేసి, మానేసిన సుబ్రహ్మణ్యాన్ని చంపి డోర్‌ డెలివరీ చేసిన కేసులో అనంతబాబుతో పాటు ఆయన భార్య లక్ష్మీదుర్గ పాత్ర కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు ఇటీవల విచారణలో గుర్తించిన విషయం తెలిసిందే. ఆమెను ఏ2గా చేర్చి రాజమహేంద్రవరం ఎస్సీ, ఎస్టీ కోర్టులో అనుబంధ ఛార్జిషీట్‌ వేశారు. కోర్టు ఆమెపై నాన్‌బెయిలబుల్‌ వారెంట్‌ జారీ చేసింది.

దీనిని కొట్టేయాలని లక్ష్మీదుర్గ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా ఈ నెల 16 నుంచి 30 వరకు సిట్‌ ఎదుట, 30న రాజమహేంద్రవరం కోర్టులో విచారణకు హాజరవ్వాలని తీర్పు ఇచ్చింది. దీంతో అప్పటి వరకూ అజ్ఞాతంలో ఉన్న ఎమ్మెల్సీ భార్య లక్ష్మీదుర్గ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ముందుకు వచ్చారు. అలాగే సర్పవరం సీఐ పెద్దిరాజు, ఇద్దరు మహిళా కానిస్టేబుళ్లు కూడా విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ కేసులో మరి కొందరు ఉన్నారని నిజ నిజాలు నిగ్గు తేల్చాలని కేసు విచారణ నీరుగార్చిన ఆనాటి పోలీస్ అధికారులపైన విచారణ చేపట్టాలని ప్రజాసంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

డ్రైవర్‌ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య: దళిత యువకుడు తన వద్ద డ్రైవర్‌గా పని చేసిన సుబ్రహ్మణ్యాన్ని 2022 మే 19న కాకినాడలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంత సత్య ఉదయ భాస్కరరావు అలియాస్ అనంతబాబు దారుణంగా హతమార్చారు. మృతదేహాన్ని కాకినాడలో నివాసం ఉంటున్న సుబ్రహ్మణ్యం ఇంటి వద్దకు స్వయంగా డోర్ డెలివరీ చేశారు. ఈ కేసును అప్పట్లో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తొలి నుంచీ నీరుగార్చే ప్రయత్నాలే చేసింది.

TAGGED:

MLC ANANTHA BABU CASE
SUBRAMANYAM MURDER CASE
LAKSHMI DURGA NON BAILABLE WARRANT
LAKSHMIDURGA IN SUBRAMANYAM CASE
COURT QUASHES NON BAILABLE WARRANT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.