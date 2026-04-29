ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెయిల్‌ రద్దుపై విచారణ వాయిదా - కస్టడీ కోరిన పోలీసులు

వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు బెయిల్ రద్దుపై రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రత్యేక కోర్టులో ముగిసిన వాదనలు - తదుపరి విచారణను మే 1వ తేదీకి వాయిదా - అప్పటివరకు కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరిన పోలీసులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 3:29 PM IST

Court Adjourns Hearing on Cancellation of Anantha Babu Bail: కాకినాడకు చెందిన దళిత యువకుడు, డ్రైవర్‌ సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెయిల్ రద్దుపై రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రత్యేక కోర్టులో వాదనలు ముగిశాయి. మే 1వ తేదీన తీర్పు వెలువరించే అవకాశం ఉంది. అప్పటి వరకు అనంతబాబును కస్టడీకి ఇవ్వాలని పోలీసులు కోరారు. కస్టడీ పిటిషన్​ను కాకినాడ మొబైల్ కోర్టులోనే వేయాలని న్యాయస్థానం సూచించింది. గురువారం కాకినాడ మొబైల్ కోర్టులో పోలీసులు కస్టడీ పిటిషన్ వేయనున్నారు.

సాక్షులను బెదిరించిన కేసులో బెయిల్ ఇవ్వాలని కోర్టులో అనంతబాబు కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. ఈ వ్యాజ్యంపై రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రత్యేక కోర్టు మే 1వ తేదీ వాదనలు విననుంది. డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో అనంతబాబు ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నారని ప్రత్యేక పీపీ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు వాదించారు. గతంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన బెయిల్​ను అనంతబాబు దుర్వినియోగం చేశారని పేర్కొన్నారు. సాక్షులను చంపుతానని బెదిరించడంతోపాటు ప్రలోభాలకు పాల్పడ్డారని కోర్టుకు తెలిపారు.

సర్పవరం పోలీస్ స్టేషన్​లో అనంతబాబు, ఆయన అనుచరులపై కేసు నమోదైందని ప్రత్యేక పీపీ వెల్లడించారు. హత్య కేసులో అనంతబాబుకు గతంలో ఇచ్చిన బెయిల్ రద్దు చేయాలని కోరారు. బెయిల్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు రిమాండ్ రిపోర్టు అంశాలను వివరించారు. వాదనలు విన్న ప్రత్యేక కోర్టు తదుపరి విచారణను మే 1వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.

కోర్టు నుంచి బయటికి రాగానే అరెస్టు: దళిత డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్యకేసు నుంచి తప్పించుకునేందుకు సాక్షులను బెదిరించడం, ప్రలోభపెట్టిన అభియోగాలపై ఈ నెల 20వ తేదీన కాకినాడ సర్పవరం పోలీసు స్టేషన్​లో అనంతబాబుపై కేసు నమోదైంది. ఈ వ్యవహారంలో అనంతబాబును అరెస్టు చేయడానికి పోలీసులు కాకినాడలోని ఆయన నివాసానికి వెళ్లగా అప్పటికే ఆయన పరారయ్యారు.

బెయిల్​పై ఉన్న అనంతబాబు ఈ కేసులో సాక్షులను బెదిరిస్తున్నారని, ఆయన బెయిల్​ను వెంటనే రద్దు చేయాలని పోలీసుల తరఫున ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు రాజమహేంద్రవరం కోర్టులో ఇటీవల పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అనంతబాబును అదుపులోకి తీసుకునేందుకు విశాఖ, విజయవాడతోపాటు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలించారు. ఈ కేసు విచారణ కోసం రాజమహేంద్రవరం కోర్టు వద్దకు వచ్చిన అనంతబాబును కోర్టు నుంచి బయటికి రాగానే పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

