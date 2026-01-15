ETV Bharat / state

ఇంటికి ఆహ్వానించి ఆ వీడియోలతో బెదిరింపులు - కరీంనగర్​లో దంపతుల వలపు వల

వ్యాపారం కలిసిరాక వంచనకు తెరలేపిన భార్యాభర్తలు - డబ్బున్న వారే లక్ష్యంగా వలపు వల విసిరిన మహిళ - నగ్నంగా ఉన్న వీడియోలే పెట్టుబడిగా దంపతుల దందా

Couples are Blackmailing with Nude videos
Couples are Blackmailing with Nude videos (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 15, 2026 at 10:15 AM IST

|

Updated : January 15, 2026 at 10:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Couples Blackmailing with Nude Videos : వ్యాపారంలో నష్టాలు రావటం, ఎలాగైనా డబ్బు సంపాదించాలనే కోరికతో వక్రమార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు ఆ దంపతులు. సమాజంలో డబ్బున్న వారే లక్ష్యంగా వలపు వల విసిరారు. వారికి చిక్కటమే ఆలస్యం ఇంటికి రమ్మని పిలిచేవారు. బాధితులు భార్యతో ఏకాంతంగా ఉన్న సమయంలో భర్తే స్వయంగా వీడియోలు తీసేవాడు. నగ్నంగా ఉన్న వీడియోలే పెట్టుబడిగా దందాను సాగించారు. అలా సాగుతున్న క్రమంలో ఓ బాధితుడి నుంచి రూ.14 లక్షలు కాజేశారు. ఆశ చాలక మరో రూ.ఐదు లక్షలు కావాలని బెదిరింపులకు పాల్పడిన దంపతులను కరీంనగర్‌ రూరల్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

సోషల్​ మీడియాలో వలపు వల విసిరి బ్లాక్​మెయిల్​ : సామాజిక మాధ్యమం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా వలపు వల విసిరి బ్లాక్‌మెయిల్‌కు పాల్పడుతున్న దంపతులను కరీంనగర్‌ రూరల్‌ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రెండేళ్ల నుంచి ఆరేపల్లిలోని శ్రీ సాయి నివాస అపార్ట్‌మెంట్‌లో నివాసముంటూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తరచూ పోస్టులు పెట్టేవారు. ఆమె పోస్టులకు స్పందించి సంప్రదించిన వారికి వలపు వల విసిరేవారు. ఇంటికి పిలిచి భార్యతో ఏకాంతంగా ఉన్న సమయంలో భర్త సెల్‌ఫోన్‌లో వీడియో తీసి బ్లాక్‌మెయిల్‌కు పాల్పడే వారు మంచిర్యాల జిల్లాకు చెందిన పోతు శరత్‌ కుమార్‌, లలిత దంపతులు. వీరికి ఒక కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. కొన్నేళ్ల క్రితం మార్బుల్‌, ఆ తర్వాత ఇంటీరియర్‌ డిజైనింగ్‌ వ్యాపారం చేసినప్పటికీ కలిసి రాలేదు.

కరీంనగర్​లో దంపతులు అరెస్ట్​ - భార్య వలపు వల, భార్త వీడియో రికార్డిండ్ (ETV)

వ్యాపారస్థులు, యువకులే లక్ష్యంగా : ఈజీ మనీకి అలవాటుపడ్డ దంపతులిద్దరూ వ్యాపారస్థులు, యువకులే లక్ష్యంగా హనీట్రాప్‌కు తెరలేపారు. సంవత్సరం కింద పరిచయమైన కరీంనగర్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి నుంచి వసూలు చేసిన రూ.14 లక్షలతో ఇంట్లోకి అవసరమైన ఖరీదైన వస్తువులు, ఇల్లు, కారు కొన్నారు. అంతటితో ధనదాహం ఆగని ఆ దంపతులు మరో రూ.5 లక్షలు ఇవ్వాలని, లేదంటే నగ్నంగా ఉన్న వీడియోలు కుటుంబసభ్యులకు పంపుతామని బెదిరించారు. భయపడ్డ బాధితుడు రూ.లక్ష రూపాయలకు చెక్కు ఇచ్చాడు. మిగతా రూ.4 లక్షలు ఇవ్వకుంటే వీడియోలు బయటికి వస్తాయనే భయంతో బంధువులకు విషయాన్ని తెలిపాడు.

దంపతులను రిమాండ్​కు​ తరలించిన పోలీసులు : ఈ నెల 13న బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా భార్యాభర్తలపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారు. ఈ నెల 14న కరీంనగర్‌ తీగల వంతెన సమీపంలో దంపతులను పోలీసులు పట్టుకుని రిమాండ్‌కు తరలించారు. కరీంనగర్‌లో దాదాపు 100 మంది వ్యాపారులు, యువకులు వీరి బారిన పడినట్లు విచారణలో గుర్తించినట్లు కరీంనగర్‌ రూరల్‌ సీఐ నిరంజన్‌ రెడ్డి తెలిపారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో పరిచయం లేని వ్యక్తుల ట్రాప్‌లో పడకూడదని, ఎవరైనా ఇలాంటి వేధింపులకు గురైతే వెంటనే పోలీసులను సంప్రదించాలని సూచించారు.

వీడియోలను తన భర్త తన ఫోన్​ ద్వారా వీడియో తీసి బయట జనాలకు చూపిస్తామని, మీ బంధువులకు చూపిస్తామని బ్లాక్​మెయిల్​ చేస్తున్నారు. ఇలా వారి వద్ద డబ్బులు గుంజుతూ, చాలా డబ్బులు సంపాదించి ఒక ఫ్లాట్​, ఒక కారును కూడా కొనుక్కొని జల్సాలు చేస్తున్నారు. పలుమార్లు భార్యభర్తలు ఇద్దరూ వాట్సప్​ కాల్​ ద్వారా ఫోన్​ చేస్తూ, బ్లాక్​ మెయిల్​ చేస్తూ రూ.5 లక్షలు డబ్బులు కావాలని బాధితుడిపై ఒత్తిడి చేశారు. వీడియో వైరల్ చేస్తామని బెదిరించేవారు. డబ్బులు ఇవ్వకపోతే చంపుతామని బెదిరించారు. బంధువుల సలహా మేరకు బాధితుడు కరీంనగర్ రూరల్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. తీగల వంతెన వద్ద దంపతులను, వారి వద్ద ఉన్న సెల్​ఫోన్​ను మరికొంత డబ్బును, ఒక బ్లాంక్​ చెక్​ స్వాధీనం చేసుకున్నాం. - నిరంజన్‌ రెడ్డి, కరీంనగర్‌ రూరల్‌ సీఐ

'నగ్నంగా వీడియో కాల్ చెయ్​ - లేదంటే?' - బాలుడి బెదిరింపులు

ఆన్​లైన్​లో తమ నగ్న వీడియోల స్ట్రీమింగ్ - అంబర్​పేటలో దంపతుల అరెస్ట్

Last Updated : January 15, 2026 at 10:21 AM IST

TAGGED:

COUPLES HONEYTRAP IN KARIMNAGAR
COUPLE HONEY TRAP ON INSTAGRAM
KARIMNAGAR COUPLES INSTAGRAM TRAP
కరీంనగర్​లో దంపతుల వలపు వల
KARIMNAGAR COUPLES HONEYTRAP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.