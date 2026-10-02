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యూట్యూబర్‌ ప్రశ్న రావణ్​కు షాక్​ - విచారణకు మరో 30 రోజులు గడువు పెంపు

ప్రశ్న రావణ్‌ కేసు దర్యాప్తు గడువును కోర్టు పొడిగించింది. 90 రోజుల గడువు ముగుస్తుండటంతో గన్నవరం పోలీసులు జిల్లా కోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేయగా గడువు పెంచుతూ ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

Court_on_Prashna_Ravan_Case
Court_on_Prashna_Ravan_Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 3:09 PM IST

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Court Extended Deadline for Investigation on Prashna Ravan Case: యూట్యూబర్‌ బచ్చలకూరి జోసెఫ్‌ ఎలియాస్‌ ప్రశ్న రావణ్‌ కేసు దర్యాప్తు గడువును మచిలీపట్నంలోని జిల్లా కోర్టు పొడిగించింది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో కులమతాల మధ్య విద్వేషాలను రగిలించడంతో పాటు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిషేధిత మావోయిస్టులకు మద్దతు పలికే వీడియోలు రూపొందిస్తుండటంతో గన్నవరం పోలీసులు జులై 5వ తేదీన అరెస్ట్‌ చేశారు. జులై 6న కోర్టు రిమాండ్‌ విధించింది. అప్పటి నుంచి నిందితుడు నెల్లూరులోని కేంద్ర కారాగారంలో జ్యుడిషియల్‌ రిమాండ్‌లో ఉన్నాడు. అరెస్ట్‌ అయి గురువారం నాటికి 88 రోజులు అవుతోంది. 90 రోజుల గడువు ముగుస్తుండటంతో గన్నవరం పోలీసులు మచిలీపట్నంలోని జిల్లా కోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు.

ఈ కేసులో ఇంకా పలు వివరాలు రాబట్టాల్సి ఉందని, గడువు పెంచాలని పిటిషన్‌లో అభ్యర్థించారు. దీనిపై 30 రోజులు గడువు పెంచుతూ జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి యామిని ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇదే కేసులో రావణ్‌ బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై విచారణ వాయిదా పడింది. విజయవాడలోని 4వ ఏడీజే కోర్టులో రావణ్‌ బెయిల్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పిటిషన్‌పై గన్నవరం పోలీసులు గురువారం కౌంటర్‌ దాఖలు చేయాల్సి ఉంది. గడువు కోరడంతో కౌంటర్‌ దాఖలు కోసం ఈ నెల 12వ తేదీకి న్యాయాధికారి వాయిదా వేశారు.

అసలేం జరిగిందంటే: సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​పై యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం వల్ల గతంలో అతనిపై వరుస కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ మేరకు మొదట పిఠాపురం పోలీసులు జూలైలో హైదరాబాద్‌లో అతన్ని అరెస్ట్ చేసి పిఠాపురం తరలించారు. ఆ తర్వాత పిఠాపురం కోర్టు రావణ్‌కు బెయిల్ మంజూరు చేసిన కొద్దిసేపటికే పాత కేసులో కాకినాడ జిల్లా సర్పవరం పోలీసులు అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మొత్తంగా రావణ్​పై రాష్ట్రంలోని పలు పోలీస్ స్టేషన్లలో సుమారు 35 కేసులు నమోదయ్యాయి.

ఆ తర్వాత గన్నవరం పోలీసులు రావణ్‌పై దేశ సార్వభౌమాధికారం, ఐక్యత, సమగ్రతకు భంగం కలిగిస్తూ దేశద్రోహానికి పాల్పడ్డారంటూ బీఎన్‌ఎస్‌లోని 152 సహా పలు సెక్షన్లు, చట్ట విరుద్ధ కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టంలోని (ఉపా) సెక్షన్ల కింద అభియోగాలు మోపారు. ఈ క్రమంలో రావణ్‌ను కోర్టులో హాజరుపరచగా న్యాయమూర్తి రిమాండ్‌ విధించారు.

అసభ్యం, అశ్లీలం: ‘ప్రశ్న రావణ్‌’ అరెస్టయిన సమయంలో పోలీసుల విచారణలో పలువురు యువతులతో సాగించిన రాసలీలలు బయటపడ్డాయి. అతను నలుగురైదుగురితో అసభ్యంగా, అశ్లీలంగా తీసుకున్న స్వీయ వీడియోలను గుర్తించారు. హోటల్‌ గదిలో వెకిలి చేష్టలు, సంభాషణలతో వీడియోలు తీసి భద్రపరచుకున్నాడు. పోలీసులు విచారణకు వచ్చేటప్పుడు అవన్నీ డిలీట్‌ చేశాడు. పోలీసులు కేసుకు సంబంధించిన వీడియోల కోసం రావణ్‌ ఫోన్‌ను ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌కు పంపించి విశ్లేషించారు. రావణ్ తొలగించిన వీడియోల్లో ఎక్కువ ఈ రాసలీలల దృశ్యాలే ఉన్నట్లు గుర్తించారు. హిందూ దేవతలు, ప్రజాప్రతినిధులను కించపరుస్తూ, కుల మతాల మధ్య విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యలు చేసే రావణ్‌ ఆ అమ్మాయిలను బెదిరించి లోబర్చుకుని ఉండొచ్చని పోలీసులు భావించారు.

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