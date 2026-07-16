మిల్లెట్స్ ఆధారిత చిరుతిళ్లు - అధునాతన టెక్నాలజీతో నాణ్యమైన ఆహార ఉత్పత్తులు
కెనడాలో ఉద్యోగం వదులుకొని భారత్కి తిరిగొచ్చిన జంట- సాస్ ఎన్రిచింగ్ ఫుడ్స్ పేరుతో సంస్థ ఏర్పాటు - చిరుధాన్యాలతో దోశ మిక్స్లు, హెల్తీ స్నాక్స్ - మైదా, కృత్రిమ రంగులు లేకుండా 20పైగా ఉత్పత్తులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 2:52 PM IST
Couple From Guntur Preparing Millet Snacks: నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో పిల్లలకు ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్స్ అందించడం తల్లిదండ్రులకు సవాలుగా మారింది. మార్కెట్లో రంగురంగుల ప్యాకెట్లతో దొరికే చిరుతిళ్ల వల్ల పిల్లల ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది. దీనికి పరిష్కారం చూపాలనుకున్నారీ దంపతులు. అధునాతన సాంకేతికతతో పోషకాలు ఏమాత్రం కోల్పోకుండా సహజసిద్ధమైన ఆహార ఉత్పత్తులు తయారు చేశారు. రసాయన రహిత చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులతో పిల్లల ఆరోగ్యానికి సరికొత్త భరోసా ఇస్తున్నారు. స్థానిక రైతులకు, మహిళలకు అండగా నిలుస్తున్నారు.
గుంటూరుకు చెందిన ఈ దంపతులు శశాంక్ నాయుడు, భానుశ్రీ. ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ చదివిన శశాంక్ కెనడాలోని ఓ ప్రముఖ కంపెనీలో ఉద్యోగం సాధించాడు. భానుశ్రీతో వివాహం తర్వాత జీవితం అక్కడే సాగింది. కెనడాలోనే స్థిరపడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఆ ఉద్యోగ జీవితం వారికి సంతృప్తినివ్వలేదు. స్వదేశంలో ఏదైనా చేయాలనే సంకల్పంతో ఇండియాకు తిరిగొచ్చారు. వ్యాపార రంగంలో రాణిస్తూనే 10మందికి ఉపాధి కల్పించాలని భావించారు. వ్యవసాయంలో పీజీ చేసి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్పై అవగాహన ఉన్న భానుశ్రీ నైపుణ్యానికి శశాంక్ సాంకేతిక ఆలోచనలు తోడయ్యాయి. అలా పుట్టిందే సాస్ ఎన్రిచింగ్ ఫుడ్స్.
కృత్రిమ రంగులు వాడకుండా ఉత్పత్తులు: మార్కెట్లో వందలాది రకాల చిరుతిండ్లు, ఇన్స్టంట్ ఫుడ్స్ లభిస్తున్నప్పటికీ వాటిలో మైదా, నిల్వ రసాయనాలు, కృత్రిమరంగులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటికి భిన్నంగా పూర్తి సహజసిద్ధమైన ఆహారం అందించడమే ధ్యేయంగా ఈ దంపతులు పరిశోధనలు చేశారు. సాస్ ఎన్రిచింగ్ ఫుడ్స్ పేరుతో సంస్థ నెలకొల్పారు. చిరుధాన్యాలతో విభిన్న రకాల దోశ మిక్స్ లు, హెల్తీ స్నాక్స్ తయారు చేశారు. మైదా, కృత్రిమ రంగులు వాడకుండా 20కి పైగా ఉత్పత్తుల రకాలను మార్కెట్లోకి తెచ్చి ప్రత్యేకత చాటుకున్నారు.
'సాధారణంగా పిల్లలు ఇష్టంగా తినే లేస్, కుర్కురే వంటి చిరుతిళ్ల స్థానంలో జొన్నలు, ఇతర చిరుధాన్యాలతో నూనె లేకుండా బేక్ చేసిన సరికొత్త హెల్తీ స్నాక్స్ తయారుచేశాం. వీటికి మార్కెట్లో విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది. మా బ్రాండ్ పైనే కాకుండా, నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను తయారు చేసి ప్రముఖ బ్రాండ్లకు సరఫరా చేస్తున్నాం. లాభాల కంటే నాణ్యతే మా తొలి ప్రాధాన్యం.' -భానుశ్రీ, సాస్ ఎన్రిచింగ్ ఫుడ్స్ ఫౌండర్
డీహైడ్రేషన్ ఛాంబర్లు: వ్యాపారం మాత్రమే కాదు స్థానిక రైతులకు అండగా నిలవాలన్నది వీరి సంకల్పం. రైతుల నుంచి నేరుగా పంటలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఆహార తయారీలో ICAR శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించిన అత్యాధునిక సాంకేతికత ఉపయోగిస్తున్నారు. డీహైడ్రేషన్ ఛాంబర్లలో ఆహార పదార్థాలను ఆరబెట్టడం ద్వారా వాటిలోని సహజసిద్ధమైన పోషకాలు కోల్పోకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు. వీరి మెనూలోని స్ట్రాబెర్రీ ప్రీమిక్స్, ఏబీసీ మిల్లెట్ మిక్స్ జ్యూస్ రోగనిరోధక శక్తి, కాల్షియం అందించే బెస్ట్ ఆరోగ్య పానీయాలుగా గుర్తింపు పొందాయి.
వ్యాపారంతో పాటు సామాజిక బాధ్యతకూ సమప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారీ జంట. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని డ్వాక్రా సంఘాల మహిళలకు ఆహార ఉత్పత్తిలో నాణ్యత, పోషకాలు కోల్పోకుండా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేయడంపై భానుశ్రీ ఉచిత శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ప్రభుత్వ రుణాలు పొందిన మహిళలు సొంతగా నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు తయారు చేసుకునేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు.లాభాల కోసమే కాక సమాజ ఆరోగ్యం కోసం ముందుకు సాగుతున్న శశాంక్ నాయుడు, భానుశ్రీల ప్రయాణం నిజంగా అభినందనీయం. ప్రతి ఇంటికీ, ప్రతి చిన్నారికి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని చేరవేయాలన్న వారి ఆలోచన మరింత విస్తృతం కావాలని ఆశిద్దాం.
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