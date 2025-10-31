ETV Bharat / state

చిత్తూరు మేయర్‌ దంపతుల హత్య కేసు - ఐదుగురికి ఉరిశిక్ష

సుమారు పదేళ్ల క్రితం 2015 నవంబరు 17న అప్పటి చిత్తూరు మేయర్‌ కఠారి అనురాధ, మోహన్‌ దంపతుల హత్య - నేడు నిందితులకు ఉరిశిక్ష ఖరారు

October 31, 2025

Court Gives Sensational Verdict in Chittoor Mayor Couple Murder Case : చిత్తూరు మేయర్‌ దంపతుల హత్య కేసులో కోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. ఐదుగురు దోషులకు ఉరిశిక్ష ఖరారు చేసింది. సుమారు పదేళ్ల క్రితం 2015 నవంబరు 17న అప్పటి చిత్తూరు మేయర్‌ కఠారి అనురాధ, మోహన్‌ దంపతుల హత్య జరిగింది. నగర పాలక సంస్థ కార్యాలయంలోనే ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ కేసులో ఐదుగురు నిందితుల ప్రమేయం ఉందని చిత్తూరులోని ఆరో అదనపు జిల్లా సెషన్స్‌ కోర్టు న్యాయమూర్తి ఎన్‌. శ్రీనివాసరావు ఇటీవల తీర్పు ఇచ్చారు. నేడు వారికి ఉరిశిక్ష ఖరారు చేశారు.

తొలుత ఈ కేసులో 23 మందిని నిందితులుగా పేర్కొన్నారు. కాసరం రమేష్‌ (ఏ-22) తనకు కేసుతో సంబంధం లేదని పిటిషన్‌ దాఖలు చేయగా అతడి పేరును తప్పిస్తూ న్యాయస్థానం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఎస్‌. శ్రీనివాసాచారి (ఏ 21) కేసు విచారణ సాగుతుండగానే మృతి చెందారు. దాంతో మిగిలిన 21 మంది నిందితులుగా ఉన్నారు. వీరిలో మేయర్‌ భర్త మోహన్‌ మేనల్లుడు శ్రీరామ్‌ చంద్రశేఖర్‌ అలియాస్‌ చింటూ (ఏ 1), గోవింద స్వామి శ్రీనివాసయ్య వెంకటాచలపతి అలియాస్‌ వెంకటేష్‌ (ఏ 2), జయప్రకాష్‌రెడ్డి అలియాస్‌ జయారెడ్డి (ఏ 3), మంజునాథ్‌ అలియాస్‌ మంజు (ఏ 4), మునిరత్నం వెంకటేష్‌ (ఏ 5)లు దోషులుగా తేలారు.

దంపతుల హత్య జరిగిందిలా : తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉన్న కఠారి మోహన్‌కు చింటూ మేనల్లుడు. వారి మధ్య వ్యక్తిగత, ఆర్థిక, రాజకీయ విభేదాలు తలెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో మేయర్‌గా ఉన్న అనురాధ, మేనమామ మోహన్‌ను అడ్డు తొలగించుకోవాలని చింటూ నిర్ణయించుకున్నాడు. 2015 నవంబరు 17న చింటూ, మరో నలుగురు బురఖాలు ధరించి తుపాకులు, కత్తులతో చిత్తూరు నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలోకి ప్రవేశించారు. కఠారి అనురాధపై చింటూ, మరికొందరు తుపాకులతో కాల్పులు జరపగా ఆమె అక్కడే నేలకొరిగారు. పక్క గదిలో ఉన్న కఠారి మోహన్‌ను కత్తులతో నరికారు. కొన ఊపిరితో ఉన్న మోహన్‌ వేలూరు సీఎంసీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ అదే రోజు మరణించారు.

మేయర్‌ దంపతులను చంపే క్రమంలో అక్కడే ఉన్న వేలూరి సతీష్‌ కుమార్‌ నాయుడినీ చంపేందుకు మంజునాథ్‌ (ఏ 4) యత్నించడంతో అప్పట్లో హత్యాయత్నం కేసు కూడా నమోదు చేశారు. ఇందులోనూ నేరం రుజువైంది. హంతకులకు ఆయుధాలు సమకూర్చడం, ఆశ్రయం ఇవ్వడం, ధనసాయం చేశారని మిగిలిన 16 మందిపై పోలీసులు అభియోగం మోపగా విచారణలో రుజువు కాలేదు. దీంతో వారిని నిర్దోషులుగా పేర్కొన్నారు. పదేళ్లకు తీర్పు వచ్చిన ఈ కేసులో ఏకంగా 352 వాయిదాలు పడ్డాయి. 130 మంది సాక్షులను విచారించారు. ఏ3, ఏ4గా ఉన్న జయప్రకాష్‌రెడ్డి, మంజునాథ్‌ అరెస్టు అయినప్పటి నుంచి జైలులోనే ఉన్నారు. ఉరిశిక్ష ఖరారైన నేపథ్యంలో దోషులకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి కడప జైలుకు తరలించనున్నారు.

