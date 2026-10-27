పెళ్లి ఖర్చుల కోసం గుడిలో చోరీ - చైన్స్నాచింగ్కు పాల్పడ్డ ప్రేమజంట అరెస్ట్
Couple Theft Gold Chain : ప్రేమ పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న రమణారెడ్డి, వరలక్ష్మి చైన్స్నాచింగ్కు పాల్పడ్డారు. పెళ్లి ఖర్చులకు కావాల్సిన డబ్బు కోసం 65 ఏళ్ల వృద్ధురాలి మెడలో గొలుసు లాక్కెళ్లారు.
Published : October 27, 2026 at 4:45 PM IST
Couple Theft Gold Chain at Temple : పూర్వం పెళ్లిళ్లు చేయాలంటే అటు ఏడుతరాలు ఇటు ఏడుతరాలు చూడాలనేవారు. ఎందుకంటే కలిసి బతకాలనుకునే వారికి కేవలం మనసులు, గుణగణాలు కలిస్తే సరిపోదు. జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టనష్టాలను తట్టుకునే సహనం ఉండాలి ఒడిదొడుకులను నెట్టుకురాగలిగే నేర్పరితనం ఉండాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉండాలి. అందుకే పెద్దలు పెళ్లిళ్లు చేయాలంటే వీటన్నింటి గురించి ఆలోచించేవారు. ఇందుకు పూర్తిగా భిన్నంగా ఆలోచించిన ఓ జంట మాత్రం పెళ్లి కోసం పెడదారి పట్టి కటకటాలపాలైంది. ప్రేమించుకున్నారు తప్పు లేదు కానీ పెళ్లి చేసుకోవడానికి వారు ఎంచుకున్న మార్గమే ఇద్దర్నీ జైలు పాల్జేసింది.
ప్రేమ పెళ్లి కోసం గుడిలో చోరీ
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాచర్లకు చెందిన రమణారెడ్డి, కాకినాడకు చెందిన టెంక వరలక్ష్మి రెండేళ్ల కిందట హైదరాబాద్కు వచ్చారు. ఏడాదిన్నర క్రితం ఇద్దరికి పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం కాస్తా ప్రేమకు దారితీయడంతో ఇద్దరు కలిసి గుర్రంగూడలో సహజీవనం చేస్తున్నారు. ఇటీవలె వారు తమ సహజీవన బంధాన్ని పెళ్లి పీటలెక్కించాలనుకున్నారు. కానీ చేతిలో చిల్లిగవ్వలేదు. ఇద్దరికీ ఏ ఉద్యోగం దొరకలేదు. తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతవుతున్న వారు ఎలాగైనా ఆ కష్టాలను గట్టెక్కించుకుని తమ ప్రేమను గెలిపించుకోవాలనుకున్నారు. అందుకోసం చోరీ చేయాలని పథకం వేసి. బైక్పై రెక్కీ నిర్వహించారు.
వృద్ధురాలి మెడలో గొలుసు లాక్కెళ్లిన జంట
వనస్థలిపురం సమీపంలోని హస్తినాపురం రాజరాజేశ్వరి ఆలయంలో స్వీపర్గా పనిచేస్తున్న 65 ఏళ్ల వృద్ధురాలైన రాములమ్మ మెడలోని బంగారంపై ఈ జంట కన్ను పడింది. ఎలాగైనా ఆమె మెడలోని బంగారు గొలుసు అపహరించాలనుకున్నారు. పథకం ప్రకారం ఈ నెల 18న ఉదయం 6 గంటల సమయంలో వారిద్దరూ ఆలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. ఆలయంలో పని చేసుకుంటున్న రాములమ్మ దగ్గరకు వెళ్లి పరిచయం పెంచుకున్నారు. పనుల్లో ఆమెకు సహాయం చేస్తున్నట్లు నటించారు. జనసంచారం లేకపోవడంతో అదే అదునుగా భావించి వృద్ధురాలు అరవకుండా నోరునొక్కి మెడలోని 3 తులాల పుస్తెల తాడును లాక్కుని పరారయ్యారు.
రాజరాజేశ్వరి టెంపుల్లో రాములమ్మ అనే మహిళ పనిచేస్తుంది. ఆ జంట ఆమె దగ్గరకు వచ్చి పని చేస్తున్నట్లుగా నటించారు. ఉదయం 6 గంటల సమయంలో గుడిలో భక్తులు ఎవరు లేకపోవడంతో రాములమ్మ వెనక నుంచి వెళ్లి మెడలోని గోల్డ్ చైన్ని లాక్కుని పారిపోయారు. వారు బండిమీద వెళ్లడం సీసీటీవీ ఆధారంగా నిందితులను పట్టుకున్నాం. అయితే వీరిందరి ఏడాదిన్నరగా పరిచయం ఉంది. అయితే వాళ్లు పెళ్లి చేసుకోడానికి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఉండటంతో గుడిలో చోరీ చేశారు'' - కరుణాకర్రావు, వనస్థలిపురం ఏసీపీ
నగల దుకాణం వద్ద ప్రేమ జంట అరెస్టు
బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ద్వారా నిందితులను గుర్తించారు. వనస్థలిపురం కమలానగర్లోని ఓ నగల దుకాణంలో గొలుసు అమ్మేందుకు యత్నిస్తున్న వారిని అరెస్ట్ చేశారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోవడంలో తప్పులేదు. కానీ అందుకోసం చెడుమార్గాన్ని ఎంచుకోవటమే వారు చేసిన తప్పు. అదే ఆ జంటను పెళ్లికి దూరం చేసి చివరకు కటకటాల పాల్జేసింది.
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