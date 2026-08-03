బిహార్ జంట, దిల్లీలో శిశు విక్రయం - విజయవాడలో అరెస్టు
దిల్లీలోని ఒక ఐవీఎఫ్ సెంటరుకు వెళ్లి పరీక్షలు చేయించుకోగా పిల్లలు పుట్టరని తెలుసుకున్న విజయవాడ దంపతులు - పసికందును అమ్ముతామని చెప్పడంతో ఐవీఎఫ్ సిబ్బందికి రూ.6.59 లక్షలు చెల్లింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 1:43 PM IST
Child Trafficking Andhra : శిశువుల అక్రమ కొనుగోలు వ్యవహారాన్ని విజయవాడ పోలీసులు ఛేదించారు. రూ.6.59 లక్షలకు మూడు రోజుల వయసున్న ఆడ శిశువును కొనుగోలు చేసిన కేసులో పిల్లలు లేని దంపతులతో పాటు ఓ మధ్యవర్తిని అరెస్టు చేశారు. ప్రకాశం జిల్లా పోలవరం గ్రామానికి చెందిన కొనతం వెంకట కృష్ణారెడ్డి ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలలో అకౌంటెంట్గా పని చేస్తున్నారు. ఈయన భార్య పేరు శివపార్వతి. వీరికి పిల్లలు లేకపోవడంతో పలు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందారు. చివరకు దిల్లీలోని ఒక ఐవీఎఫ్ సెంటరుకు వెళ్లి పరీక్షలు చేయించుకోగా పిల్లలు పుట్టరని తెలుసుకున్నారు.
రూ. 6.59 లక్షలు చెల్లించిన దంపతులు : దీంతో అదే ఆసుపత్రిలో పని చేసే అమ్రిన్ వీరిని సంప్రదించింది. పసికందును అమ్ముతామని చెప్పడంతో ఆమెకు రూ.6.59 లక్షలు చెల్లించారు. మూడు రోజుల ఆడపిల్ల సిద్ధంగా ఉందని చెప్పడంతో దిల్లీ వెళ్లారు. అమ్రిన్ నుంచి పసికందును తీసుకుని ఇంటికి బయలుదేరారు. వీరికి తోడుగా అమ్రిన్ భర్త సయ్యద్ కూడా వచ్చాడు. వీరు విజయవాడకు చేరుకుని అక్కడి నుంచి పోలవరం గ్రామానికి బయలుదేరారు. రాజీవ్గాంధీ పార్కు వద్దకు చేరుకునేసరికి పోలీసులు దాడులు చేసి ముగ్గురిని పట్టుకున్నారు. నిందితులను న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరుపరచగా రిమాండ్ విధించారు.
పిల్లలు పుట్టని దంపతులే లక్ష్యం : పోలీసుల విచారణలో ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. గతంలో ఉత్తరాది ముఠాల నుంచి పిల్లలను కొనుగోలు చేసి విజయవాడలో విక్రయించిన ఘటనలు ఉన్నాయి. తాజా ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. అమ్రిన్, సయ్యద్ ఆలం సొంత ఊరు బిహార్ రాష్ట్రం గయ జిల్లాలోని న్యూ కరీముంజ్గా గుర్తించారు. వీరిద్దరూ దిల్లీలోని ఐవీఎఫ్ సెంటరులో పని చేస్తున్నారు. పిల్లలు పుట్టని దంపతులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు. పిల్లలను విక్రయిస్తామని చెప్పి వారితో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారు. ఈ విధంగానే వెంకటరెడ్డి, శివపార్వతిలను ఒప్పించి డబ్బులు తీసుకుని పసికందును అందించారు.
పేదలకు డబ్బు ఆశ చూపి : దంపతులకు పసికందును విక్రయించిన అమ్రిన్, సయ్యద్ ఆలం సొంత ఊరు బిహార్ రాష్ట్రం. ఉత్తరాది ముఠాలు సాధారణంగా పేదలకు డబ్బు ఆశ చూపి, వారి పిల్లలను కొని ఇలా విక్రయిస్తుంటారు. వీరు ఎవరి నుంచి తెచ్చారనే దానిపై పోలీసులు దృష్టి పెట్టారు. బిహార్వాసుల నుంచి తెచ్చారా? లేక దిల్లీలోనే ఎవరికైనా ఆశ చూపించి కొనుగోలు చేశారా? అనేది తేలాల్సి ఉంది. నిందితుల నుంచి మూడు చరవాణులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటి ద్వారా కీలకమైన సమాచారం బయటపడుతుందని భావిస్తున్నారు. అమ్రిన్ పట్టుబడితే పిల్లల విక్రయ ముఠా ఎన్ని రాష్ట్రాలకు విస్తరించిందో తేలుతుందని, నిందితులను కస్టడీకి తీసుకుని విచారిస్తే మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తాయని పోలీసులు అంటున్నారు. పసికందును వైద్య పరీక్షల అనంతరం శిశు గృహానికి తరలించారు.
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