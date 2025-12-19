ETV Bharat / state

ఈ దంపతులు ఇంటినే 'ప్రకృతివనం'గా మార్చేశారు

సేంద్రీయపద్ధతిలో మిద్దెసాగు చేస్తున్న దంపతులు - సహజ సిద్ధంగా కూరగాయలు, పండ్లు పండిస్తున్న లాస్య, రంజిత్ దంపతులు​ - పర్యావరణహితంగా సాగుచేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న ప్రకృతి ప్రేమికులు

Story on Rooftop Farming In Jagtial
Story on Rooftop Farming In Jagtial (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 19, 2025 at 5:19 PM IST

Story on Rooftop Farming In Jagtial : ఇక్కడ రోజూ పలు రకాల పూలు విరగబూస్తాయి. పండ్ల గుత్తులు ముచ్చట గొలుపుతాయి. రకరకాల కాయగూరలు కోతకొస్తాయి. అయితే అవేవీ భారీ వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో మాత్రం కాదు. వాటిని సాగుచేసేది తలపండిన రైతులూ కాదు. సాదాసీదా ఓ ఇద్దరు దంపతులు. వాడిపడేసిన డబ్బాలతో మిద్దెసాగు చేపట్టి ఇంటిని నందనవనంలా మార్చుకున్నారు. ఓ వైపు పచ్చదనం, మరోవైపు కూరగాయలు, పండ్లతో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ పలువురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

ఇంటినే 'ప్రకృతివనంగా' మార్చేసిన దంపతులు (ETV)

ఇంటిని నందన వనంలా మార్చి : జగిత్యాల జిల్లా మెట్​పల్లి పట్టణంలోని చైతన్యనగర్​లో లాస్య, రంజిత్​ దంపతులు నివాసముంటున్నారు. వీరిద్దరికీ మొక్కలంటే ఎంతో ఇష్టం. దీంతో 240 గజాల స్థలంలో నిర్మించుకున్న ఇంటిపై 150 రకాల మొక్కలను పెంచుతూ ఇంటిని పచ్చదనంతో తీర్చిదిద్దారు. ఇంటి ముందున్న ముఖద్వారం ఆకుపచ్చని మొక్కలతో వచ్చేవారికి స్వాగతం పలికేలా దర్శనమిస్తుంది. ఇంటి చుట్టూ అలంకరణ మొక్కలను పెంచుతున్నారు. వీటితో పాటు పాటు మేడపై పలు రకాల మొక్కలు పెంచుతూ పచ్చదనాన్ని పెంపొందిస్తున్నారు.

Story on Rooftop Farming In Jagtial
వాడిపడేసిన ప్లాస్టిక్​ డబ్బాలనూ అందంగా తీర్చిదిద్ది (ETV)

వాడిపడేసిన ప్లాస్టిక్​ డబ్బాలతో : ఇంట్లో వాడి పడేసిన వాటర్ బాటిల్, నూనె డబ్బాలను సేకరించి వాటికి రంగులు దిద్ది వివిధ ఆకృతులతో డిజైన్లు వేసి అందులో మొక్కలను పెంచి వాటిని ఇంటి ముందు తోరణాలుగా ఏర్పాటు చేశారు ఈ దంపతులు. పలు రకాల కుండీలను కొనుగోలు చేసి వాటిలో పూలమొక్కలను పెంచుతున్నారు. మరోవైపు కూరగాయలు, పండ్లు మొక్కలను పెంచుతూ ఇంట్లోకి వినియోగించుకుంటున్నారు. జామ, మామిడి, అంజీర్, పండ్లతో పాటు మిరప, టమాట, వంకాయ, బీర, బెండకాయ, చిక్కుడు ఇలాంటి కూరగాయలను ఇంటి మేడపై పెంచుతున్నారు. వీటితో పాటు పలురకాల పూల మొక్కలను పెంచుతూ ఇంటిని నందనవనంగా తీర్చిదిద్దారు. కోతుల బెడద నుంచి పూల, పండ్ల మొక్కలను కాపాడుకునేందుకు రూ.1.50 లక్షల వ్యయంతో ప్రత్యేకంగా ఇనుప జాలీ షెడ్డును ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో మొక్కలకు రక్షణ కల్పిస్తున్నారు.

Story on Rooftop Farming In Jagtial
ఇంటి ముందు బాగంలో పచ్చదనం (ETV)

ఈ దంపతులు మొక్కలు అంటే తమకు ఎంతో ఇష్టమంటూ ఇంటి చుట్టూ మెుక్కల్ని నింపేశారు. కుండీలలో చిన్నపాటి ఆకర్షించే మొక్కలను పెంచుతూ వాటిని ఇంటికి ముందు వేలాడదీయడంతో వచ్చి పోయే వారికి కనువిందు చేస్తున్నాయి. ఎటు చూసినా పచ్చని మొక్కలు రకరకాల పూలతో చూపరులను ఇట్టే ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇలా దంపతులిద్దరూ సేంద్రీయ ఎరువులను ఉపయోగించి ఓ వైపు పచ్చదనాన్ని పెంచుతూ పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు తమ వంతుగా పాటుపడుతున్నారు. ఎంతోమంది పర్యావరణ ప్రేమికులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

Story on Rooftop Farming In Jagtial
మేడపై విరగబూసిన పుష్పాలు (ETV)

"నాకు చెట్లంటే చాలా ఇష్టం.టెర్రస్​, బాల్కనీపై పలు రకాల మొక్కలను పెంచుతున్నాం. వాడిపారేసిన ఆయిల్​, వాటర్​ బాటిళ్లపై పెయింట్లు వేసి వాటిలో చిన్నచిన్న మొక్కలు పెట్టి అమర్చుతుంటాను. మా ఇంటి మేడపై కూరగాయలు సేంద్రీయ పద్ధతిలో పండిస్తున్నాం. ఇందుకోసం ఇంట్లోని వ్యర్థాలు, ఎండిన ఆకులు, ఆవు పేడను ఉపయోగిస్తున్నాం. మొక్కల పెంపకం అభిరుచిని నా భర్త కూడా చాలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. రోజులో ఉదయం, సాయంత్రం సమయాల్లో వీటికి ఒక గంట పాటు సమయం కేటాయిస్తాం. ఈ పచ్చని మొక్కలు ఉండే టెర్రస్​పైకి వెళ్లినప్పుడు మనసుకు ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది" - లాస్య

సేంద్రీయ ఎరువులను వాడుతూ : ఏదైనా కొత్త ప్రాంతాలకు సందర్శనకు వెళ్లినప్పుడు కొత్తరకం మొక్క కనిపిస్తే చాలు వాటిని కొనుగోలు చేసి పెంచుతుంటారు ఈ దంపతులు. మొక్కల ఎదుగుదలకు ఇంట్లో వాడి పడేసిన చెత్తను సేంద్రియ ఎరువుగా మార్చి మొక్కలను పెంచుతున్నారు. వీరి ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా ముందుగా దిక్కులు చూస్తూ మొక్కలను గమనిస్తారు. పచ్చదనాన్ని చూస్తూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతారు. వివిధ రకాల మొక్కలతో వీరి గృహాన్ని సుందరంగా అందంగా తీర్చిదిద్ది ఇతరులకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

