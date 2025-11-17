ETV Bharat / state

నకిలీ మద్యం కేసు - నిందితుల కస్టడీకి 2వసారి అనుమతి, జోగి రమేష్‌ పిటిషన్ వాయిదా

నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితుల కస్టడీకి మరోసారి కోర్టు అనుమతి - ఏ1 జనార్దన్, ఏ2 జగన్మోహన్‌ను కస్టడీకి అనుమతించిన కోర్టు

fake_liquor_case
fake_liquor_case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 10:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Court Allowing Custody of Accused in Fake Liquor Case : నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితుల కస్టడీకి 2వ సారి న్యాయస్థానం అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది . నకిలీ మద్యం కేసులో కీలక నిందితులు జనార్ధన్ రావు, జగన్మోహన్ రావులను 5 రోజుల పాటు కస్టడీకి కోరుతూ ఎక్సైజ్ అధికారులు పిటీషన్ దాఖలు చేశారు. పిటీషన్​పై విచారణ జరిపిన ఎక్సైజ్ కోర్టు ఏ1 జనార్దన్ ,ఏ2 జగన్మోహన్​లను 4 రోజుల పాటు కస్టడీకి అనుమతించింది. ఈ నెల 19 నుంచి 22వ తేదీ వరకు విచారించుకోవచ్చని ఎక్సైజ్ అధికారులను ఆదేశించింది. ఉదయం 8 నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు విచారించుకోవచ్చని తెలిపింది. గతంలో వారం రోజుల పాటు నిందితులను ఎక్సైజ్ అధికారులు విచారించారు. మరిన్ని కీలక విషయాలు రాబట్టేందుకు నిందితులను విచారించనున్నారు. ప్రస్తుతం నిందితుడు జనార్ధన్​రావు నెల్లూరు కేంద్రకారాగారం, జగన్మోహన్ రావు విజయవాడ జిల్లా జైల్లో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్​లో ఉన్నారు.

జోగి రమేష్ సోదరుల పిటిషన్లపై విచారణ: మరో వైపు నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితులు జోగి రమేష్ సోదరుల కస్టడీ పిటిషన్లపై విజయవాడ కోర్టులో విచారణ జరిగింది. జోగి రమేష్‌, జోగి రామును 10 రోజుల పాటు కస్టడీకి కోరుతూ అబ్కారీ శాఖ అధికారులు పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన విజయవాడ కోర్టు విచారణను ఈ నెల 20కి వాయిదా వేసింది. నకిలీ మద్యం కేసులో ఏ-18గా ఉన్న జోగి రమేష్‌, ఏ-19గా ఉన్న ఆయన సోదరుడు జోగి రాము ప్రస్తుతం నెల్లూరు కేంద్ర కారాగారంలో జ్యుడిషియల్ రిమాండ్‌లో ఉన్నారు. కాగా ఈ కేసులో జోగి రమేష్​ పాత్ర గురించి స్పష్టమైన ఆధారాలు సేకరించిన తర్వాత సిట్‌ ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో ఆయనను అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే.

ప్రత్యర్థి పార్టీల ముఖ్యనేతలే లక్ష్యంగా దాడులు: 5 ఏళ్ల పాటు అడ్డూ అదుపూ లేకుండా రెచ్చిపోయి అయినకాడకి దోచుకున్నారనే అభియోగాలు మూటగట్టుకున్న నేత జోగి రమేష్‌. ప్రత్యర్థి పార్టీల ముఖ్యనేతలే లక్ష్యంగా దాడులు చేయించటం సహా జగుప్సాకర పదజాలంతో తిట్ల దండకం అందుకున్న వ్యక్తిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. అదే ఆయనకు మంత్రిపదవిని తెచ్చిపెట్టిందనే వాదనలూ ఉన్నాయి. పేద, మధ్య తరగతి అనే తారతమ్యం లేకుండా ప్రతి పనికీ ధర నిర్ణయించి మరీ అక్రమాలు చేపట్టారనే ఆరోపణలు గుప్పుమంటున్నాయి.

ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మాజీమంత్రి జోగి రమేష్‌ అరాచకాలు, దౌర్జన్యాలకు లెక్కే లేకుండా పోయింది. బహిరంగ సభల్లోనూ జగుప్సాకర పదజాలంతో ప్రత్యర్థి పార్టీల అధినేతలు, ముఖ్యనేతలు, వారి కుటుంబాలపై నోరు పారేసుకోవటం ఆయన నైజంగా మారింది. జగన్‌కు తాను ఆప్తుడినని పార్టీలో ఎవరైనా తన తర్వాతేనంటూ ప్రచారం చేసుకునేవారు. తనకు ఎదురొచ్చినా అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించినా వారి అంతు చూస్తానంటూ బహిరంగంగానే బెదిరించేవారు. తాను ప్రాతినిధ్యం వహించిన పెడనతోనే జోగి అక్రమాలు ఆగలేదు. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలోని మైలవరం, గత ఎన్నికల్లో పోటీచేసిన పెనమలూరులోనూ అరాచకాలతో చెలరేగిపోయారు.

'ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసమే సాయం చేశా'! - కస్టడీలో వెల్లడించిన నిందితుడు రవి

నకిలీ మద్యం కేసులో ఏడుగురికి కస్టడీ - జోగి రమేష్​కు ప్రత్యేక వసతులు

TAGGED:

ACCUSED IN FAKE LIQUOR CASE
FAKE LIQUOR CASE IN AP
FAKE LIQUOR CASE UPDATE
ఏపీలో నకిలీ మద్యం కేసు
FAKE LIQUOR CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చలికాలంలో బాల్కనీలో మొక్కలు జాగ్రత్త! - ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

పిల్లల్లోనూ హైబీపీకి అవకాశాలెన్నో! - ఇలా గుర్తించే వీలుందంటున్న నిపుణులు!

విజిల్స్ ఉండవు, తుపాకీ పేలదు! ఈ 'సైలెంట్ ఒలింపిక్స్' గురించి మీకు తెలుసా?

రష్యాతో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై 500 శాతం సుంకాలు : ట్రంప్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.