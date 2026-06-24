ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు 'ఇంటి భోజనం' పిటిషన్కు బ్రేక్ - గ్యాస్ట్రిక్ రిపోర్ట్ వస్తేనే నిర్ణయం
మాజీ డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో కొనసాగుతున్న విచారణ - రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక కోర్టులో అనంతబాబు పిటిషన్లపై వాదనలు - వెన్నుపూస, మెడ పరీక్షల రిపోర్టులు మాత్రమే ఇచ్చిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 5:05 PM IST
MLC Anantha Babu Court Hearing : తన మాజీ డ్రైవర్ వీధి సుబ్రహ్మణ్యం దారుణ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు విచారణ కొనసాగుతోంది. జైలులో తనకు ఇంటి నుంచి భోజనం తెప్పించుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ఆయన కోర్టును కోరారు. అలాగే జైలులో కొన్ని ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించాలని పిటిషన్ వేశారు. ఈ పిటిషన్పై రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ గంధం సునీత విచారణ చేపట్టారు. విచారణ నిమిత్తం అనంతబాబును పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య న్యాయస్థానంలో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన తాజా పరిణామాలు, కోర్టులో జరిగిన వాదనల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
వైద్య నివేదికల్లో లోపం : అనంతబాబు ఆరోగ్య పరిస్థితిపై నివేదికలు ఇవ్వాలని గతంలో కోర్టు ఆదేశించింది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు జైలు అధికారులు అనంతబాబుకు పలు వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ఈ పరీక్షలు జరిగాయి. తాజాగా ఆ రిపోర్టులను అధికారులు న్యాయస్థానానికి సమర్పించారు. న్యాయమూర్తి జస్టిస్ గంధం సునీత ఈ నివేదికలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. అధికారులు కేవలం వెన్నుపూస, మెడకు సంబంధించిన వైద్య నివేదికలను మాత్రమే ఇచ్చారు.
గ్యాస్ట్రిక్ రిపోర్ట్ ఏదీ? : అనంతబాబుకు గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య కూడా ఉందని గతంలో చెప్పారు. కానీ, దానికి సంబంధించిన నివేదికను అధికారులు కోర్టుకు సమర్పించలేదు. దీనిపై న్యాయమూర్తి ప్రశ్నించగా అధికారులు బదులిచ్చారు. కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం ఆస్పత్రుల్లో 'గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజి' నిపుణులు అందుబాటులో లేరని చెప్పారు. వైద్యులు లేకపోవడం వల్లే గ్యాస్ట్రిక్ పరీక్షలు జరపలేదని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై స్పందించిన కోర్టు, వెంటనే గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ నిపుణుడితో వైద్య పరీక్షలు చేయించాలని ఆదేశించింది. ఆ నివేదికను వీలైనంత త్వరగా న్యాయస్థానానికి సమర్పించాలని స్పష్టం చేసింది. గ్యాస్ట్రిక్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాతే ఇంటి భోజనం, ఇతర సదుపాయాలపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని న్యాయమూర్తి చెప్పారు.
బెయిల్ పిటిషన్పై ముగిసిన వాదనలు : మరోవైపు సాక్షులను బెదిరించిన వ్యవహారంలోనూ అనంతబాబుపై కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో తనకు బెయిల్ ఇవ్వాలని కోరుతూ అనంతబాబు మరో పిటిషన్ వేశారు. ఈ పిటిషన్పై కూడా కోర్టులో ఇరు పక్షాల వాదనలు పూర్తయ్యాయి. నిందితుడికి బెయిల్ ఇవ్వొద్దని ప్రభుత్వ ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ (పీపీ) ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు కోర్టును కోరారు. అనంతబాబుకు నేర చరిత్ర ఉందని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు బెయిల్ ఇస్తే సాక్షుల భద్రతకు తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. విచారణ ప్రక్రియను కూడా ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందన్నారు.
29కి కేసు వాయిదా : ఇరువైపులా వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం తదుపరి విచారణను ఈ నెల 29వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఆలోపు గ్యాస్ట్రిక్ పరీక్షలకు సంబంధించిన వైద్య నివేదికలు వస్తే వాటిని పరిశీలించనున్నారు. సోమవారం రోజున ఇంటి భోజనం, బెయిల్ పిటిషన్లపై కోర్టు తుది తీర్పు వెలువరించే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
"ఇవాల్టి నుంచి మరొక్కసారి సాక్షులను విచారించాల్సి ఉంది. ఒక సాక్షి మినహా మిగిలిన వారి ప్లీడర్లు అందుబాటులో లేరు. కాబట్టి వచ్చే నెల 9, 10, 13 తేదీల్లో ఈ విచారణ జరగాల్సి ఉంది. మొత్తం తొమ్మిది మంది సాక్షుల విచారణ కోసం ఈరోజు షెడ్యూల్ ఇచ్చారు. అదే విధంగా మిగిలిన ఏడు, ఎనిమిది ముద్దాయిల విషయంలో కానీవ్వండి, రెండు, మూడు ముద్దాయిల విషయంలో కానీవ్వండి అనంతబాబు సాక్షులను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు." -ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు, ప్రభుత్వ ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్
డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యం హత్య కేసు - అనంతబాబు బెయిల్ రద్దు
'కనీసం ఇంటి నుంచి భోజనమైనా ఇప్పించండి' - అనంతబాబు పిటిషన్పై విచారణ 18కి వాయిదా