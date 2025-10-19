గాజులు వేసుకునేందుకు నన్నెందుకు పిలవలేదు : కోర్టు నోటీసులు పంపించిన మహిళ
గాజుల వేడుకకు ఆహ్వానం పంపలేదని కోర్ట్ నుంచి నోటీసులు పంపిన మహిళ - నోటీసులు చూసి కంగుతిన్న మహిళలు - ఆహ్వానించినా రాలేదని చెబుతున్న సంఘం మహిళలు
Published : October 19, 2025 at 5:41 PM IST
Court Notices For Not Sending Invitation To Bangle Ceremony : డబ్బుల సమస్యతోనో, లేదంటే భూ వివాదాలతోనో కోర్టు నుంచి నోటీసులు రావడం మనం చూశాం. చిలికి చిలికి గాలి వాన అయినట్లు ఉంది వీరి పరిస్థితి. తనను గాజులు వేసుకోవాలని పిలవలేదని నోటీసులు పంపించి, అందరినీ అవాక్కయ్యేలా చేసింది ఓ మహిళ. జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలం కల్లూరుకు చెందిన మాల సంఘం మహిళలు స్నేహితులుగా తమకు తాము గాజులు వేసుకునేందుకు ఓ కార్యక్రమం నిర్వహించుకున్నారు.
నోటీసులు చూసి అవాక్కు : తమలో తాము స్నేహితులుగా ఉండేవారిని, కులం వారిని పిలిచారు. అయితే మాల సంఘానికి చెందిన కొంపల్లి సురేశ్ భార్య కొంపల్లి అనితను పిలవలేదు. దీంతో తన భర్త న్యాయవాది కావడంతో కోర్టు నుంచి మిగతా సభ్యులకు నోటీసులను పంపించింది. తాను మాల సంఘంలో సభ్యురాలిగా ఉన్నానని, కానీ గాజుల వేడుక కోసం సమాచారం అందించలేదని అనిత నోటీసుల్లో పేర్కొంది. తనను ఎందుకు పిలవలేదో, అసలు కారణం ఏంటో సంఘం బాధ్యులు చెప్పాల్సిందిగా నోటీసులు పంపింది. నోటీసులు చూసిన మాల సంఘం సభ్యులు అవాక్కయ్యారు.
నోటీసులతో భయబ్రాంతులకు : స్నేహితులందరం కలిసి గాజుల వేడుక చేసుకున్నామని, అనితను కూడా పిలిచామని సంఘం మహిళలు చెబుతున్నారు. అయినా తమకు నోటీసులు పంపించడం ఎంత వరకు సమంజసం అని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఏదైనా సమస్య ఉంటే గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి గానీ, ఇలా కోర్టు నోటీసులతో భయబ్రాంతులకు గురి చేయడం ఏంటని మాల సంఘ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"మేమందరం కలిసి దాదాపు రెండు నెలల క్రితం గాజులు వేసుకోవాలని అనుకున్నాం. మాల సంఘం అధ్యక్షురాలిని నేను. ఉపాధ్యక్షురాలు తవుట రాజగంగు. కొంపల్లి అనితకు నేను ముందే సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు ఆమె నాకు వీలుకాదని చెప్పింది. తర్వాత మేము గాజులు వేసుకుందామని నిర్ణయించుకుని కార్యక్రమం చేశాం. ఒకరోజు మాత్రమే గడిచింది. ఇంతలోనే మాకు కోర్టు నుంచి నోటీసులు వచ్చాయి. మొదటి, రెండో లీడరు పేర్లపైనా నోటీసులు ఇచ్చింది. అసలు కోర్టు నుంచి నోటీసులు పంపించేంత తప్పు మేం ఏ చేశాం? కనీసం మమ్మల్నీ అడగలేదు. అడిగితే కారణం చెప్పేవాళ్లం. మేం ఎవరినీ పిలవలేదు. ఎవరికి వారే వెళ్లాం" -జంగ ఉమ, కల్లూరు మాల సంఘం అధ్యక్షురాలు
"ప్రతి గ్రామంలో ఈ వేడుక చేస్తున్నారని మేం కూడా గాజులు వేసుకోవాలని అనుకున్నాం. ఇదే విషయం సంఘం సమావేశంలో అధ్యక్షురాలు జంగ ఉమ చెప్పారు. దీనికి వీలైతే వస్తారు. కానీవారు రారని ఆరోజే చెప్పాం. వీలైన వాళ్లం వెళ్లాం. దానిలో తప్పు ఏం ఉంది. ఇష్టం ఉన్నవాళ్లు వచ్చారు. మిగతా వారు రాలేదు. దానికి మాకు కోర్టు నుంచి నోటీసులు పంపడం ఎంత వరకు సరైంది. మీకు ఏదైనా తప్పు అనిపిస్తే సమావేశం జరిగినప్పుడు అడగాలి. తను సంఘం సభ్యురాలేనని, ఎందుకు చెప్పలేదని అడగాల్సింది. అప్పుడు మేం సమాధానం చెప్పేవాళ్లం. ఇవేవి చేయకుండా నేరుగా నోటీసులు పంపడం ఎంతవరకు న్యాయం" - మాల సంఘం సభ్యురాలు