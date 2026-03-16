మద్యానికి బానిసై నెలల బిడ్డను రూ. 1.7 లక్షలకు అమ్మిన తండ్రి - అంగన్​వాడీ సిబ్బంది సమాచారంతో వెలుగులోకి

మధ్యవర్తుల సహాయంతో కామారెడ్డి దంపతులకు విక్రయం - పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఆరుగురు నిందితులపై కేసు నమోదు - బిడ్డను, తల్లిని క్షేమంగా సఖి సెంటర్​కు తరలింపు

హవేలీ ఘన్​పూర్​లో మగబిడ్డ విక్రయం
Baby Selling Case In Medak
Published : March 16, 2026 at 3:41 PM IST

Baby Selling Case In Medak : మనిషి ప్రాణం పోయినా వదులుకోని బంధం ఏదైనా ఉందంటే అది పేగు బంధమే. కానీ ఆ పేగు బంధం వ్యసనానికి అమ్ముడుపోయింది. కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన కన్న తండ్రే కనికరం లేకుండా ప్రవర్తించాడు. అప్పటి వరకు చిన్నారితో సందడిగా ఉన్న ఇల్లు ఒక్కసారిగా నిశ్శబ్దంతో మూగబోయింది. అంగన్‌వాడీ టీచర్‌కు వచ్చిన ఓ చిన్న అనుమానం దారుణమైన నిజాన్ని బయటపెట్టింది. ఇంతకీ ఆ పసికందు ఏమయ్యాడు? అంగన్‌వాడీ టీచర్ బయటపెట్టిన ఆ నిజమేంటో తెలుసుకుందాం.

డబ్బులకు ఆశపడి అమ్మకం : మద్యం వ్యసనం మనిషితో ఎలాంటి దారుణాలైనా చేయిస్తుంది. మద్యం మత్తు పేగు బంధాలను కూడా మరిచేలా చేస్తుంది. తాగుడుకు బానిసైన వ్యక్తి డబ్బుల కోసం కన్నపేగు బంధాన్ని మరిచాడు. మెదక్ జిల్లా హవేలీ ఘనపూర్ మండలంలో లింసాన్‌పల్లికి చెందిన ఓ వ్యక్తి మద్యానికి బానిసై నెలల బిడ్డను 1.70 లక్షల రూపాయలకు అమ్మేశాడు.

ఎలా జరిగింది ? : మెదక్ జిల్లా హవేలీ ఘనపూర్ మండలం లింసాన్‌పల్లికి చెందిన ఓ వ్యక్తికి గతేడాది రెండో వివాహం జరిగింది. గత నెల ఫిబ్రవరిలో అతని భార్య మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అయితే బిడ్డ పుట్టిన ఆనందం ఆ తల్లికి ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. తాగుడుకు బానిసై ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్న ఆ తండ్రి డబ్బుల కోసం శిశువును విక్రయించాలనుకున్నాడు. అందుకోసం ఇద్దరు మధ్యవర్తుల ద్వారా కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన సంతానం లేని దంపతులతో బేరసారాలు మాట్లాడాడు. ఐదు లక్షలతో మొదలుపెట్టి చివరికి రూ. 1.70 లక్షల రూపాయలకు బిడ్డను విక్రయించాడు.

"లింసాన్​పల్లి తండాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఏడాది క్రితమే రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆ దంపతులకు ఇటీవల ఓ బాబు పుట్టాడు. తండ్రి తాగుడుకు బానిస అవ్వటమే కాకుండా ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాడు. దాంతో పుట్టిన బాబును అమ్మటానికి సిద్ధమయ్యాడు. రూ. 5 లక్షలకు బేరం ఆడగా చివరకు రూ. 1.70 లక్షలకు అగ్రిమెంట్​ పేపర్​ రాసుకుని విక్రయించాడు" - ప్రసన్న కుమార్, మెదక్ డీఎస్పీ

అనుమానంతో అంగన్​వాడి సిబ్బంది ఫిర్యాదు : ఈ ఘటన అంగన్‌వాడీ సిబ్బంది ద్వారా బయటపడింది. సాధారణంగా అంగన్‌వాడీ కేంద్రానికి గుడ్లు తీసుకునేందుకు వచ్చే తల్లి కొంతకాలంగా రాకపోవడంతో ఆమెకు అనుమానం వచ్చింది. దీంతో అంగన్‌వాడీ టీచర్ వాళ్ల ఇంటికి వెళ్లి చూడగా ఇంటికి తాళం వేసి ఉంది. ఆమె వెంటనే ఐసీడీఎస్ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చింది. దీంతో అధికారులు విచారణ చేపట్టగా తండ్రి శిశువును కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన దంపతులకు అమ్మేశాడని తెలిసింది. సమాచారం అందుకున్న హవేలీ ఘన్‌పూర్ పోలీసులు వెంటనే శిశువు ఉన్న చోటును గుర్తించి వారి నుంచి బిడ్డను సురక్షితంగా తీసుకొచ్చారు. అనంతరం బిడ్డని, తల్లిని సఖి కేంద్రానికి తరలించారు.

" అంగన్​వాడీ సిబ్బంది ద్వారా విషయం తెలుసుకుని ఇంటికి వెళ్లాం. అక్కడ ఇంటికి తాళం వేసి ఉంది. అనుమానం వచ్చి విచారణ మొదలుపెట్టాం. తండ్రి, శిశువును కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన దంపతులకు అమ్మారని దర్యాప్తులో తేలింది. కామారెడ్డికి చేరుకుని బిడ్డను క్షేమంగా తీసుకొచ్చాం. ఆ తర్వాత బిడ్డతో పాటు తల్లిని సఖి కేంద్రానికి పంపించాం" -ప్రసన్న కుమార్, మెదక్ డీఎస్పీ

నిందితులపై కేసు నమోదు : చిన్నారిని విక్రయించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు, శిశువు తండ్రి, కొన్న వారితో కలిపి మొత్తం ఆరుగురిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వారిని రిమాండ్​కు పంపించి, తగిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఈ విధంగా చిన్నారులను కొనడం, విక్రయించడం చట్టరీత్యా నేరమని పోలీసులు తెలిపారు.

"నిందితులపై ఎఫ్​ఐఆర్​ రిజిస్ట్రర్​ చేశాం. పిల్లల్ని అమ్మిన వాళ్లు, కొన్నవాళ్లు అంతా నేరం చేసినవాళ్లే. కొంతమంది పిల్లలు లేకపోవటంతో వారు ఆశపడి మధ్యవర్తుల ద్వారా పిల్లల్ని కొనుగోలు చేసుకుంటున్నారు. ఇది ఎప్పటికీ నేరం. ఈ ఘటనకు పాల్పడిన ఆరుగురిని అరెస్ట్​ చేశాం" - ప్రసన్న కుమార్, మెదక్ డీఎస్పీ

