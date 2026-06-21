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ఊరంతా పండగ సందడి - విగతజీవులుగా 'దేవుడి' దంపతులు - ఆ రాత్రి అసలేమైంది?

పీరీల పండుగ నిర్వహణలో కీలకంగా వ్యవహరించేది బానోత్‌ రాజు నాయక్‌,సుశీల దంపతులు - ఈ విషయంలో గతంలో పలువురితో విబేధాలు - హత్యపై దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్న పోలీసులు

ఆదిలాబాద్​లో భార్యభర్తల హత్య
Couple Murder At Adilabad District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 21, 2026 at 2:51 PM IST

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Couple Murder At Asifabad District : ఊరిలో జరగాల్సిన వేడుక కోసం ప్రతి ఇల్లు సందడిగా మారగా, దేవుడి ఇంట మాత్రం విషాదం నెలకొంది. పండగ కార్యక్రమాలు దగ్గర ఉండి నిర్వహించాల్సిన దంపతులే దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఆరు బయట నిద్రిస్తున్న భార్యాభర్తలను అత్యంత పాశవికంగా చంపేశారు. ఇంతకీ ఈ జంట హత్యలకు కారణమేంటి? పండుగ సమయంలోనే వారిని ఎవరు చంపారు? అసలు ఊరిలో పండుగకు ఈ హత్యలకు ఉన్న సంబంధమేంటనేది ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

దేవుడిగా భావించి కానుకలు, ముడుపుల చెల్లింపు : కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్​ జిల్లా ఆసిఫాబాద్‌ మండలం భవానీనగర్‌లో పీర్ల పండుగ ప్రతి ఏటా ఎంతో వైభవంగా నిర్వహించుకుంటారు. ఈ వేడుక నిర్వహణలో కీలకంగా వ్యవహరించేది బానోత్‌ రాజు నాయక్‌, సుశీల దంపతులు. అతడికి ఒంటిపైకి దేవుడు వచ్చి భవిష్యత్‌ చెబుతాడని గ్రామస్థుల నమ్మకం. ఆయన్నే దేవుడిగా భావించి గ్రామస్థులు కానుకలు, ముడుపులు కూడా చెల్లించుకుంటారు. గ్రామస్థులు పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా రాజు నాయక్‌ కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పండగ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటాడు. పండగ దగ్గర కొచ్చే సమయంలో నేలపైనే నిద్రిస్తాడు. అంతలా నియమ నిష్టలు పాటిస్తూ, అందరూ దేవుడిలా చూసుకునే రాజునాయక్‌ను అత్యంత దారుణంగా హతమార్చారు. భార్యతో కలిసి ఇంటి ముందు నిద్రిస్తున్న దంపతులిద్దరినీ ఘోరంగా చంపేశారు.

గతంలో పలువురితో విబేధాలు : ఈ పీర్ల పండగ నిర్వహించే క్రమంలో ఊరిలోని కొందరు వ్యక్తులతో రాజు నాయక్‌కు విభేదాలు వచ్చాయి. దీంతో గతేడాది ఆయన నిలబెట్టిన పీరీని ప్రత్యర్థులు దొంగిలించడమే గాక ఆ పీరీని ప్రతిష్టించే బంగ్లాకు సైతం నిప్పుపెట్టి తగులబెట్టారు. అప్పట్లో దీనిపై పెద్ద వివాదమే చెలరేగినా, పోలీసుల జోక్యంతో సద్దుమణిగింది. అయితే ఇప్పుడు మళ్లీ మొహర్రం వేడుకలకు అంతా సిద్ధమవ్వడంతో రాజునాయక్‌ కొత్తగా మరొక పీరీని తయారు చేయించి బంగ్లాలో ప్రతిష్టించాడు. ఈ వేడుక నిర్వహణలో భాగంగా దంపతులిద్దరూ ఉపవాస దీక్ష చేపట్టి, ఇంటి ఆవరణలోని నేలపైనే నిద్రించారు. తెల్లవారుజామున వారి కోడలు వచ్చి చూసేసరికి అత్తామామలిద్దరూ విగతజీవులుగా పడి ఉన్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

"భవానీ నగర్​లో రాజు, అతని భార్య సుశీల అనుమానాస్పదంగా చనిపోయారని సమాచారం వచ్చింది. వెంటనే మేము అక్కడకు చేరుకుని ఫిర్యాదు నమోదు చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత మృతదేహాల్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించాం. ఘటనా స్థలంలో కుక్కలతో పాటు క్లూస్​ టీమ్​తో వెతికించాం. కానీ అక్కడ ఎలాంటి ఆధారాలు దొరకలేదు" - బాలాజీ వరప్రసాద్‌, ఆసిఫాబాద్‌ సీఐ

ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టింది ఎవరు? : రాజునాయక్‌ దంపతులిద్దరినీ గొంతు నులిమి చంపినట్లుగా పోస్టుమార్టం నివేదికలో వెల్లడైంది. గతేడాది పీరీని దొంగతనం చేసిన వారే ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. వేడుక సమయంలో రాజునాయక్‌ ఒంటిపైకి దేవుడు వస్తే తమ బండారం బయట పడుతుందని దొంగలే ఈ పని చేసినట్లు చెబుతున్నారు. రాజునాయక్‌ను చంపే క్రమంలో పక్కనే ఉన్న అతని భార్యను సైతం దుండగులు చంపి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

"ఈ కేసులో అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు జరిపాం. గత ఏడాది పీరీల విషయంలో గొడవలు జరిగినట్టు తెలిసింది. ఆ గొడవలను అప్పుడు పోలీసులు సద్దుమణిగించారు. దీనిపై మళ్లీ అన్ని కోణాల్లో పూర్తి దర్యాప్తు జరిపి త్వరలోనే దానిపై పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తాం." - బాలాజీ వరప్రసాద్‌, ఆసిఫాబాద్‌ సీఐ

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TAGGED:

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COUPLE MURDER CASE AT ADILABAD
ఆదిలాబాద్​లో భార్యభర్తల హత్య
COUPLE MURDER AT KUMRAM BHEEM

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