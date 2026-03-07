ETV Bharat / state

ఆ వివాహం పర్యావరణహితం - 'ఆర్గానిక్'​ కాన్సెప్ట్​తో పెళ్లి చేసుకున్న యువజంట

పూర్వ సంప్రదాయాలతో వివాహం చేసుకొని ఆదర్శంగా నిలిచిన జంట - కొబ్బరి, అరటి ఆకులతో ఏర్పాటు చేసిన పెళ్లి మండపంలో వివాహం - పెళ్లికి వచ్చిన బంధువులకు ఆర్గానిక్‌ వంటకాల విందు

Eco Friendly Marriage in Nalgonda
Eco Friendly Marriage in Nalgonda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 5:09 PM IST

Updated : March 7, 2026 at 5:17 PM IST

Eco Friendly Marriage in Nalgonda : ఓ జంట పూర్వ సంప్రదాయాలతో వివాహం చేసుకొని ఆదర్శంగా నిలిచింది. నాగార్జునసాగర్‌ నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఈ పెళ్లి వేడుకలో మండపం మొదలుకొని భోజనాల వరకు ప్లాస్టిక్‌ వస్తువులు వాడలేదు. రసాయనాలతో కూడిన వస్తువులు వాడకుండా కొబ్బరిమట్టలు, అరటి ఆకులతో అలంకరించిన పెళ్లి మండపంలో వివాహం చేసుకున్నారు. అంతే కాకుండా ఆర్గానిక్​గా పండించిన వివిధ వంటకాలను పెళ్లికి వచ్చిన బంధువులకు రుచి చూపించారు. నల్గొండ జిల్లా తిరుమలగిరి మండల కేంద్రంలో ఈ వివాహం జరిగింది. పర్యావరణ హితంగా జరిగిన ఈ వివాహం విశేషాలేంటీ? ఇలా విభిన్నంగా జరిగిన వివాహ వేేడుక పట్ల వధూవరులు ఏమంటున్నారు అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పర్యావరణ హితంగా వివాహం : మేఘనది నల్గొండ జిల్లాలోని తిరుమలగిరి సాగర్ ప్రాంతం. ఇంజినీరింగ్ విద్య పూర్తి చేసి సివిల్స్​ పరీక్షకు సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఆ క్రమంలోనే ఆమెకు వివాహం నిశ్చయమైంది. తన పెళ్లి ఫాస్ట్​ఫుడ్​లు, విదేశీ వంటకాలతో కాకుండా సహజసిద్ధమైనవాటితో, అందరికీ ఆరోగ్యాన్ని పంచేవిధంగానూ ఆలోచింపజేసే విధంగా ఉండాలని భావించారామె. అదే విషయాన్ని కాబోయే భర్త కౌటిల్య రెడ్డితో పాటు తల్లిదండ్రులైన నాగెండ్ల జయమ్మ, సీతారాంరెడ్డిలతో పంచుకున్నారు. ఈ ఆలోచన వారికీ నచ్చడంతో ఆ విధంగానే వివాహనికి ఏర్పాట్లు చేశారు. వధూవరులతో పాటు కుటుంబసభ్యులందరూ చేనేత వస్త్రాలనే ఎంచుకున్నారు. పెళ్లి పందిరిని మామిడాకుల తోరణాలు, తాటాకు, కొబ్బరి మట్టలతో తీర్చిదిద్దించారు. విందు భోజనాలకూ ప్రకృతి, గో ఆధారిత పంట ఉత్పత్తులనే ఎంచుకున్నారు.

ఆర్గానిక్​ వంటకాలతో విందు : బాస్మతి, రాణి ఆకాండ, మైసూరు మల్లిక, కులకర్, నవారా ఇలా భిన్న వరి రకాలతో పులిహోర, పనస బిర్యానీ, కరివేపాకన్నం, సాంబారన్నం, పెరుగన్నం లాంటి విభిన్న వంటకాలను సిద్ధం చేయించారు. సంప్రదాయ రుచులని మర్చిపోవద్దనే ఉద్దేశంతో పచ్చి పులుసు, జొన్నరొట్టె, భక్ష్యాలు, జొన్న గటక, సకినాలు లాంటి తెలంగాణ వంటకాలకీ చోటిచ్చారు. ‘వెడ్డింగ్‌ టూరిజం, డెస్టినేషన్‌ వెడ్డింగ్​ల పేరుతో ఎక్కడివారినో బాగుచేయడం కంటే స్థానికతకు ప్రాధాన్యమిద్దాం. ఓ వైపు మన రైతులను ప్రోత్సహిస్తూ అందరూ గుర్తుంచుకునేలా, అవగాహన కలిగించేలా వివాహం చేసుకుందామని మేఘన చెప్పిన ఆలోచన నాకు నచ్చింది' అని చెప్పారు కౌటిల్య. శుక్రవారం జరిగిన వీళ్ల పెళ్లిని చూసి అందరూ ఆనాటి రోజుల్ని గుర్తుచేసుకోవడమే కాదు వాళ్ల ఆలోచనను ఎంతగానో మెచ్చుకుంటున్నారు కూడా.

"వివాహ వేడుక పేరుతో ఎన్నో ఆడంబరాలకు పోయి అందరూ రూ.లక్షల్లో ఖర్చు చేస్తున్నారు. కానీ కల్యాణ వేడుక ముగిశాక ఏర్పడిన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు భూమిలో కలిసిపోకుండా ముప్పుగా మారుతున్నాయి. ఇవన్నీ పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని మరింత పెంచుతున్నాయి. మూగజీవాలకు ప్రాణాంతకంగా మారుతున్నాయి. అందువల్ల వీటికి భిన్నంగా నా పెళ్లి వేడుక జరగాలనుకున్నా. ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త అయిన సురేశ్​ గుప్తా స్ఫూర్తితో సేంద్రీయ వివాహాన్ని ఎంచుకున్నాను. మొదట నా ఆలోచన విని అందరూ వింతగా చూశారు. వివాహం అనంతరం అందరూ మెచ్చుకుంటుంటే గర్వంగా ఉంది"- మేఘన, వధువు

ఇటీవల కాలంలో ఏ పెళ్లిలో చూసినా ప్లాస్టిక్​ వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. దీనివల్ల పర్యావరణానికి తీవ్ర విఘాతం కలుగుతోంది. ఫలితంగా మానవాళి అనేక అనారోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇలా పర్యావరణహితంగా వివాహ వేడుకను జరుపుకొవడం అనేది నిజంగా గొప్ప విషయం. వారిని చూసి మరికొంతమంది అదే బాటలో పయనించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. పర్యావరణానికి హాని లేకుండా వివాహాలు చేసుకోమని, స్థానిక రైతులకు, సంప్రదాయ వంటకాలకు ప్రాధాన్యమివ్వాలని మేఘన సూచిస్తున్నారు.

