ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు కోర్టులో ఎదురుదెబ్బ - రెగ్యులర్ బెయిల్ పిటిషన్ కొట్టివేత
సాక్షులను బెదిరించిన కేసులో బెయిల్ ఇచ్చేందుకు కోర్టు నిరాకరణ - రెగ్యులర్ బెయిల్ ఇవ్వాలన్న అనంతబాబు పిటిషన్ను కొట్టివేసిన రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక కోర్టు - బెయిల్ రద్దుతో జైల్లోనే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 4:34 PM IST
Court Dismisses YSRCP MLC Anantha Babu Regular Bail Petition : వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక కోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సాక్షులను బెదిరించిన కేసులో బెయిల్ ఇచ్చేందుకు న్యాయస్థానం నిరాకరించింది. హత్య కేసు విచారణ కీలక దశలో ఉన్నందున బెయిల్ ఇవ్వవద్దని పీపీ వాదించారు. పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వాదనతో ఏకీభవించి రెగ్యులర్ బెయిల్ ఇవ్వాలన్న అనంతబాబు పిటిషన్ను ప్రత్యేక కోర్టు కొట్టివేసింది.
డ్రైవర్ వీధి సుబ్రమణ్యం హత్యకేసులో నలుగురు సాక్షులను అనంతబాబు ప్రలోభపెట్టారు. తనకు అనుకూలంగా సాక్ష్యం చెప్పకపోతే చంపుతానని బెదిరించారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కాకినాడ జిల్లా సర్పవరం పోలీసులు ఏప్రిల్ 24న అనంతబాబును అరెస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో ఆయన రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు.
అయితే డ్రైవర్ వీధి సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో ఇప్పటికే అనంతబాబుకు బెయిల్ను ప్రత్యేక కోర్టు రద్దు చేసింది. ప్రస్తుతం రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు ఉన్నారు. తాజాగా సాక్షులను బెదిరించిన కేసులోనూ బెయిల్ రద్దుతో అనంతబాబు జైల్లోనే ఉండనున్నారు. మరోవైపు డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో నేడు మూడో రోజు విచారణ కొనసాగింది.
మరో ఇద్దరు కీలక సాక్షుల వాంగ్మూలాలను ప్రత్యేక కోర్టు నమోదు చేసింది. డ్రైవర్ హత్య కేసులో తాము చూసిన విషయాలను సాక్షులు జడ్జికి వివరించారు. అనంతరం న్యాయమూర్తి సాక్షులు మణికంఠ, శివదుర్గాప్రసాద్ స్టేట్మెంట్ రికార్డు చేశారు. డ్రైవర్ హత్య కేసులో అనంతబాబు ప్రమేయాన్ని సాక్షులు కోర్టుకు తెలిపారు. ఈ నెల 25, 26న మరికొందరు సాక్షుల వాంగ్మూలాలు కోర్డు నమోదు చేయనుంది. కోర్టు విచారణ ముగియడంతో అనంతబాబును రాజమండ్రి జైలుకు పోలీసులు తరలించారు.
న్యాయమూర్తి ముందు తల్లిదండ్రులు సాక్ష్యం : “వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబే తన కుమారుడు డ్రైవర్ వీధి సుబ్రహ్మణ్యంను హతమార్చారు” అని మృతుడి తల్లిదండ్రులు న్యాయమూర్తి ముందు సాక్ష్యం చెప్పినట్లు పీపీ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు ఇప్పటికే వెల్లడించారు. అనంతబాబు అవినీతి, అక్రమాలన్నీ తన కుమారుడికి తెలిసినందునే దారుణంగా చంపారని ముగ్గురు సాక్షులు కోర్టుకు తెలిపినట్లు ఆయన చెప్పారు. అనంతబాబే సుబ్రహ్మణ్యాన్ని హతమార్చి ఇంటి ముందు డోర్ డెలివరీ చేసినట్లు సాక్షులందరూ చెప్పారన్నారు.
కేసులో మొత్తం 87 మంది సాక్షులు : ఇప్పటివరకు మృతుడి తల్లిదండ్రులు, సోదరుడు వీధి నవీన్ వాంగ్మూలం తీసుకున్నామని, ఈ నెల 26 వరకు 12 మంది కీలక సాక్షుల వాంగ్మూలాలు నమోదు చేస్తామని పీపీ తెలిపారు. ఈ కేసులో మొత్తం 87 మంది సాక్షులు ఉన్నారని, వారందరినీ షెడ్యూల్ ప్రకారం విచారిస్తామన్నారు.
విచారణ పూర్తయ్యే వరకు జైలులోనే : ప్రస్తుతం బెయిల్ రద్దుతో హత్య కేసు విచారణ పూర్తయ్యే వరకు అనంతబాబు జైలులోనే ఉండనున్నారు. 2022 మే 19న తన వద్ద పనిచేసే డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యాన్ని కాకినాడలో చంపిన అనంతబాబు, తదనంతరం నేరాన్ని అంగీకరించారు. 218 రోజుల పాటు జైలు జీవితం గడిపారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో బెయిల్ రాగా, దాన్ని దుర్వినియోగం చేసి తిరిగి జైలు జీవితం గడపాల్సిన దుస్థితి తెచ్చుకున్నారు. డైవర్ హత్య కేసు విచారణ పూర్తయ్యే వరకూ రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉండిపోనున్నారు.
