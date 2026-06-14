భార్య ఇంట్లో, భర్త గల్ఫ్లో - బలహీన పడుతున్న వివాహ బంధాలు
ఉపాధి అవకాశాలు కరవై విదేశాల బాట పడుతున్న యువకులు - ఏటా సుమారు 1.5 లక్షల మంది గల్ఫ్ దేశాలకు వలస - దంపతుల మధ్య దూరం పెరగడంతో బలహీన పడుతున్న వివాహ బంధం
Published : June 14, 2026 at 12:25 PM IST
Couples Are Getting Divorced in Nizamabad : నిజామాబాద్ జిల్లాలో పరిశ్రమలు, ఉపాధి అవకాశాలు లభించకపోవడంతో ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 1.5 లక్షల మంది గల్ఫ్ దేశాలకు వలస వెళ్తున్నారు. ప్రధానంగా యువకులు వివాహం చేసుకున్న కొద్ది కాలానికే ఇంటిని, భార్యని వదిలి విదేశాల బాట పడుతున్నారు. దీంతో ఈ దంపతుల మధ్య దూరం పెరుగుతోంది. చిన్న చిన్న కారణాలతో తగాదాలు మొదలవుతున్నాయి. వైవాహిక బంధంలో చిన్న తగాదాలు, సోషల్మీడియా ప్రభావం, ఒంటరితనం, కుటుంబంలో మనస్పర్థల కారణంగా సంసార బంధం పలచనవుతోంది. ఈ పరిస్థితి చివరకు విడాకుల వరకు దారితీస్తోంది.
పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు : జిల్లాలోని ఆర్మూర్ నియోజకవర్గానికి చెందిన ఓ యువకుడు భీమ్గల్ ప్రాంతానికి చెందిన యువతిని గత సంవత్సరం వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరి వివాహం జరిగి కొద్ది రోజుల్లోనే భర్త ఉపాధి కోసం గల్ఫ్ వెళ్లాడు. దీంతో వీరి మధ్య దూరం పెరిగింది. భర్త తిరిగొచ్చాక ఇరు కుటుంబాలతో పంచాయితీ పెట్టారు. అయితే అనంతరం భార్య కేసు పెట్టగా, భర్త విడాకులకు దరఖాస్తు చేశాడు. ఇటీవల పరస్పర అంగీకారంతో వీరిద్దరూ విడిపోయారు.
కౌన్సెలింగ్తో దంపతుల మధ్య సఖ్యత : డిచ్పల్లి మండలానికి చెందిన ఓ యువకుడికి అదే మండలానికి చెందిన అమ్మాయితో ఏడు సంవత్సరాల కిందట పెళ్లైంది. కొద్ది కాలం అన్యోన్యంగా గడిపారు. అయితే కొన్నాళ్లుగా వీరి మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ఉపాధి కోసం భర్త గల్ఫ్ వెళ్లగా భార్య ఇంట్లోనే ఉండిపోయింది. తన తల్లిదండ్రులు చెప్పినట్లు వినాలని భర్త ఆమెకు చెప్పాడు. అనంతరం అత్తింట్లో వేధింపులంటూ భార్య 'సఖి'ని ఆశ్రయించింది. దీంతో భర్త విడాకులు కోరాడు. 'సఖి' ప్రతినిధులు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి వీరిమధ్య సఖ్యత కుదిర్చారు.
కాలక్షేపానికి సోషల్ మీడియాకు అలవాటు : భర్తకు దూరంగా ఉండటంతో భార్య ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తోంది. దీంతో కాలక్షేపానికి సోషల్ మీడియాకు అలవాటు పడుతోంది. దీంతో ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రాం, రీల్స్లో ఎక్కువ సమయం గడుపుతోంది. దీనికి తోడుగా కొత్త ఆన్లైన్ పరిచయాలు పెడదోవ పట్టిస్తున్నాయి. మరి కొందరైతే ఏకంగా ఇల్లొదిలి వెళ్లిపోతున్నారు. భర్త లేని సమయంలో కోడలి ప్రవర్తనను అత్తమామలు నిత్యం గమనిస్తుంటారు. ప్రతి చిన్న విషయాన్నీ భార్య, తన భర్తకు చెప్పడంతో ఆ కుటుంబంలో గొడవలకు దారితీస్తోంది.
కూర్చుని మాట్లాడే అవకాశం లేకపోవడంతో : మనస్పర్దలు వచ్చినా, దూరం పెరిగినా, తగాదాలు వచ్చినా భార్యాభర్తలు ఎదురెదురుగా కూర్చుని మాట్లాడుకొనే అవకాశం ఉండడం లేదు. దీంతో ఫోన్లోనే మాట్లాడుకోవడం, అవి క్రమంగా గొడవలుగా మారుతున్నాయి. భార్యా భర్తల మధ్య ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు బంధువులు, స్నేహితులు వంటి మూడో వ్యక్తుల ప్రమేయంతో పంచాయితీలు జరుగుతున్నాయి. వారు అహాలను రెచ్చగొట్టడంతో సమస్య మరింత జఠిలం అవుతోంది.
దంపతులు అనుసరించాల్సిన మార్గాలిలా :
- అనుమానాలకు దారిలేకుండా : భార్యాభర్తలు ఒకరికొరకు దూరంగా ఉన్నప్పడు ఫోన్లో ఎంతసేపు మాట్లాడుతున్నారనే దానికంటే, ఎలా మాట్లాడుతున్నారనే విషయం ముఖ్యం అని మానసిక నిపుణులు అంటున్నారు. దంపతులు ఒకరినొకరు నమ్మాలని సూచిస్తున్నారు. అనుమానాల్లేకుండా పారదర్శకంగా జీవించాలని సూచిస్తున్నారు.
- డిజిటల్ డిటాక్స్: కాలయాపన పేరుతో మహిళలు సోషల్ మీడియాలో అధిక సమయం వెచ్చించకూడదని నిపుణులు అంటున్నారు. దీనికి బదులు ఏదైనా వృత్తివిద్య, ఉపాధి కోర్సులు నేర్చుకోవడం శ్రేయస్కరమని చెబుతున్నారు. లేదంటే ఉపయోగపడే పనుల్లో నిమగ్నం అయ్యేందుకు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- అత్తమామలే బాధ్యతగా ఉండాలి : కొడుకు దూరంగా ఉన్నప్పుడు కోడలిని అత్తమామలే బాధ్యతగా చూసుకోవాలి. కూతురిలా చూసుకుంటూ ఆమెకు మానసికంగా అండగా నిలవాలి. ప్రతి అంశంలోనూ ఆమెను ప్రోత్సహించాలి.
- సైకాలజిస్టులతో కౌన్సెలింగ్ అవసరం: గల్ఫ్ దేశాలకు ఉపాధి కోసం వెళ్లే వారితో పాటు వారి భార్యలకు, కుటుంబ సభ్యులకు సైతం సంబంధిత ప్రభుత్వ శాఖలు, ఏజెన్సీలు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. సంసార బంధాన్ని సుదీర్ఘ కాలం ఎలా కాపాడుకోవాలో ఆ సమయంలో సైకాలజిస్టులతో కౌన్సెలింగ్ ఇప్పించాలి.
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