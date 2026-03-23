ఉద్యోగాల పేరుతో వంచించి - రూ.5 లక్షలకు ఇద్దరు యువతులను అమ్మేసిన దంపతులు

ఉపాధి కోసం వెళ్లిన యువతులను ఉద్యోగం పేరుతో నయవంచన - బంధువుల పెళ్లికని తీసుకెళ్లి మహారాష్ట్రలో అమ్మాయిలకు వివాహం - రూ.5 లక్షలకు యువతులను విక్రయించిన ముఠా

యువతులను అమ్మేసిన దంపతులు
COUPLE SELLS TWO GIRLS IN TELANGANA (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 23, 2026 at 5:07 PM IST

Couple Sells Two Girls In Telangana : అబ్బాయిల మాదిరిగానే అమ్మాయిలు కూడా ఇప్పుడు అన్నిరంగాల్లో ముందుంటున్నారు. మగ పిల్లల తరహాలోనే ఉద్యోగాలు చేస్తూ, తల్లిదండ్రులకు ఆసరాగా నిలుస్తున్నారు. చదువు పూర్తవ్వగానే ఉపాధి వెతుక్కుంటూ నగరాలు, పట్టణాల బాట పడుతున్నారు. ఉన్న ఊరు, కన్న తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఒంటరి జీవితం గడుపుతున్నారు. అయితే గ్రామాల నుంచి వచ్చే అమాయకపు ఆడ పిల్లలను మాయమాటలు చెప్పి మోసం చేసే ముఠాలతో జాగ్రత్తగా లేకుంటే మాత్రం ఇబ్బందులు తప్పవు. అలా ఓ మోసకారి ముఠా చేతుల్లో పడిన ఇద్దరు యువతులకు ఓ నయవంచక ముఠా చేసిన ద్రోహం, ఉద్యోగం కోసం వెళ్లిన వారు ఎలాంటి ఉచ్చులో చిక్కుకున్నారో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

బంధువుల పెళ్లికి వెళ్దామని : ఉపాధి కోసమని పల్లెటూరు నుంచి పట్టణానికి వచ్చిన యువతుల బిడియం, బెరుకు చూసి ఆ దంపతులు జాలిపడ్డారు. 'మీకు మేమున్నాం, భయమేమీ లేదు' అంటూ భరోసా కల్పించారు. వరసలు కలిపి పిలుస్తుంటే ఎంత ప్రేమ చూపిస్తున్నారోనని ఆ యువతులు మురిసిపోయారు. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు తీసుకెళ్తుంటే వారిలో బంధువుల్లా కలిసిపోయారు. కానీ వివాహానికి హాజరయ్యేందుకు మధ్యప్రదేశ్ వెళ్లిన ఆ యువతులు ఇక తిరిగి రాలేదు. బిడ్డలు పట్టణంలో పనికి పోతున్నారనుకుంటున్న తల్లిదండ్రులకు ఈ నిజం తెలియదు. పెళ్లికి వెళ్దామని యువతులతో చెప్పిన ఆ దంపతులు, మధ్యప్రదేశ్​లో వారిని ఆట వస్తువుల్లా విక్రయించిన ఘటన కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్​ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

మంచి జీతంతో పాటు పెళ్లి కూడా : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా బెజ్జూరు మండలానికి చెందిన ఇద్దరు గ్రామీణ ప్రాంత యువతులు ఆరు నెలల కిందట ఉపాధి కోసం మంచిర్యాల వెళ్లారు. అక్కడ చెన్నూరు మండలం కిష్టంపేటకు చెందిన ముడిమడుగుల సవిత, ప్రశాంత్‌ దంపతులతో వారికి పరిచయం ఏర్పడింది. మాయమాటలతో యువతులకు ఆ దంపతులు బాగా దగ్గరయ్యారు. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకు మహారాష్ట్రలోని సిరోంచ ప్రాంతానికి చెందిన మహేశ్‌ కూడా పరిచయమయ్యాడు. మంచి జీతంతో ఉద్యోగంతో పాటు పరిచయస్థులతో పెళ్లి కూడా చేయిస్తామని నమ్మించారు. దీంతో యువతులిద్దరూ భయపడి వద్దని చెప్పారు. అప్పుడే సవిత దంపతులు ఓ పథకం వేశారు.

రూ.5 లక్షలకు బేరం కుదుర్చుకుని : తాము అనుకున్న లక్ష్యం నెరవేరేందుకు దంపతులు పక్కాగా ప్లాన్​ వేశారు. యువతులతో 'బంధువుల పెళ్లి ఉంది, అందరం కలిసి వెళ్దాం' అంటూ సవిత ఆ యువతులిద్దరినీ కోరింది. నిజమేనని నమ్మిన వారు సరేనన్నారు. దీంతో వారిద్దరినీ పెళ్లిళ్లకు ఆడపిల్లల కొరత అధికంగా ఉన్న మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఓ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి అమ్మేశారు. అక్కడ మగ పెళ్లివారికి తాము వాళ్లిద్దరి మేనమామ, అత్త అని నమ్మించారు. దేవాలయాల్లో పెళ్లిళ్లు జరిపించి ఒక్కో యువతికి రూ.రెండున్నర లక్షల చొప్పున మొత్తం రూ.5 లక్షలు తీసుకుని యువతులను అక్కడే వదిలేసి వచ్చేశారు.

తల్లిదండ్రులకు ఫోన్​ చేయడంతో : ఈ పెళ్లి తంతు గురించి ఆ యువతుల తల్లిదండ్రులకు తెలియదు. తమ బిడ్డలు ఇంకా పట్టణంలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారేమోనని భ్రమలోనే ఉన్నారు. అయితే ఇటీవల ఆ ఇద్దరు యువతుల్లోని ఓ అమ్మాయి అక్కడి వారికి తెలియకుండా ఇంట్లో వాళ్లకు ఫోన్‌ చేసి అసలు విషయం చెప్పి ఏడ్వడంతో ఈ ఘటన బయటకు పొక్కింది. వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో విచారణ జరిపి సవిత, ప్రశాంత్‌తో పాటు మహేశ్‌ను కూడా అరెస్ట్ చేసి విచారించగా నేరం అంగీకరించారు. మరో నిందితుడు మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన రాహుల్‌ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

ఉద్యోగాల ఎర వేసి : కుమురం భీం జిల్లాలో ఏడాదిన్నర నుంచి ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. అమాయకపు గ్రామీణ ప్రాంత యువతులను నమ్మించి అమ్మాయిలు తక్కువగా ఉన్న ఇతర రాష్ట్రాల్లో అమ్మేస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి తీసుకెళ్లి, అక్కడ బలవంతంగా పెళ్లిళ్లు చేయిస్తున్నట్లు సమాచారం.

పిల్లులపై ప్రేమతో ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు

బతికి ఉండగానే శ్మశానంలో పడేసిన కుటుంబ సభ్యులు - జగిత్యాలలో అమానవీయ ఘటన!

